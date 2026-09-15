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टाटा ग्रुप और RBI आमने-सामने! IPO से बचने की आखिरी उम्मीद भी टूटी? बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची जंग

Tata Sons IPO Plan: टाटा संस के लिस्टिंग और आईपीओ इश्यू को लेकर आरबीआई (RBI) की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. नोएल टाटा के कानूनी रास्ता तलाशने के बीच आरबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कैविएट फाइल कर दी है. आरबीआई के इस कदम के बाद टाटा ग्रुप के रुख में क्या बदलाव आएगा? यह एक बड़ा सवाल है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 15, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:54 AM IST
टाटा ग्रुप और RBI आमने-सामने! IPO से बचने की आखिरी उम्मीद भी टूटी? बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची जंग
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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