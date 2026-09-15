/टाटा ग्रुप और RBI आमने-सामने! IPO से बचने की आखिरी उम्मीद भी टूटी? बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची जंग

यह पूरा मामला टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर है. यह विवाद तब बना, जब आरबीआई (RBI) की तरफ से टाटा संस के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने अपना कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करने को लेकर अनुमति मांगी थी. टाटा संस की प्लानिंग एक अनरजिस्टर्ड सीआईसी (CIC) बनना चाहती थी. कंपनी की तरफ से यह कोशिश इसलिए की जा रही है कि टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग नहीं होना पड़े. लेकिन आरबीआई की तरफ से 11 सितंबर के आदेश में साफ कहा गया कि टाटा संस 'NBFC-अपर लेयर' संस्था है और उसे इन नियमों का पालन पूरी तरह करना होगा. इस फैसले के बाद टाटा संस के लिए पब्लिकली लिस्ट होना यानी अपना आईपीओ (IPO) लाना जरूरी हो गया है.