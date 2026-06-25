RBI NBFC Norms: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन (NBFC) के लिए नियमों को सख्त बनाए रखने का फैसला किया है. इससे देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) को कोई राहत नहीं मिली है. आरबीआई (RBI) ने एनबीएफसी (NBFC) की 'अपर-लेयर' में शामिल होने के लिए एसेट की लिमिट को एक लाख करोड़ से बढ़ाकर ढाई लाख करोड़ रुपये करने की इंडस्ट्री की डिमांड को पूरी तरह खारिज कर दिया है. आसान भाषा में समझें तो आरबीआई (RBI) के फैसले का मतलब यह हुआ कि टाटा संस अभी भी रिजर्व बैंक के निगरानी के दायरे में बनी रहेगी. इसके तहत उसे शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है.
इंडस्ट्री की तरफ से लगातार यह दलील दी जा रही है कि संपत्ति के साथ-साथ प्रॉफिट और एसेट क्वालिटी को भी देखा जाना चाहिए. लेकिन आरबीआई की तरफ से इसमें कि सी तरह का बदलाव नहीं किया गया. यदि आरबीआई एसेट लिमिट को बढ़ाकर ढाई लाख करोड़ रुपये कर देता तो इससे सबसे ज्यादा राहत टाटा संस को मिलती. इस नियम के बाद टाटा संस इस दायरे से पूरी तरह बाहर हो जाती. फाइनेंशिलय ईयर 2026 में टाटा संस की संपत्ति 1.75 लाख करोड़ दर्ज की गई, यह पुरानी लिमिट से ज्यादा लेकिन प्रस्तावित सीमा से कम थी. रिजर्व बैंक अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ.
आरबीआई (RBI) का तर्क है कि एक लाख करोड़ की यह लिमिट मौजूदा एनबीएफसी (NBFC) सेक्टर की हालत और इस दायरे में आने वाली मौजूदा कंपनियों के फाइनेंशियल प्रोफाइल का विश्लेषण किये जाने के बाद ही तय की गई है. रिजर्व बैंक की तरफ से साफ किया गया कि इस तरह की किसी भी कंपनी के डूबने से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता को खतरा हो सकता है, इसलिए निगरानी जरूरी है. आरबीआई (RBI) ने सबसे पहले टाटा संस को सितंबर 2022 में 'अपर-लेयर एनबीएफसी' की कैटेगरी में डाला था. कैटेगरी में बदलाव के बाद उसकी शेयर बाजार में लिस्टिंग यानी आईपीओ (IPO) लाना जरूरी हो गया था.
आईपीओ (IPO) को लेकर किसी भी प्रकार की बाध्यता से बचने के लिए टाटा संस ने अपने सभी कर्ज चुका दिए. इतना ही नहीं उसने आरबीआई (RBI) के पास अपना एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन सरेंडर (रद्द) करने के लिए भी आवेदन किया, जो अभी भी पेंडिंग है. इस बीच, टाटा संस के बोर्ड में आईपीओ (IPO) लाने को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. टाटा ट्रस्ट से नॉमिनेटेड डायरेक्टर नोएल टाटा लिस्टिंग के सख्त खिलाफ हैं. दूसरी तरफ ट्रस्ट के ही दूसरे नॉमिनेटेड डायरेक्टर वेणु श्रीनिवासन इसकी सपोर्ट में हैं. आपको बता दें टाटा ट्रस्ट ही टाटा संस की अहम शेयरहोल्डर है.
आरबीआई की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी कंपनी की इवेल्यूएशन उसके ग्रुप के खातों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके स्टैंडअलोन ऑडिटेड बैलेंस शीट के बेस पर की जाएगी. इसके साथ ही बैंक हर पांच साल के बजाय तीन साल में इस लिमिट की समीक्षा करेगा ताकि बदलते वित्तीय माहौल पर नजर रखी जा सके. सबसे अहम बात यह है कि आरबीआई (RBI) ने किसी भी कंपनी को खास छूट देने से मना कर दिया है. जानकारों का कहना है आरबीआई का यह कमेंट भले ही सरकारी एनबीएफसी को लेकर आई हो लेकिन इसका सीधा असर टाटा संस के रजिस्ट्रेशन रद्द करने वाले आवेदन पर पड़ेगा.