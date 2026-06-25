RBI NBFC Norms: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने नॉन-बैंक‍िंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन (NBFC) के लिए नियमों को सख्त बनाए रखने का फैसला किया है. इससे देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) को कोई राहत नहीं म‍िली है. आरबीआई (RBI) ने एनबीएफसी (NBFC) की 'अपर-लेयर' में शाम‍िल होने के लिए एसेट की ल‍िम‍िट को एक लाख करोड़ से बढ़ाकर ढाई लाख करोड़ रुपये करने की इंडस्‍ट्री की ड‍िमांड को पूरी तरह खारिज कर दिया है. आसान भाषा में समझें तो आरबीआई (RBI) के फैसले का मतलब यह हुआ क‍ि टाटा संस अभी भी रिजर्व बैंक के न‍िगरानी के दायरे में बनी रहेगी. इसके तहत उसे शेयर बाजार में ल‍िस्‍ट होना जरूरी है.