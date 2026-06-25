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नियमों के फेर में कैसे फंसा देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घराना? टाटा संस को आरबीआई से नहीं म‍िली राहत

Tata Sons: आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए 'अपर-लेयर' की एसेट लिमिट एक लाख करोड़ रुपये पर ही बरकरार रखी है. इससे टाटा संस (Tata Sons) को क‍िसी तरह की राहत नहीं मिली है. इस फैसले के बाद टाटा संस की शेयर बाजार में ल‍िस्‍ट‍िंग जरूरी हो गई है. लिस्टिंग पर टाटा बोर्ड के अंदर आपसी मतभेद भी खुलकर सामने आ गए हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 25, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:56 AM IST
नियमों के फेर में कैसे फंसा देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घराना? टाटा संस को आरबीआई से नहीं म‍िली राहत
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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