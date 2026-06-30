/RBI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा; ईरान-US समझौते से भारत की अर्थव्यवस्था को मिल सकती है रफ्तार, लेकिन महंगाई का खतरा बरकरार

RBI ने कहा कि वेस्ट एशिया में हालिया तनाव के बावजूद भारत ने मजबूत व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) आधार के साथ इस चुनौती का सामना किया है. हालांकि, देश की ऊर्जा आयात पर निर्भरता को देखते हुए बाहरी झटकों का कुछ असर अब भी बना रहेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल और मई 2026 के अधिकांश हाई-फ्रीक्वेंसी आर्थिक संकेतक बताते हैं कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं. फिर भी केंद्रीय बैंक ने आगाह किया कि कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की ऊंची कीमतें और वैश्विक आर्थिक सुस्ती आने वाले समय में भारत की विकास दर पर दबाव डाल सकती हैं.