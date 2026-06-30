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RBI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा; ईरान-US समझौते से भारत की अर्थव्यवस्था को मिल सकती है रफ्तार, लेकिन महंगाई का खतरा बरकरार

RBI का मानना है कि सरकार द्वारा MSME और निर्यात क्षेत्र को दी जा रही सहायता जैसी नीतियां घरेलू आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देंगी और बाहरी झटकों का असर कम करने में मदद करेंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 30, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:46 PM IST
RBI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा; ईरान-US समझौते से भारत की अर्थव्यवस्था को मिल सकती है रफ्तार, लेकिन महंगाई का खतरा बरकरार
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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