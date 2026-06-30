/RBI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा; ईरान-US समझौते से भारत की अर्थव्यवस्था को मिल सकती है रफ्तार, लेकिन महंगाई का खतरा बरकरार

RBI Report : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को जारी अपनी द्विवार्षिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (Financial Stability Report- FSR) में कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते से भारत की आर्थिक ग्रोथ को समर्थन मिल सकता है. इस समझौते से ग्लोबल सप्लाई चेन सामान्य होने और जियो-पॉलिटिकल तनाव कम होने की उम्मीद है. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को पॉजिटिव गति मिल सकती है.
RBI ने कहा कि वेस्ट एशिया में हालिया तनाव के बावजूद भारत ने मजबूत व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) आधार के साथ इस चुनौती का सामना किया है. हालांकि, देश की ऊर्जा आयात पर निर्भरता को देखते हुए बाहरी झटकों का कुछ असर अब भी बना रहेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल और मई 2026 के अधिकांश हाई-फ्रीक्वेंसी आर्थिक संकेतक बताते हैं कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं. फिर भी केंद्रीय बैंक ने आगाह किया कि कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की ऊंची कीमतें और वैश्विक आर्थिक सुस्ती आने वाले समय में भारत की विकास दर पर दबाव डाल सकती हैं.
RBI का मानना है कि सरकार द्वारा MSME और निर्यात क्षेत्र को दी जा रही सहायता जैसी नीतियां घरेलू आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देंगी और बाहरी झटकों का असर कम करने में मदद करेंगी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो-पॉलिटिकल संघर्षों के कारण सप्लाई चेन में व्यवधान और एल नीनो की वजह से कमजोर मानसून की आशंका महंगाई को बढ़ा सकती है. RBI के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही में खुदरा महंगाई 6 प्रतिशत के आसपास पहुंच सकती है. RBI ने ये भी चेतावनी दी कि हाई एनर्जी और कमोडिटी कीमतों, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सीमित बढ़ोतरी, संभावित उत्पाद शुल्क में कटौती और सब्सिडी खर्च बढ़ने से सरकार के राजकोषीय घाटे पर भी दबाव बढ़ सकता है.
हालांकि, RBI ने ये भी बताया कि मई 2026 में अप्रैल की तुलना में सोने के आयात में गिरावट दर्ज की गई है.
रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर हमलों को वित्तीय प्रणाली के लिए निकट भविष्य का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा जोखिम बताया गया है. RBI ने कहा कि तकनीकी बदलाव और बढ़ता जियो-पॉलिटिकल विभाजन वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि लगातार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने मजबूती दिखाई है. उन्होंने कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि, नियंत्रित महंगाई, बैंकों और कंपनियों की स्वस्थ बैलेंस शीट तथा पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा कवच ने देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा है.