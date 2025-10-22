Gold Reserves: गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है. जापान के पास मौजूदा समय में 846 मीट्रिक टन गोल्ड है और दुनियाभर में इसका गोल्ड रिजर्व के मामले में सातवां नंबर है.
RBI Gold Reserve: सोने की लगातार बढ़ रही कीमत के बीच भी दुनियाभर के प्रमुख केंद्रीय बैंक गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं. इसी का असर है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में लगातार तेजी आ रही है. दुनिया के जिन 10 देशों के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, उनमें भारत का भी नाम शामिल है. अब खबर आई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का गोल्ड रिजर्व 2025-26 की पहली छमाही में 880 मीट्रिक टन के पार हो गया है. गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है. जापान के पास मौजूदा समय में 846 मीट्रिक टन गोल्ड है और दुनियाभर में इसका गोल्ड रिजर्व के मामले में सातवां नंबर है.
सोने की मांग पिछले कुछ महीने में तेजी से बढ़ी
सितंबर के आखिरी हफ्ते में आरबीआई (RBI) ने 0.2 मीट्रिक टन सोना खरीदा है. 26 सितंबर 2025 तक गोल्ड का कुल दाम 95 अरब डॉलर था. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग हालिया महीनों में बढ़ गई है. आरबीआई ने छह महीनों में 0.6 मीट्रिक टन (600 किलो) सोना खरीदा. इसमें सितंबर में 0.2 मीट्रिक टन (200 किलो) और जून में 0.4 मीट्रिक टन (400 किलो) शामिल हैं. सितंबर के अंत में आरबीआई (RBI) का कुल गोल्ड रिजर्व 880.18 मीट्रिक टन हो गया, जो साल 2024-25 के अंत में 879.58 मीट्रिक टन था.
गोल्ड की घरेलू कीमत भी बढ़ गई
साल 2024-25 में आरबीआई ने 54.13 मीट्रिक टन सोना जोड़ा था. ग्लोबल इकोनॉमिक और जियो-पॉलिटिकल अनिश्चितताओं ने सोने की कीमत को बढ़ा दिया. केंद्रीय बैंकों और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग ने सोने को वित्तीय संपत्ति के रूप में और आकर्षक बनाया है. इससे गोल्ड की घरेलू कीमत भी बढ़ गई है. आरबीआई (RBI) बुलेटिन के अनुसार ग्लोबल लेवल पर केंद्रीय बैंकों ने 166 टन सोना अपने भंडार में जोड़ा है. इससे मांग और बढ़ गई है.
साल 2025 की तीसरी तिमाही में सोने की कीमतें ऊंची रहीं और सितंबर में यह अब तक के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थीं. भारत में भी फेस्टिव सीजन के कारण सोने की मांग मजबूत रही. जानकारों का कहना है कि ग्लोबल अनिश्चितताएं और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी सोने की मांग को और बढ़ाएगी. आरबीआई (RBI) की यह पॉलिसी भारत की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने में मदद करेगी.