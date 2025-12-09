Home Loan EMI Cut: अगर आप भी आरबीआई (RBI) की तरफ से रेपो रेट में कटौती क‍िये जाने के बाद ईएमआई कम होने का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, र‍िजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को बैंकों को हिदायत देते हुए कहा 'जितनी बार हमने रेपो रेट कम किया है, उसका पूरा फायदा तुरंत ग्राहकों को दो!' आपको बता दें कई बैंक आरबीआई (RBI) की तरफ से रेपो रेट में कटौती क‍िये जाने का फायदा लोन लेने वाले ग्राहकों को नहीं देते. इस पर र‍िजर्व बैंक की तरफ से नाराजगी जाह‍िर की गई है.

देश की GDP ग्रोथ भी 8% के पार चल रही

र‍िजर्व बैंक की तरफ से फरवरी 2025 से अब तक रेपो रेट में 1.25% (125 बेसिस प्‍वाइंट) की कटौती की गई है. केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को कम करके 5.25% कर द‍िया है. देश की GDP ग्रोथ भी 8% के पार चल रही है. लेकिन ज्यादातर बैंक अभी तक पुरानी और ऊंची ब्‍याज दर ग्राहकों से वसूल रहे हैं. आरबीआई गवर्नर ने पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों और बड़े प्राइवेट बैंकों के एमडी-सीईओ को बुलाकर कहा क‍ि यह पैसा जनता का है, देर मत करो, EMI घटाओ!'

तकनीक के बढ़ते यूज से बैंक‍िंग सस्‍ती होनी चाहिए

गवर्नर ने यह भी माना क‍ि साल 2025 में बैंकों की सेहत सुधरी है और एनपीए कम हुए हैं. लेकिन यह भी चेताया 'लापरवाही मत करो.' उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से बैंक‍िंग सस्‍ती होनी चाहिए, जिससे छोटे-मोटे ब‍िजनेस और आम लोगों को फायदा हो. मल्‍होत्रा ने बैंकों से कहा क‍ि कस्टमर सर्विस में सुधार करो, शिकायतों का जल्दी न‍िपटान करो. साथ ही डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर अलर्ट रहो और इंटेलीजेंस बेस्‍ड सेफ्टी बढ़ाओ. री-केवाईसी और बिना क्‍लेम के जमा पैसे को लौटाने के काम की तारीफ की, लेकिन और तेजी लाने के ल‍िये कहा.

आगे भी जारी रहेगा दबाव

आरबीआई ने बताया क‍ि यह मीटिंग रेगुलर तौर पर होती रहती है. इससे पहले 27 जनवरी 2025 को हुई थी. यानी अब बैंकों पर लगातर नजर बनी रहेगी. यद‍ि जल्दी ब्याज दरें नहीं घटीं तो और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं. अब गेंद बैंकों के पाले में है, जनवरी तक होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की EMI में अच्छी कटौती देखने को मिल सकती है. वरना आरबीआई आगे सख्‍त कदम उठा सकता है.