महंगाई, EMI, बैंकिंग सिस्टम, AI, गोल्ड और रुपये पर क्या बोले संजय मल्होत्रा, यहां पढ़ें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की खास बातें

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गर्वनर संजय मल्होत्रा ने Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस दौरान उन्होंने ब्याज दरों में संभावित कटौती, रुपये की स्थिति, विदेशी निवेश, सोने का भंडार और AI के उपयोग तक सभी बड़े मुद्दों पर बातचीत की है. यहां पढ़िए इंटरव्यू की खास बातें.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:01 PM IST
Exclusive Interview : भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपने पहले साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. इस मौके पर Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने उनसे कई बड़े मुद्दों पर विस्तार से बात की. जिसमें ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश से लेकर रुपये की गिरावट, विदेशी निवेश, गोल्ड रिजर्व और AI के इस्तेमाल तक की बात शामिल हैं. महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा इसको नियंत्रित रखना है और दूसरा लक्ष्य ग्रोथ को सपोर्ट करना. हम न तो बहुत एग्रेसिव होकर और न ही बहुत डिफेंसिव होकर फैसले लेते हैं- हमारा नजरिया एक ऑलराउंडर की तरह है, जहां पहले हम स्थिरता सुनिश्चित करते हैं और फिर आगे चौके-छक्के लगाते हैं.

Q1. पिछले एक साल को आप कैसे देखते हैं? क्या यह सफर चुनौतीपूर्ण रहा या संतोषजनक?

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा: पिछला पूरा साल हमारे लिए कई बाहरी चुनौतियों से भरा था. अमेरिकी टैरिफ, रूस-यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव और वैश्विक अनिश्चितता ने माहौल को कठिन बनाया. इसके बावजूद यह वर्ष RBI और देश दोनों के लिए संतोषजनक रहा. हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत सपोर्ट देने के लिए कई बड़े कदम उठाए. रेपो पॉलिसी रेट में हमने 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की और ज़रूरत के मुताबिक लिक्विडिटी प्रदान की. बैंकिंग सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए नियम, विनियम और प्रक्रियाओं में अहम बदलाव किए. इन सभी प्रयासों का परिणाम यह रहा कि महंगाई 2-6% के लक्ष्य से नीचे आई और Q1 में आर्थिक विकास दर 7.8% रही.

बैंकों और NBFCs की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए देशभर में 2.75 लाख कैम्प आयोजित किए. कुल मिलाकर यह वर्ष कठिनाइयों के बीच सफल रहा.

Q2. क्या आपको लगता है कि RBI आगे भी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है?

RBI गवर्नर: RBI का पहला लक्ष्य महंगाई को नियंत्रित रखना है और दूसरा लक्ष्य ग्रोथ को सपोर्ट करना. हम न तो बहुत एग्रेसिव होकर और न ही बहुत डिफेंसिव होकर फैसले लेते हैं- हमारा नजरिया एक ऑलराउंडर की तरह है, जहां पहले हम स्थिरता सुनिश्चित करते हैं और फिर आगे चौके-छक्के लगाते हैं.

अक्टूबर MPC बैठक में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि आगे दरों में कटौती की गुंजाइश है. लेकिन कटौती का फैसला पूरी तरह MPC की अगली बैठकों में होने वाली व्यापक चर्चा पर निर्भर करेगा. दिशा पॉजिटिव है, लेकिन अंतिम निर्णय डेटा और परिस्थितियों के आधार पर ही होगा.

Q3. क्या डॉलर के मुकाबले भारत को गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की जरूरत है? RBI का रुख क्या है?

RBI गवर्नर: पिछले आठ वर्षों में RBI ने लगभग 300 टन सोना खरीदा है और आज हमारे पास 880 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है. यह हमारी कुल विदेशी मुद्रा का लगभग 15% हिस्सा है. जहां तक आगे सोना खरीदने का सवाल है, यह अत्यंत संवेदनशील मामला है और इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं. लेकिन इतना स्पष्ट है कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार और गोल्ड रिजर्व दोनों की स्थिति बेहद मजबूत और स्थिर है. यह भारत की वित्तीय सुरक्षा और बाहरी संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है.

Q4. रुपया लाइफ-लो पर है. जबकि अर्थव्यवस्था मजबूत है, फिर भी रुपया क्यों नहीं संभल रहा?

RBI गवर्नर: डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य घटने को लेकर अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है. दीर्घकाल में किसी भी मुद्रा की दिशा उसकी मुद्रास्फीति (inflation) के स्तर से तय होती है. जब तक महंगाई अपेक्षाकृत अधिक रहती है, तब तक दीर्घकालीन डेप्रिसिएशन स्वाभाविक है. ऐतिहासिक डेटा देखें तो रुपया सालाना लगभग 3% की दर से कमजोर होता आया है.

RBI का प्रयास यही रहता है कि उतार-चढ़ाव अत्यधिक न हो. हम किसी विशेष लेवल को लक्ष्य नहीं मानते, लेकिन यह सुनिश्चित करते हैं कि रुपये की चाल स्थिर रहे ताकि उद्योग और निवेशक अपनी योजना आसानी से बना सकें.

Q5. देश में पर्सनल और अनसिक्योर्ड लोन तेजी से बढ़ रहे हैं. क्या यह चिंता का विषय है?

RBI गवर्नर: फिलहाल NPA के मामले में स्थिति संतोषजनक है और एसेट क्वालिटी को लेकर अभी बड़ी चिंता की बात नहीं है. यह जरूर उम्मीद है कि बैंक अच्छे उधारकर्ताओं को कर्ज दें और सभी उधार लेने वाले अपनी जिम्मेदारी समझकर समय पर लोन चुकाएं. जहां तक MSME या SME सेक्टर की बात है, वहां चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन अभी प्रणालीगत जोखिम नजर नहीं आते. RBI इस पूरे क्षेत्र पर करीब से नजर रखे हुए है.

Q6. बैंक और NBFC सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ रहा है. क्या RBI इसे लेकर सहज है?

RBI गवर्नर: भारत की ओर विदेशी निवेशकों का रुझान लगातार बढ़ा है और यह स्वागत योग्य है. भारतीय बैंकों में विदेशी निवेश अभी कुल बैंकिंग संपत्तियों का 7% से भी कम है. RBI ने 15% तक की सीमा तय की है, इसलिए अभी काफी स्पेस मौजूद है. हमने ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जिसमें विदेशी पूंजी का स्वागत है, लेकिन अत्यधिक प्रभाव से बचने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय भी मौजूद हैं. कुल मिलाकर विदेशी निवेश में फिलहाल किसी तरह की चिंता नहीं है.

Q7. भारत का कोई भी बैंक दुनिया के टॉप-10 में नहीं है. क्या भविष्य में ऐसा संभव है?

RBI गवर्नर: बिल्कुल संभव है. भारत सरकार भी इस दिशा में गंभीर है और RBI का भी पूरा फोकस है कि हमारे बैंक स्वस्थ, मजबूत और विस्तारशील बनें. जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और बैंकिंग सेक्टर विस्तार कर रहा है, वह दिन दूर नहीं जब भारतीय बैंक दुनिया के टॉप-10 में शामिल होंगे.

Q8. भारतीय बैंकिंग सिस्टम में AI के उपयोग को लेकर RBI की क्या सोच है?

RBI गवर्नर: AI को अपनाने में RBI दुनिया के कई सेंट्रल बैंकों से आगे है. हम साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए AI का उपयोग कर रहे हैं. साथ ही कर्ज लेने वालों की पहचान, धोखाधड़ी रोकने और डेटा विश्लेषण के लिए भी AI का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है. RBI चाहती है कि बैंकिंग सेक्टर AI का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करे ताकि सेवा गुणवत्ता और जोखिम प्रबंधन दोनों में सुधार हो.

Q9. वैश्विक माहौल कमजोर है. ऐसे में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे सुरक्षित रख रहा है?

RBI गवर्नर: पिछले वर्ष भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) केवल 0.6% रहा, जो काफी संतोषजनक है. इस वर्ष टैरिफ की वजह से इसमें हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. हमारे फॉरेक्स रिजर्व लगभग 700 अरब डॉलर हैं, बैंकिंग सिस्टम मजबूत है और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे तेज और विश्वसनीय है. इसलिए वैश्विक कमजोरी के बावजूद हमारी घरेलू नींव बेहद मजबूत है.

Q10. भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में RBI का योगदान क्या होगा? और अगले 2 साल आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं?

RBI गवर्नर: RBI की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि देश को एक ऐसा आर्थिक वातावरण प्रदान किया जाए जिसमें विकास लगातार आगे बढ़े. पहला, बैंक और NBFCs जितने अधिक मजबूत होंगे, उतनी अधिक क्षमता से वे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेंगे. दूसरा, हम वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए विकास दर को और तेज़ करने पर ध्यान देंगे. तीसरा, ग्राहक सेवा- चाहे जनधन खाता हो या बड़ा कॉरपोरेट- सभी के अनुभव को बेहतर बनाना हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में रहेगा. इन्हीं लक्ष्यों पर हम अगले वर्षों में काम जारी रखेंगे. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

exclusive interview

