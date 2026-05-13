पेट्रोल-डीजल पर RBI गवर्नर का बड़ा बयान, इशारों ही इशारों में बताया-सरकार कब करेगी दाम में इजाफा?

Petrol-Diesel Price: अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इसका असर दुन‍ियाभर के देशों पर क‍िसी न क‍िसी रूप में देखने को मि‍ल रहा है. भारतीय बाजार की बात करें तो इंटरनेशनल एजेंस‍ियां जीडीपी ग्रोथ घटने और महंगाई बढ़ने की चेतावनी जारी कर रही हैं. प‍िछले द‍िनों पीएम मोदी ने देशवास‍ियों से अगले एक साल तक गोल्‍ड कम खरीदने और ईंधन यानी तेल की बचत करने की अपील की थी. अब आरबीआई (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से पेट्रोल-डीजल के रेट को लेकर बड़ा बयान द‍िया गया है.

आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने कहा, यद‍ि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम इसी तरह ऊंचे बने रहे तो सरकार के पास पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा. स्विट्जरलैंड में आयोज‍ित एक इंटरनेशनल सम‍िट के दौरान गवर्नर ने साफ क‍िया क‍ि अब तक तेल कंपनियां और एक्साइज ड्यूटी में कटौती से इस बोझ को संभाला जा रहा था. लेकिन जंग यद‍ि लंबी चली तो क्रूड के दाम बढ़ने का असर ग्राहकों के ऊपर डालना केवल कुछ ही टाइम की बात है.

जल्‍द बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

मीड‍िया में उनके इस बयान का मतलब यही न‍िकाला जा रहा है क‍ि सरकार की तरफ से जल्‍द पेट्रोल-डीजल की कीमत में इजाफा क‍िया जा सकता है. उनका बयान के बाद तेल की कीमत बढ़ने की उम्‍मीद इसल‍िए भी बढ़ गई है क्‍योंक‍ि दो से तीन द‍िन पहले ही पीएम मोदी ने देशवासियों से ईंधन का उपयोग कम से कम करने और सोने की खरीद को टालने का आग्रह किया था. सरकार का मकसद देश के व‍िदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना है. इसी दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने गोल्‍ड पर लगाई जाने वाली इम्‍पोर्ट ड्यूटी को दोगुने से ज्यादा कर दिया गया है.

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मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई दर भी बढ़ी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार आयात की जाने वाली चीजों की ड‍िमांड कम करने के लिए आने वाले दिनों में कुछ सख्‍त फैसले ल‍िये जा सकते हैं. आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, ग्‍लोबल लेवल पर सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगता है तो केवल मॉनीटरी पॉल‍िसी काफी नहीं होतीं, बल्कि सरकार के राजकोषीय तालमेल की भूमिका भी अहम हो जाती है. देश में खुदरा महंगाई दर मार्च के 3.40% से बढ़कर अप्रैल में 3.48% पर पहुंच गई है.

ग्रोथ रेट पर भी पड़ेगा असर

यह आंकड़ा उम्मीद से कम इसल‍िए है क्योंकि सरकार ने तेल की बढ़ती कीमत का बड़ा हिस्सा खुद वहन किया है. लेकिन खाड़ी संकट के बीच एनर्जी के बढ़ते दाम भव‍िष्‍य के लि‍ए र‍िस्‍की बने हुए हैं. आरबीआई की तरफ से मौजूदा व‍ित्‍तीय वर्ष के लिए 6.9% की ग्रोथ रेट और 4.6% की औसत महंगाई दर का अनुमान लगाया था. लेकिन इकोनॉम‍िस्‍ट की तरफ से चेताया गया क‍ि जंग जारी रही तो ग्रोथ रेट आने वाले समय में घट सकती है. इतना ही नहीं महंगाई दर में भी उछाल आ सकता है.