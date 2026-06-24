RBI Repo Rate: म‍िड‍िल ईस्‍ट में तीन महीने से भी ज्‍यादा चले तनाव से ग्‍लोबल लेवल पर मार्केट में आर्थ‍िक अन‍िश्‍च‍ितता बनी रही. ईरान और अमेर‍िका की जंग के बीच क्रूड ऑयल महंगा होने से पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा हुआ. इससे घरेलू बाजार में भी महंगाई देखी गई. इसके बाद यह उम्‍मीद की जाने लगी कि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में इजाफा कर सकता है. हालांक‍ि, जून के पहले हफ्ते में हुई एमपीसी में ब्‍याज दर को पुराने लेवल पर ही बरकरार रखा गया. लेक‍िन अब ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितता के बीच आरबीआई (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ब्याज दर में इजाफे की अटकलों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने कहा क‍ि मौजूदा हालात में रेपो रेट बढ़ाने की बात करना जल्दबाजी होगी.