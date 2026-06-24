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मिडिल ईस्ट का तनाव हुआ कम, आपकी EMI घटेगी या बढ़ेगी? RBI गवर्नर ने बताया पूरा प्लान

Geopolitical Tension: आरबीआई गवर्नर ने एक इंटरव्यू के दौरान ब्‍याज दर बढ़ाने के सवाल पर कहा क‍ि मौजूदा आर्थ‍िक हालात को देखते हुए रेपो रेट बढ़ाने की कोई जल्‍दी नहीं है. उन्‍होंने कहा, बाजार में अभी काफी उतार-चढ़ाव है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 24, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:56 PM IST
मिडिल ईस्ट का तनाव हुआ कम, आपकी EMI घटेगी या बढ़ेगी? RBI गवर्नर ने बताया पूरा प्लान
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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