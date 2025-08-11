ICICI की 50,000 रुपये की ल‍िम‍िट पर RBI गवर्नर ने ये क्‍या बोला? चौंक गए करोड़ों कस्‍टमर
ICICI की 50,000 रुपये की ल‍िम‍िट पर RBI गवर्नर ने ये क्‍या बोला? चौंक गए करोड़ों कस्‍टमर

minimum balance limit: आईसीआईसीआई ने अपने नए खाताधारकों के लि‍ए म‍िन‍िमम एवरेज बैलेंस की ल‍िम‍िट को बढ़ा द‍िया है. एक तरफ सरकारी बैंकों की तरफ से म‍िन‍िमम बैलेंस की ल‍िम‍िट को खत्‍म क‍िया जा रहा है, दूसरी तरफ आईसीआईसीआई ने यह फैसला लेकर करोड़ों कस्‍टमर को चौंका द‍िया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:15 PM IST
RBI Governor on ICICI Bank: हाल ही में प्राइवेट सेक्‍टर के आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने अर्बन / मेट्रो स‍िटी की ब्रांच में म‍िन‍िमम बैलेंस की ल‍िम‍िट को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर द‍िया है. बैंक की तरफ से ल‍िया गया यह फैसला सोशल मीड‍िया पर ट्रेंड कर रहा है. यूजर्स की इस पर अलग-अलग तरह की प्रत‍िक्र‍ियाएं हैं. अब इस मामले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ने कहा क‍ि सेव‍िंग अकाउंट के ल‍िए म‍िन‍िममन बैलेंस की ल‍िम‍िट बैंक खुद तय करेंगे. उन्‍होंने कहा क‍ि यह फैसला RBI के नियमों के तहत नहीं आता.

आईसीआईसीआई बैंक का फैसला चौंकाने वाला

आरबीआई गवर्नर का यह बयान उस समय आया है जब देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कस्‍टमर के लि‍ए न्यूनतम एवरेज बैलेंस की ल‍िम‍िट को बढ़ा द‍िया है. एक तरफ सरकारी बैंकों की तरफ से म‍िन‍िमम बैलेंस की ल‍िम‍िट को खत्‍म क‍िया जा रहा है, दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक ने यह फैसला लेकर करोड़ों कस्‍टमर को चौंका द‍िया है. आईसीआईसीआई बैंक
(ICICI Bank) ने 1 अगस्त या उसके बाद ओपन क‍िये गए सेव‍िंग अकाउंट के लिए नई ल‍िम‍िट तय कर दी है.

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर देश के बड़े बैंक ने तोहफे के बजाए दे दिया झटका, मिनिमम बैलेंस ₹10000 से बढ़ाकर सीधे ₹50000 किया

50,000 रुपये का एवरेज बैलेंस जरूरी
इसके अनुसार मेट्रो और शहरी इलाके के नए ग्राहकों को हर महीने 50,000 रुपये का एवरेज बैलेंस रखना जरूरी होगा. इसी तरह पुराने कस्‍टमर के लि‍ए यह ल‍िमि‍ट 10,000 रुपये ही रहेगी. सेमी-अर्बन एर‍िया में नए कस्‍टमर को 25,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 10,000 रुपये का एवरेज बैलेंस रखना जरूरी होगा. पुराने कस्‍टमर के लिए ग्रामीण और सेमी-अर्बन एर‍िया में यह ल‍िमि‍ट 5,000 रुपये की रहेगी. यद‍ि कस्‍टमर की तरफ से म‍िन‍िमम बैलेंस को मेंटेन नहीं क‍िया जाता तो उन पर 6% की पेनल्टी या 500 रुपये, जो भी कम हो लगाया जाएगा.

महीने में तीन बार जमा कर सकेंगे कैश
इसके अलावा बैंक अब सेव‍िंग अकाउंट में तीन फ्री कैश ड‍िपॉज‍िट की सुविधा देता है. इसके बाद हर जमा पर 150 रुपये का चार्ज देना होगा. गुजरात में एक प्रोग्राम के दौरान आरबीआई गवर्नर ने कहा क‍ि आरबीआई (RBI) ने म‍िन‍िमम बैलेंस का फैसला बैंकों पर ही छोड़ दिया है. कुछ बैंकों की तरफ से इस ल‍िम‍िट को 10,000 रुपये तय क‍िया गया है. वहीं, कुछ ने यह ल‍िम‍िट 2,000 रुपये तय की है. कई बैंकों ने अपने कस्‍टमर के ल‍िए म‍िन‍िमम बैलेंस की शर्त को पूरी तरह से हटा द‍िया है और वे जीरो बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ICICI के बाद HDFC बैंक ने भी ग्राहकों को द‍िया झटका, आज से ही लागू कर द‍िया नया न‍ियम

ICICI बैंक की तरफ से उठाए गए इस कदम उलट देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) ने साल 2020 में म‍िन‍िमम बैलेंस की शर्त हटा दी थी. ज्यादातर दूसरे बैंकों ने भी 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की ल‍िम‍िट तय की हुई है. 

FAQ
सवाल: आईसीआईसीआई बैंक ने म‍िन‍िमम बैलेंस की ल‍िम‍िट को बढ़ाकर क‍ितना कर द‍िया?
जवाब: आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से अर्बन और मेट्रो स‍िटी में नए खाताधारकों के लि‍ए म‍िन‍िमम एवरेज बैलेंस की ल‍िम‍िट को बढ़कर 50000 रुपये कर द‍िया है. इस न‍ियम को बैंक ने 1 अगस्‍त से लागू कर द‍िया है.

सवाल: आईसीआईसीआई बैंक म‍िन‍िमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने पर क्‍या होगा?
जवाब: अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के खाते में म‍िन‍िमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो 6% की पेनल्टी या 500 रुपये, जो भी कम हो लगाया जाएगा.

क्रियांशु सारस्वत

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Sanjay MalhotraICICI bank

;