RBI गवर्नर का ऐलान सुन खुशी से उछल पड़े लोन लेने वाले, ब्‍याज दर को लेकर कह दी यह बात

RBI MPC: र‍िजर्व बैंक के गर्वनर संजय मल्होत्रा की तरफ से यह इशारा द‍िया गया क‍ि देश में लंबे समय तक ब्‍याज दर को इसी लेवल पर बरकरार रखा जाएगा. आपको बता दें देश की जीडीपी ग्रोथ प‍िछले द‍िनों चढ़कर र‍िकॉर्ड 8.2 प्रत‍िशत पर पहुंच गई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 17, 2025, 03:10 PM IST
RBI Repo Rate: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने प‍िछले द‍िनों हुई एमपीसी (MPC) के दौरान रेपो रेट में 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती करने का फैसला क‍िया. इसके साथ ही रेपो रेट घटकर 5.25 प्रत‍िशत पर आ गया. अब र‍िजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बड़ा संकेत दिया है क‍ि देश में ब्‍याज दरें लंबे समय तक कम रहेंगी. फाइनेंशियल टाइम्स को दिये इंटरव्यू में आरबीआई गवर्नर ने कहा क‍ि केंद्रीय बैंक के आर्थिक अनुमान के अनुसार दरें 'लंबी समय तक कम रहनी चाहिए'.

निवेशकों के लि‍ए अच्छी खबर

आरबीआई गवर्नर की तरफ क‍िया गया यह ऐलान लोन लेने वाले और निवेशकों के लि‍ए अच्छी खबर है. दर कम रहने से लोगों को सस्‍ता लोन म‍िल सकेगा. मल्होत्रा की तरफ से बताया कि आरबीआई (RBI) के अनुमान में चल रही ट्रेड डील्स (खासकर अमेरिका के साथ) का असर शामिल नहीं है. अगर दोनों देशों के बीच यह डील फाइनल होती है तो देश की इकोनॉम‍िक ग्रोथ में 0.5% तक का इजाफा हो सकता है. इससे देश की इकोनॉमी को और मजबूती म‍िलेगी.

GDP ग्रोथ रेट बढ़कर 8.2% पर पहुंचा
जुलाई-सितंबर तिमाही में देश का GDP ग्रोथ रेट बढ़कर 8.2% पर पहुंच गया. यह RBI के 7% अनुमान से काफी ज्यादा थी. गवर्नर की तरफ से इसे 'सरप्राइजिंग' बताया गया और कहा गया क‍ि आरबीआई (RBI) अपनी फोरकास्टिंग को बेहतर बनाएगा. अमेरिका की तरफ से भारत के एक्‍सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाए जाने से कुछ सेक्टर पर असर पड़ रहा है. इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ा और रुपया र‍िकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया.

दिसंबर में RBI ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट काटकर 5.25% किया और बैंकिंग ल‍िक्‍व‍िड‍िटी बढ़ाई. गवर्नर ने इसे 'गोल्डीलॉक्स' इकोनॉमी बताया गया. 'गोल्डीलॉक्स' इकोनॉमी उसे कहा जाता है ज‍िसमें ग्रोथ तेजी होती है और महंगाई दर कम होती है. यह संकेत लोन ईएमआई (EMI) कम रखने और इकोनॉमी को सपोर्ट करने का है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBI

