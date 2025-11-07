RBI गवर्नर का बड़ा दावा, बैंकिंग सेक्टर में सुधार से बढ़ेगी ग्रोथ, मिलेगी नई रफ्तार

RBI Governor Sanjay Malhotra : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि अधिग्रहण (acquisition financing) पर से बैंकों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने से रियल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी. पिछले महीने RBI ने बैंकों को अधिग्रहण के लिए फंडिंग की अनुमति दी थी और IPO में शेयर खरीदने के लिए लोन सीमा भी बढ़ा दी थी. ये कदम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बैंक लोन और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है. RBI के मुखिया ने बताया कि इन नए नियमों के साथ कुछ सुरक्षा शर्तें भी जुड़ी हैं- जैसे बैंक कुल डील वैल्यू का अधिकतम 70% तक ही लोन दे सकेंगे और लोन व निवेश के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होगा. ये शर्तें बैंकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें और उनके ग्राहकों को बिजनेस अवसरों में विस्तार का मौका देंगी.

लोन देने पर थीं कई तरह की पाबंदियां

पहले बैंकों को किसी कंपनी या बिजनेस का अधिग्रहण कराने के लिए लोन देने पर कई तरह की पाबंदियां थीं. अब इन रोकों को हटाने के बाद कंपनियां जरूरत पड़ने पर आसानी से बैंक से फंड लेकर दूसरे बिजनेस खरीद या मर्ज कर सकेंगी. इससे निवेश बढ़ने, नए प्रोजेक्ट शुरू होने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलने की उम्मीद है.

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बैंकिंग एंड इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेव में बोलते हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कोई भी रेगुलेटर बोर्डरूम के निर्णय की जगह नहीं ले सकता और न ही लेनी चाहिए- खासकर भारत जैसे देश में, जहां हर केस, हर लोन, हर डिपॉज़िट और हर ट्रांजैक्शन अलग होता है. उन्होंने कहा, 'हमें नियामित संस्थाओं (regulated entities) को प्रत्येक मामले की विशिष्टता के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति देनी चाहिए बजाय इसके कि सब पर एक जैसी नीति लागू की जाए.'

RBI प्रमुख ने यह भी कहा कि निगरानी से जुड़ी कार्रवाइयों (supervisory actions) ने अस्थिर या अस्थायी तेजी को नियंत्रित करने और एक मजबूत, लचीली और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने आगे बताया कि RBI के पास पर्याप्त साधन हैं- जैसे रिस्क वेट्स (risk weights), प्रोविजनिंग नॉर्म्स (provisioning norms) और काउंटर साइक्लिकल बफ़र्स (counter-cyclical buffers) जिनकी मदद से उभरते जोखिमों पर नियंत्रण रखा जा सकता है.