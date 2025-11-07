Advertisement
trendingNow12992742
Hindi Newsबिजनेस

RBI गवर्नर का बड़ा दावा, बैंकिंग सेक्टर में सुधार से बढ़ेगी ग्रोथ, मिलेगी नई रफ्तार

RBI प्रमुख ने यह भी कहा कि निगरानी से जुड़ी कार्रवाइयों (supervisory actions) ने अस्थिर या अस्थायी तेजी को नियंत्रित करने और एक मजबूत, लचीली और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RBI गवर्नर का बड़ा दावा, बैंकिंग सेक्टर में सुधार से बढ़ेगी ग्रोथ, मिलेगी नई रफ्तार

RBI Governor Sanjay Malhotra :  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि अधिग्रहण (acquisition financing) पर से बैंकों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने से रियल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी. पिछले महीने RBI ने बैंकों को अधिग्रहण के लिए फंडिंग की अनुमति दी थी और IPO में शेयर खरीदने के लिए लोन सीमा भी बढ़ा दी थी. ये कदम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बैंक लोन और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है. RBI के मुखिया ने बताया कि इन नए नियमों के साथ कुछ सुरक्षा शर्तें भी जुड़ी हैं- जैसे बैंक कुल डील वैल्यू का अधिकतम 70% तक ही लोन दे सकेंगे और लोन व निवेश के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होगा. ये शर्तें बैंकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें और उनके ग्राहकों को बिजनेस अवसरों में विस्तार का मौका देंगी.

लोन देने पर थीं कई तरह की पाबंदियां 

पहले बैंकों को किसी कंपनी या बिजनेस का अधिग्रहण कराने के लिए लोन देने पर कई तरह की पाबंदियां थीं. अब इन रोकों को हटाने के बाद कंपनियां जरूरत पड़ने पर आसानी से बैंक से फंड लेकर दूसरे बिजनेस खरीद या मर्ज कर सकेंगी. इससे निवेश बढ़ने, नए प्रोजेक्ट शुरू होने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : RCB को मिल सकते हैं नए मालिक, निखिल कामत और रंजन पाई रेस में सबसे आगे

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बैंकिंग एंड इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेव में बोलते हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कोई भी रेगुलेटर बोर्डरूम के निर्णय की जगह नहीं ले सकता और न ही लेनी चाहिए- खासकर भारत जैसे देश में, जहां हर केस, हर लोन, हर डिपॉज़िट और हर ट्रांजैक्शन अलग होता है. उन्होंने कहा, 'हमें नियामित संस्थाओं (regulated entities) को प्रत्येक मामले की विशिष्टता के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति देनी चाहिए बजाय इसके कि सब पर एक जैसी नीति लागू की जाए.'

RBI प्रमुख ने यह भी कहा कि निगरानी से जुड़ी कार्रवाइयों (supervisory actions) ने अस्थिर या अस्थायी तेजी को नियंत्रित करने और एक मजबूत, लचीली और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने आगे बताया कि RBI के पास पर्याप्त साधन हैं- जैसे रिस्क वेट्स (risk weights), प्रोविजनिंग नॉर्म्स (provisioning norms) और काउंटर साइक्लिकल बफ़र्स (counter-cyclical buffers) जिनकी मदद से उभरते जोखिमों पर नियंत्रण रखा जा सकता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

RBI

Trending news

पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज