जल्‍द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत, RBI गवर्नर ने सरकार की इस योजना को जमकर सराहा
Advertisement
trendingNow12903070
Hindi Newsबिजनेस

जल्‍द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत, RBI गवर्नर ने सरकार की इस योजना को जमकर सराहा

Sanjay Malhotra: सरकारी बैंकों के वित्तीय समावेशन अभियान ‘संतृप्ति शिविर’ (Santripti Shivir) में बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा कि 11 साल पहले केंद्र सरकार आरबीआई (RBI) और बैंकों ने मिलकर इस योजना को शुरू किया था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जल्‍द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत, RBI गवर्नर ने सरकार की इस योजना को जमकर सराहा

third largest economy: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शन‍िवार को कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा. उन्होंने इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री जन धन योजना को दिया. उन्‍होंने कहा इस योजना ने देश के विकास और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को मजबूत किया है. रंगवासा गांव में सरकारी बैंकों के वित्तीय समावेशन अभियान ‘संतृप्ति शिविर’ (Santripti Shivir) में बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा कि 11 साल पहले केंद्र सरकार आरबीआई (RBI) और बैंकों ने मिलकर इस योजना को शुरू किया था.

55 करोड़ से ज्‍यादा बैंक अकाउंट खोले गए

आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत 55 करोड़ से ज्‍यादा बैंक अकाउंट खोले गए हैं. इन खातों ने समाज के हर वर्ग को सेव‍िंग, पेंशन, इंश्‍योरेंस और लोन जैसी सुविधाएं दी हैं. उन्होंने कहा, 'आज भारत दुनिया के पांच सबसे विकसित देशों में शामिल है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा.' उन्होंने अकाउंटहोल्‍डर्स से अपने खाते की जानकारी (KYC) अपडेट करने की अपील की ताकि खातों का म‍िसयूज या अपराधियों द्वारा ‘म्यूल अकाउंट’ के रूप में इस्तेमाल रोका जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

महिलाएं देश के व‍िकास में अहम भूमिका निभा रहीं
गवर्नर ने वित्तीय समावेशन (financial inclusion) में महिलाओं की बड़ी ह‍िस्‍सेदारी पर खुशी जताते हुए कहा क‍ि महिलाएं भारत के व‍िकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. मल्होत्रा ने डिजिटल ल‍िटरेसी और फाइनेंश‍ियल अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि लोग धोखाधड़ी से बच सकें. उन्होंने यूपीआई (UPI) और डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग को भी प्रोत्साहित किया. मल्होत्रा ने बताया कि देश के करीब सभी गांवों में 5 क‍िमी के दायरे में बैंक ब्रांच या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उपलब्ध हैं.

वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया
केंद्र सरकार और आरबीआई ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया है. इस अभियान में नए जन धन अकाउंट खोलना, सोशल स‍िक्‍योर‍िटी स्‍कीम में लोगों को जोड़ना और केवाईसी प्रोसेस पूरा करना शामिल है. मल्होत्रा ने बैंकों से इस अभियान को तेज करने के ल‍िए और सरकारी कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के ल‍िए कहा. उन्होंने कहा कि इस मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBI

Trending news

भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने राज खोल दिया
operation sindoor
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने राज खोल दिया
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
;