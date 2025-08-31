third largest economy: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शन‍िवार को कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा. उन्होंने इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री जन धन योजना को दिया. उन्‍होंने कहा इस योजना ने देश के विकास और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को मजबूत किया है. रंगवासा गांव में सरकारी बैंकों के वित्तीय समावेशन अभियान ‘संतृप्ति शिविर’ (Santripti Shivir) में बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा कि 11 साल पहले केंद्र सरकार आरबीआई (RBI) और बैंकों ने मिलकर इस योजना को शुरू किया था.

55 करोड़ से ज्‍यादा बैंक अकाउंट खोले गए

आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत 55 करोड़ से ज्‍यादा बैंक अकाउंट खोले गए हैं. इन खातों ने समाज के हर वर्ग को सेव‍िंग, पेंशन, इंश्‍योरेंस और लोन जैसी सुविधाएं दी हैं. उन्होंने कहा, 'आज भारत दुनिया के पांच सबसे विकसित देशों में शामिल है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा.' उन्होंने अकाउंटहोल्‍डर्स से अपने खाते की जानकारी (KYC) अपडेट करने की अपील की ताकि खातों का म‍िसयूज या अपराधियों द्वारा ‘म्यूल अकाउंट’ के रूप में इस्तेमाल रोका जा सके.

महिलाएं देश के व‍िकास में अहम भूमिका निभा रहीं

गवर्नर ने वित्तीय समावेशन (financial inclusion) में महिलाओं की बड़ी ह‍िस्‍सेदारी पर खुशी जताते हुए कहा क‍ि महिलाएं भारत के व‍िकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. मल्होत्रा ने डिजिटल ल‍िटरेसी और फाइनेंश‍ियल अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि लोग धोखाधड़ी से बच सकें. उन्होंने यूपीआई (UPI) और डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग को भी प्रोत्साहित किया. मल्होत्रा ने बताया कि देश के करीब सभी गांवों में 5 क‍िमी के दायरे में बैंक ब्रांच या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उपलब्ध हैं.

वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया

केंद्र सरकार और आरबीआई ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान शुरू किया है. इस अभियान में नए जन धन अकाउंट खोलना, सोशल स‍िक्‍योर‍िटी स्‍कीम में लोगों को जोड़ना और केवाईसी प्रोसेस पूरा करना शामिल है. मल्होत्रा ने बैंकों से इस अभियान को तेज करने के ल‍िए और सरकारी कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने के ल‍िए कहा. उन्होंने कहा कि इस मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है.