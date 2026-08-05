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Plastic Notes: प्‍लास्‍ट‍िक के नोट से कब से शॉप‍िंग कर पाएंगे आप? RBI गवर्नर ने बता दी सही जानकारी

Plastic Notes Benefits: प्‍लास्‍ट‍िक का नोट मौजूदा कागज वाले बैंक नोट से कई मायनों में अलग होगा. यह नोट ज्‍यादा ट‍िकाऊ, सुरक्ष‍ित और पर्यावरण के अनुकूल होगा. केंद्र सरकार ने दो अरब नोट पॉलिमर बैंक नोट छापने की मंजूरी पहले ही दे दी है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 05, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:33 PM IST
Plastic Notes: प्‍लास्‍ट‍िक के नोट से कब से शॉप‍िंग कर पाएंगे आप? RBI गवर्नर ने बता दी सही जानकारी
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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