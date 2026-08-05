आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज एमपीसी के नतीजों का ऐलान करने के दौरान कहा क‍ि प्लास्टिक के नोट का चलन अगले व‍ित्‍तीय वर्ष की शुरुआत से चलन में आने की उम्मीद है. उनके बयान का यह मतलब न‍िकाला जा रहा है क‍ि अप्रैल से जून 2027 तक पॉल‍िमर नोट के बाजार में आने की संभावना है. इस दौरान आयोज‍ित प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देते हुए र‍िजर्व बैं के गवर्नर ने बताया क‍ि यह योजना फिलहाल ट्रायल में है. इसे बड़े पैमाने पर लागू करने का फैसला ट्रायल और उसके नतीजों के आधार पर लिया जाएगा.