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खाली खजाना,गिरवी सोना, कंगाल होने वाला था भारत...कहानी उस RBI गवर्नर की जिसने चुपचाप बचा लिया देश, अब बनी फिल्म

Governor Teaser:  मनोज वाजपेयी की फिल्म 'द साइलेंट सेवियर गवर्नर'  रिजर्व बैंक के उस गवर्नर की कहानी है, जिसने देश को कंगाल होने से बचा दिया. चुपचाप उसने वो फैसले लिए कि देश दिवालिया होने से बच गया. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 08, 2026, 06:02 PM IST
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खाली खजाना,गिरवी सोना, कंगाल होने वाला था भारत...कहानी उस RBI गवर्नर की जिसने चुपचाप बचा लिया देश, अब बनी फिल्म

Governor Movie Real Hero: लंबे असरे बाद सिल्वर स्क्रीन पर मनोज वाजपेयी की फिल्म आने वाली है.'द साइलेंट सेवियर गवर्नर' का टीजर रिलीज हो चुका है. फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, जिसमें मनोज वायपेयी ने आरबीआई गवर्नर एस वेंकिटरमणन (S Venkitaramanan) का किरदार निभाया है. जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, भारत के पास सिर्फ हफ्तेभर का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, देश में महंगाई विकराल रूप ले चुकी थी, भारत को अपना सोना बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था. भारत को कर्ज के लिए IMF का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, उस संकट के दौर में भारत को आर्थिक दिवालियापन से बचाने वाले रियल हीरो एस वेंकिटरमणन के किरदार को मनोज वायपेयी पर्दे पर दिखाएंगे. फिल्म 12 जून को रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले उस हीरो की कहानी चाहिए, जिसने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला.  

1990-91 का भारत का आर्थिक संकट 

भारत के लिए साल 1990-91 का दौर सबसे कठिन था. बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांसफर संकट था, शेयर बाजार में हर्षद मेहता स्कैम का खुलासा हुआ था. देश के खजाने में सिर्फ हफ्तेभर का रिजर्व बचा था. शंकर आचार्य की किताब—‘Essay on Macroeconomic policy and Growth in India’ में इस आर्थिक संकट के बारे में लिखा  कि देश का निर्यात गिरता जा रहा था. फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 1.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया था, जिससे हफ्तेभर का आयात हो सकता था. खाड़ी देशों में युद्ध के चलते तेल के दाम आसमान छू रहे थे. कच्चे तेल की कीमत 17 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 36 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी. महंगाई चरम पर थी. खराब विदेशी निवेश नीतियों की वजह से व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था, जिसे पूरा करने के लिए भारत को विदेशों से ज्यादा कर्ज लेना पड़ा था. ये वो साल था. देश डिफॉल्टर हो रहा था, क्योंकि उसके पास लोन चुकाने की रकम नहीं थी. भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8.5% तक पहुंच गया था. भारत के लिए मुसीबत हर तरफ से आ रही थी. भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी सोवियत संघ टूट रहा था, जिसने भारत के निर्यात राजस्व को बड़ा झटका दिया. 

भारत को दिवालिया होने से बचाने वाले आरबीआई के गवर्नर  

भारत कंगाली के मुहाने पर पहुंच चुका था, खजाना खाली था. मुश्किल वक्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर की कमान एस वेंकिटरमणन (S Venkitaramanan) को सौंपी. चंद्रशेखर सरकार ने वेंकिटरमणन को आरबीआई का 18वां गवर्नर नियुक्त किया. उन्हें खाली खजाने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की जिम्मेदारी मिली थी. 

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एस वेंकिटरमणन से कैसे देश को दिवालिया होने से बचाया ?  

एस वेंकिटरमणन के सामने विकराल महंगाई, खाली खजाना, घटता निर्यात और अस्थिर सरकार चुनौतियां बनकर खड़ी थी. जिन्होंने अर्थशास्त्र (Economics) नहीं पढ़ा था, लेकिन उनके सामने देश को इस संकट से उबारने की चुनौती थी. आरबीआई का गवर्नर बनने से पहले साल 1985 से 1989 तक फाइनेंस सेक्रेटरी रहे वेंकिटरमणन चुपचाप उन रणनीतियों पर काम करने लगे, जो देश को आर्थिक संकट से निकाल सकता था. उनकी पहली चुनौती भुगतान संतुलन को मैनेज करना था, उन्होंने दूसरे सेंट्रल बैंकों से बात की ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बढाया जा सके. इसके लिए उन्होंने सोना गिरवी रखने का फैसला किया. उन्होंने गोपनीय तरीके से 67 टन सोना विदेश में गिरवी रखा. बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में भारतीय सोने को गिरवी रखकर 400 मिलियन डॉलर को लोन हासिल किया. ये रकम इतनी नहीं थी कि भारत को डिफॉल्ट होने से बचा सके, लेकिन इससे बैंकों को भरोसा भारत पर बढ़ने लगा. संकट से निपटने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से लोन लेने का फैसला किया. साल 1991 के आर्थिक संकट के दौरान, भारत ने IMF से करीब 1.2 अरब डॉलर का इमरजेंसी लोन लिया, हालांकि इसके बदले उसे कुछ शर्तें माननी पड़ी थी.  

साइलेंट गवर्नंर की देन 

आरबीआई के साइलेंट गवर्नर ने ना केवल देश को आर्थिक संकट से निकाला, बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ताबड़तोड़ नीतियां लागू की. भारत ने एलपीजी सुधार अपनाया,  उदारीकरण (Liberalization) की नीतियों को लागू किया गया. निजीकरण (Privatization) को बढ़ावा मिला. वैश्वीकरण (Globalization) से विदेशी निवेश (FDI) के लिए भारतीय बाजारों को खोला गया. उन्होंने ऐसे फैसले लिए, जिससे देश के निर्यात को बढ़ावा दिया. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों, दूसरे केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर काम किया, ताकि विदेशी मुद्रा को बढ़ावा मिले.  उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्टेबलाइजेंशन प्रोग्राम को अपनाया. भारतीय रुपये का डिवैल्यूएशन क्या, जिससे देश के आर्थिक सुधारों का रास्ता खुला. बैंकिंग और विनिमय दर में सुधार की.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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