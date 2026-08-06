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देश में 22 साल बाद फ‍िर खुलेंगे को-ऑपरेटिव बैंक, RBI ने दी मंजूरी; जान‍िए क्‍या है बैंक खोलने का पूरा प्रोसेस

Bank Licensing Process: र‍िजर्व बैंक ने देश में 22 साल बाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक खोलने की मंजूरी दे दी है. ऐसे में बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है आख‍िर नया बैंक खोलने का पूरा प्रोसेस क्‍या है? आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 06, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:32 PM IST
देश में 22 साल बाद फ‍िर खुलेंगे को-ऑपरेटिव बैंक, RBI ने दी मंजूरी; जान‍िए क्‍या है बैंक खोलने का पूरा प्रोसेस
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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