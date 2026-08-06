Reserve Bank of India: पिछले कुछ सालों में रिजर्व बैंक ने अनियमितता का दोषी पाए जाने पर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस तेजी से रद्द किये थे. इस कारण अर्बन को-ऑपरेटिव और को-ऑपरेटिव बैंक देश में कम हो गए. लेकिन बुधवार को एमपीसी के नतीजों का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों (UCB) के लिए नए लाइसेंस जारी करने के प्रोसेस को फिर शुरू करने का ऐलान किया है.
आरबीआई ने रूरल सहकारी बैंकों के क्रेडिट मॉनीटरिंग नियमों की समीक्षा और लोन की ब्याज दर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क का प्रपोजल रखा है. केंद्रीय बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 (FY 2026-27) के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है. आरबीआई (RBI) ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों (UCB) के लिए नए लाइसेंस जारी करने के प्रोसेस को 22 साल बाद फिर से शुरू करने का फैसला लिया है.
गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि इस बारे प्रतिक्रिया के आधार पर ही नए लाइसेंस देने के दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं. इससे पहले रिजर्व बैंक ने 2004 में नए अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों को लाइसेंस देना इसलिए बंद कर दिया था, क्योंकि उस समय कई नए बैंक बहुत कम समय में फाइनेंशियल रूप से कमजोर होने लगे थे. लेकिन अब इन बैंकों के कामकाजी माहौल में सुधार होने के बाद फिर से इन्हें खोलने का प्रोसेस शुरू किया गया है.
देश में नया बैंक खोलने का प्रोसेस काफभ् सख्त, लंबा और ट्रांसपेरेंट है. आरबीआई (RBI) की तरफ से ही बैंकिंग लाइसेंस जारी किये जाते हैं. यदि आप देश में नया बैंक जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिवर्सल बैंक या अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ओपन करना चाहते हैं तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यह है-
सबसे पहले यह चेक करना होता है कि आवेदक संस्था या शख्स RBI के नियमों के तहत योग्य है या नहीं.
प्रमोटर्स के पास बैंकिंग, फाइनेंस या संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए.
बड़े औद्योगिक घरानों को नया बैंक खोलने की अनुमति नहीं मिलती, वे 10% से कम शेयर खरीद सकते हैं.
यूनिवर्सल बैंक के लिए न्यूनतम 500 करोड़ रुपये की पूंजी.
स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपये.
पेमेंट्स बैंक कम से कम 100 करोड़ रुपये की कैपिटल.
बैंक का बिजनेस मॉडल (आप किस कैटेगरी को सर्विस देंगे).
अगले 5 से 10 सालों का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन.
रिस्क मैनेजमेंट और आईटी (IT) इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्लान.
यूनिवर्सल और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए ऑन-टैप सिस्टम है. यानी पात्र आवेदक साल में कभी भी आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के साथ सभी प्रोमोटर्स के डॉक्यूमेंट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, पैन / टैक्स हिस्ट्री और बिजनेस प्लान जमा करना होता है.
RBI का इंटरनल डिपार्टमेंट सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट और पात्रता से जुड़े दस्तावेजों की जांच करता है.
इसके बाद आवेदनों को स्वतंत्र Standing Advisory Committee के पास भेजा जाता है. इसमें अलग-अलग विशेषज्ञ होते हैं.
RBI आवेदक की साख जांचने के लिए सीबीआई, आयकर विभाग, ईडी और सेबी जैसी एजेंसियों से रिपोर्ट मांगता है.
यदि कमेटी और RBI संतुष्ट होते हैं तो 18 महीने के लिए 'इन-प्रिंसिपल अप्रूवल' दिया जाता है. इसका मतलब बैंक चालू करना नहीं, बल्कि बैंक सेट-अप करने की अनुमति मिलना है. इन 18 महीनों के दौरान आवेदक को बैंकिंग सॉल्यूशन से लेकर, सीईओ और स्टॉफ की नियुक्ति करनी होती है. इसी दौरान बैंक के लिए जरूरी पूंजी को भी जुटाना होता है. 18 महीने में जब तैयारियां पूरी हो जाती हैं तो RBI की टीम बैंक के पूरे सेटअप का ऑनसाइट इंस्पेक्शन करती है. सब कुछ सही मिलने पर RBI Banking Regulation Act, 1949 के सेक्शन-22 के तहत फाइनल 'बैंकिंग लाइसेंस' देता है.
RBI की तरफ से रेग्युलेट होने वाले बैंकों में अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों की संख्या सबसे ज्यादा है. 1993 से 2001 के बीच आरबीआई की तरफ से कुल 823 यूसीबी लाइसेंस जारी किये गए थे. मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में ऐसे बैंकों की कुल संख्या 1,457 है. नियमानुसार किसी भी राज्य सहकारी समिति या बहु-राज्य सहकारी समिति को बैंकिंग बिजनेस करने के लिए RBI से बैंकिंग लाइसेंस लेना जरूरी होता है. 1966 में एक संशोधन के जरिये इन बैंकों को पहली बार RBI के दायरे में लाया गया था.