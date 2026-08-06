यदि कमेटी और RBI संतुष्ट होते हैं तो 18 महीने के लि‍ए 'इन-प्रिंसिपल अप्रूवल' दिया जाता है. इसका मतलब बैंक चालू करना नहीं, बल्‍क‍ि बैंक सेट-अप करने की अनुमति मिलना है. इन 18 महीनों के दौरान आवेदक को बैंक‍िंग सॉल्‍यूशन से लेकर, सीईओ और स्‍टॉफ की न‍ियुक्‍त‍ि करनी होती है. इसी दौरान बैंक के ल‍िए जरूरी पूंजी को भी जुटाना होता है. 18 महीने में जब तैयारियां पूरी हो जाती हैं तो RBI की टीम बैंक के पूरे सेटअप का ऑनसाइट इंस्‍पेक्‍शन करती है. सब कुछ सही म‍िलने पर RBI Banking Regulation Act, 1949 के सेक्‍शन-22 के तहत फाइनल 'बैंकिंग लाइसेंस' देता है.