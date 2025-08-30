RBI का चला डंडा! नियमों की अनदेखी करने पर इस प्राइवेट बैंक पर ठोका 44.7 लाख का फाइन, कही आपको तो नहीं इस बैंक में अकाउंट?

अगर आपका खाता बंधन बैंक (Bandhan Bank) में है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक पर 44.7 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. वजह है बैंक द्वारा नियमों और दिशा-निर्देशों की अनदेखी. हालांकि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कार्रवाई बैंक के लेन-देन या ग्राहक खातों की वैधता पर नहीं बल्कि सिर्फ स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी कंप्लायंस में हुई गड़बड़ियों को लेकर की गई है.

RBI ने एक बयान जारी कर बताया कि बंधन बैंक की मार्च 31, 2024 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर स्टैच्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन (ISE) किया गया. जांच में यह पाया गया कि बैंक ने कई मामलों में आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया. इसके बाद बैंक को नोटिस जारी कर पूछा गया कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए.

कर्मचारियों को गलत तरीके से दिया कमीशन

RBI ने पाया कि बैंक ने कुछ कर्मचारियों को कमीशन के रूप में वेतन का भुगतान किया, जो नियमानुसार गलत है. यह बैंकिंग नियमों और पारदर्शिता की नीति का उल्लंघन माना गया. जांच में एक और गंभीर कमी सामने आई. बैंक ने कुछ खातों के डेटा में बैकएंड से मैनुअल हस्तक्षेप किया और इस प्रक्रिया में यूजर-डिटेल्स के साथ एक्सेस लॉग्स या ऑडिट ट्रेल्स को ठीक से कैप्चर नहीं किया. इसका सीधा मतलब है कि डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं.

ग्राहकों पर कोई असर नहीं

RBI ने साफ किया कि यह जुर्माना केवल बैंक के नियमों की अनुपालना में कमी को लेकर लगाया गया है. इसका असर ग्राहकों के लेन-देन या खातों की वैधता पर नहीं पड़ेगा. यानी अगर आपका खाता बंधन बैंक में है तो आपकी जमा राशि और सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं होगा.

बैंकिंग सेक्टर को कड़ा संदेश

RBI की इस कार्रवाई को विशेषज्ञ बैंकिंग सेक्टर के लिए एक कड़ा संदेश मानते हैं. केंद्रीय बैंक लगातार यह कोशिश कर रहा है कि सभी बैंक नियमों और गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें ताकि पारदर्शिता और ग्राहकों का भरोसा बनाए रखा जा सके.