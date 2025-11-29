RBI Penalty on HDFC Bank: र‍िजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर देश के अलग-अलग बैंकों पर जुर्माना लगाता है. केंद्रीय बैंक की तरफ से यह पेनाल्‍टी तब लगाई जाती है जब बैंक न‍ियमों को फॉलो नहीं करते. प‍िछले द‍िनों आरबीआई ने एसबीआई और पीएनबी जैसे बैंकों पर भी जुर्माना ठोका है. लेक‍िन अब आरबीआई (RBI) ने 28 नवंबर को एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) पर 91 लाख रुपये की पेनाल्‍टी लगाई है. पेनाल्‍टी लगाने का कारण बताया गया क‍ि बैंक ने KYC नियम, लोन का ब्याज तय करने का तरीका और कुछ काम बाहर के लोगों को देने में गड़बड़ी की थी. अच्छी खबर यह है क‍ि बैंक खाताधारकों का पैसा, अकाउंट, ATM, यूपीआई (UPI) सब पूरी तरह से सुरक्षित है. इससे क‍िसी तरह की सर्व‍िस नहीं रुकेगी.

जुर्माने के तीन बड़े कारण

- एक ही तरह के लोन में अलग-अलग बेंचमार्क (रेपो रेट, MCLR वगैरह) यूज क‍िये.

- बैंक की मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनी ने ऐसा काम किया, जो क‍ि बैंक‍िंग न‍ियम में मना है.

- कुछ कस्‍टमर का KYC चेक करने का काम बाहर के एजेंट को दे दिया था, यह भी न‍ियम के खिलाफ है.

ग्राहकों पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा

आरबीआई की तरफ से साफ कहा गया क‍ि यह जुर्माना बैंक की गलतियों पर लगाया गया है, ग्राहकों से एक भी पैसा नहीं वसूला जाएगा. आपका होम लोन, कार लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब‍ कुछ पहले की तरह चलेगा. न क‍िसी कस्‍टमर का कोई ट्रांजेक्शन रुकेगा और न ही कोई अकाउंट फ्री बंद होगा. बैंक की तरफ से बयान जारी कहा गया क‍ि सभी खाम‍ियों को सुधार ल‍िया गया है. ऑनलाइन बैंकिंग, ब्रांच, ATM, UPI, कार्ड सब कुछ पूरी तरह नार्मल काम कर रहे हैं. कस्‍टमर को क‍िसी तरह की द‍िक्‍कत या परेशानी नहीं होगी.

मार्च 2023 में भी KYC गड़बड़ी पकड़ी गई

आपको बता दें एचडीएफसी पर जुर्माना लगने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले मार्च 2023 की जांच में भी इसी तरह की KYC गड़बड़ी बात पकड़ी गई थी. उस समय एचडीएफसी पर 75 लाख रुपये की पेनाल्‍टी आरबीआई की तरफ से लगाई गई थी. यानी यह दूसरी मौका है जब HDFC Bank पर पेनाल्‍टी लगी है. आरबीआई की तरफ से चेतावनी दी गई क‍ि यद‍ि इस तरह की गलती की जाती है तो अगली बार सख्‍त कार्रवाई की जाएगी.