Advertisement
trendingNow13022684
Hindi Newsबिजनेस

RBI ने HDFC बैंक पर ठोकी 91 लाख की पेनाल्‍टी, र‍िजर्व बैंक ने बताया-आपके खाते का क्‍या होगा?

HDFC Bank Penalty: आरबीआई की तरफ से एचडीएफसी बैंक पर केवाईसी न‍ियमों का उल्‍लंघन करने पर पेनाल्‍टी लगाई गई है. यह लगातार दूसरा मौका है जब र‍िजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर पेनाल्‍टी लगाई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RBI ने HDFC बैंक पर ठोकी 91 लाख की पेनाल्‍टी, र‍िजर्व बैंक ने बताया-आपके खाते का क्‍या होगा?

RBI Penalty on HDFC Bank: र‍िजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर देश के अलग-अलग बैंकों पर जुर्माना लगाता है. केंद्रीय बैंक की तरफ से यह पेनाल्‍टी तब लगाई जाती है जब बैंक न‍ियमों को फॉलो नहीं करते. प‍िछले द‍िनों आरबीआई ने एसबीआई और पीएनबी जैसे बैंकों पर भी जुर्माना ठोका है. लेक‍िन अब आरबीआई (RBI) ने 28 नवंबर को एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) पर 91 लाख रुपये की पेनाल्‍टी लगाई है. पेनाल्‍टी लगाने का कारण बताया गया क‍ि बैंक ने KYC नियम, लोन का ब्याज तय करने का तरीका और कुछ काम बाहर के लोगों को देने में गड़बड़ी की थी. अच्छी खबर यह है क‍ि बैंक खाताधारकों का पैसा, अकाउंट, ATM, यूपीआई (UPI) सब पूरी तरह से सुरक्षित है. इससे क‍िसी तरह की सर्व‍िस नहीं रुकेगी.

जुर्माने के तीन बड़े कारण
- एक ही तरह के लोन में अलग-अलग बेंचमार्क (रेपो रेट, MCLR वगैरह) यूज क‍िये.
- बैंक की मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनी ने ऐसा काम किया, जो क‍ि बैंक‍िंग न‍ियम में मना है.
- कुछ कस्‍टमर का KYC चेक करने का काम बाहर के एजेंट को दे दिया था, यह भी न‍ियम के खिलाफ है.

ग्राहकों पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा
आरबीआई की तरफ से साफ कहा गया क‍ि यह जुर्माना बैंक की गलतियों पर लगाया गया है, ग्राहकों से एक भी पैसा नहीं वसूला जाएगा. आपका होम लोन, कार लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड सब‍ कुछ पहले की तरह चलेगा. न क‍िसी कस्‍टमर का कोई ट्रांजेक्शन रुकेगा और न ही कोई अकाउंट फ्री बंद होगा. बैंक की तरफ से बयान जारी कहा गया क‍ि सभी खाम‍ियों को सुधार ल‍िया गया है. ऑनलाइन बैंकिंग, ब्रांच, ATM, UPI, कार्ड सब कुछ पूरी तरह नार्मल काम कर रहे हैं. कस्‍टमर को क‍िसी तरह की द‍िक्‍कत या परेशानी नहीं होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मार्च 2023 में भी KYC गड़बड़ी पकड़ी गई
आपको बता दें एचडीएफसी पर जुर्माना लगने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले मार्च 2023 की जांच में भी इसी तरह की KYC गड़बड़ी बात पकड़ी गई थी. उस समय एचडीएफसी पर 75 लाख रुपये की पेनाल्‍टी आरबीआई की तरफ से लगाई गई थी. यानी यह दूसरी मौका है जब HDFC Bank पर पेनाल्‍टी लगी है. आरबीआई की तरफ से चेतावनी दी गई क‍ि यद‍ि इस तरह की गलती की जाती है तो अगली बार सख्‍त कार्रवाई की जाएगी. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

HDFC bankRBI

Trending news

हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
Indigo Flight Cancel
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
Supreme Court
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस