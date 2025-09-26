Advertisement
trendingNow12938066
Hindi Newsबिजनेस

RBI का दूसरे द‍िन भी एक्‍शन जारी, 5 बैंकों के बाद अब इस गोल्‍ड लोन कंपनी पर ठोका जुर्माना

Penalty on Muthoot FinCorp: पांच बैंकों पर जुर्माना लगाये जाने के एक ही द‍िन बार र‍िजर्व बैंक ने कड़ा कदम उठाया है. इस बार केंद्रीय बैंक की तरफ से गोल्‍ड लोन कंपनी मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड पर लगाया गया है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 26, 2025, 09:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RBI का दूसरे द‍िन भी एक्‍शन जारी, 5 बैंकों के बाद अब इस गोल्‍ड लोन कंपनी पर ठोका जुर्माना

Reserve Bank of India: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) बैंक और एनबीएफसी (NBFC) के न‍ियमों का पालन नहीं करने पर पेनाल्‍टी लगाता है. एक द‍िन पहले ही आरबीआई (RBI) ने न‍ियमों का पालन नहीं करने पर पांच सहकारी बैंकों पर पेनाल्‍टी लगाई है. अब केंद्रीय बैंक ने मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड (Muthoot FinCorp) पर 2.7 लाख रुपये की पेनाल्‍टी लगाई है. यह पेनाल्‍टी कंपनी के 'इंटरनल ऑम्बड्समैन' न‍ियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है. आरबीआई की तरफ से शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी गई.

आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन का मामला

कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच 31 मार्च 2024 तक की गई थी. जांच में आरबीआई (RBI) के निर्देशों का उल्लंघन पाया गया. इसके बाद कंपनी को नोटिस दिया गया 'बताओ क्यों जुर्माना न लगे.' कंपनी की तरफ से इस पर लिखित और मौखिक जवाब दिए गए. लेक‍िन आरबीआई इन जवाब से संतुष्‍ट नहीं हुआ और जुर्माना कायम रखा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: RBI का तड़ातड़ एक्‍शन, एक साथ 5 बैंकों पर लगाई पेनाल्‍टी; आपका क‍िसमें है अकाउंट?

मुथूट फिनकॉर्प ने क्‍या गलती की?
आरबीआई (RBI) की तरफ से पाया गया क‍ि मुथूट फिनकॉर्प (Muthoot FinCorp) के शिकायत निपटान स‍िस्‍टम में कमजोरी थी. कंपनी ने ऐसी शिकायतों को जो आंशिक या पूरी तरह खारिज हो गईं, उन्हें अपने इंटरनल ऑम्बड्समैन को ऑटोमेट‍िक रूप से भेजने का सिस्टम नहीं बनाया. इंटरनल ऑम्बड्समैन कंपनी के अंदर शिकायतों की जांच करता है. यह आरबीआई का जरूरी नियम है, इसका फोकस ग्राहकों की शिकायत जल्‍द से जल्‍द सुनने पर होता है.

जुर्माने का क्‍या होगा असर?
आरबीआई की तरफ से साफ कहा गया क‍ि यह पेनाल्‍टी महज रेग्‍युलेटरी नियमों की कमी के लिए है. इससे कंपनी के कस्‍टमर से हुए किसी ट्रांजेक्‍शन या करार पर असर नहीं पड़ेगा. पेनाल्‍टी लगाने से आरबीआई (RBI) को कंपनी के खिलाफ बाकी कार्रवाई करने का हक बरकरार रहेगा. आपको बता दें मुथूट फिनकॉर्प की तरफ से गोल्ड लोन जैसी सर्व‍िस दी जाती हैं. यह पेनाल्‍टी कंपनी को नियमों का पालन करने की चेतावनी है.

बैंकों पर कार्रवाई करते हुए पेनाल्‍टी लगाई
इससे पहले गुरुवार को र‍िजर्व बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर कार्रवाई करते हुए पेनाल्‍टी लगाई है. आरबीआई की तरफ से यह कदम रेग्‍युलेटरी न‍ियमों के उल्लंघन और जांच के दौरान सामने आई खाम‍ियों को ध्‍यान में रखकर उठाया गया है. जगतियाल, तेलंगाना के गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर सबसे ज्यादा 10 लाख रुपये की पेनाल्‍टी लगाई गई है. वडोदरा, गुजरात के मकरपुरा इंडस्‍ट्र‍ियल एस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख का जुर्माना लगा है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBI

Trending news

यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
;