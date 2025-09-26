Reserve Bank of India: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) बैंक और एनबीएफसी (NBFC) के न‍ियमों का पालन नहीं करने पर पेनाल्‍टी लगाता है. एक द‍िन पहले ही आरबीआई (RBI) ने न‍ियमों का पालन नहीं करने पर पांच सहकारी बैंकों पर पेनाल्‍टी लगाई है. अब केंद्रीय बैंक ने मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड (Muthoot FinCorp) पर 2.7 लाख रुपये की पेनाल्‍टी लगाई है. यह पेनाल्‍टी कंपनी के 'इंटरनल ऑम्बड्समैन' न‍ियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है. आरबीआई की तरफ से शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी गई.

आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन का मामला

कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच 31 मार्च 2024 तक की गई थी. जांच में आरबीआई (RBI) के निर्देशों का उल्लंघन पाया गया. इसके बाद कंपनी को नोटिस दिया गया 'बताओ क्यों जुर्माना न लगे.' कंपनी की तरफ से इस पर लिखित और मौखिक जवाब दिए गए. लेक‍िन आरबीआई इन जवाब से संतुष्‍ट नहीं हुआ और जुर्माना कायम रखा.

मुथूट फिनकॉर्प ने क्‍या गलती की?

आरबीआई (RBI) की तरफ से पाया गया क‍ि मुथूट फिनकॉर्प (Muthoot FinCorp) के शिकायत निपटान स‍िस्‍टम में कमजोरी थी. कंपनी ने ऐसी शिकायतों को जो आंशिक या पूरी तरह खारिज हो गईं, उन्हें अपने इंटरनल ऑम्बड्समैन को ऑटोमेट‍िक रूप से भेजने का सिस्टम नहीं बनाया. इंटरनल ऑम्बड्समैन कंपनी के अंदर शिकायतों की जांच करता है. यह आरबीआई का जरूरी नियम है, इसका फोकस ग्राहकों की शिकायत जल्‍द से जल्‍द सुनने पर होता है.

जुर्माने का क्‍या होगा असर?

आरबीआई की तरफ से साफ कहा गया क‍ि यह पेनाल्‍टी महज रेग्‍युलेटरी नियमों की कमी के लिए है. इससे कंपनी के कस्‍टमर से हुए किसी ट्रांजेक्‍शन या करार पर असर नहीं पड़ेगा. पेनाल्‍टी लगाने से आरबीआई (RBI) को कंपनी के खिलाफ बाकी कार्रवाई करने का हक बरकरार रहेगा. आपको बता दें मुथूट फिनकॉर्प की तरफ से गोल्ड लोन जैसी सर्व‍िस दी जाती हैं. यह पेनाल्‍टी कंपनी को नियमों का पालन करने की चेतावनी है.

बैंकों पर कार्रवाई करते हुए पेनाल्‍टी लगाई

इससे पहले गुरुवार को र‍िजर्व बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर कार्रवाई करते हुए पेनाल्‍टी लगाई है. आरबीआई की तरफ से यह कदम रेग्‍युलेटरी न‍ियमों के उल्लंघन और जांच के दौरान सामने आई खाम‍ियों को ध्‍यान में रखकर उठाया गया है. जगतियाल, तेलंगाना के गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर सबसे ज्यादा 10 लाख रुपये की पेनाल्‍टी लगाई गई है. वडोदरा, गुजरात के मकरपुरा इंडस्‍ट्र‍ियल एस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख का जुर्माना लगा है.