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हल्का हुआ देश का खजाना! फॉरेक्स रिजर्व $7 बिलियन घटकर $709.76 बिलियन पर पहुंचा

13 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.052  बिलियन घटकर $709.759 बिलियन रह गया है. RBI ने कहा कि सप्ताह के दौरान गोल्ड रिजर्व की वैल्यू $14.208 बिलियन घटकर $123.476 बिलियन हो गई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:48 PM IST
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हल्का हुआ देश का खजाना! फॉरेक्स रिजर्व $7 बिलियन घटकर $709.76 बिलियन पर पहुंचा

India's Forex Reserves Decline : देश को आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा झटका लगा है. विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में इस हफ्ते बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इससे मार्केट में इन्वेस्टर की चिंताएं बढ़ गई हैं. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 13 मार्च को समाप्त सप्ताह में $7.052  बिलियन घटकर $709.759 बिलियन रह गया है. ये जानकारी शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दी. इससे पिछले सप्ताह में कुल भंडार $11.683 बिलियन गिरकर $716.81 बिलियन पर आ गया था. वहीं, 13 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में ये  $725.727 बिलियन के आल टाइम हाई पर पहुंचा था. 

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गोल्ड रिजर्व की वैल्यू

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13 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.052  बिलियन घटकर $709.759 बिलियन रह गया है. RBI ने कहा कि सप्ताह के दौरान गोल्ड रिजर्व की वैल्यू $14.208 बिलियन घटकर $123.476 बिलियन हो गई है. RBI के डेटा से पता चला कि 13 मार्च को खत्म हुए हफ्ते के दौरान फॉरेन करेंसी एसेट्स ( रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा है) $7.678 बिलियन बढ़कर $555.568 बिलियन हो गए.

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क्या है गोल्ड रिजर्व का हाल?

RBI ने कहा कि सप्ताह के दौरान गोल्ड रिजर्व की वैल्यू बढ़कर $130.681 बिलियन हो गई है. सेंट्रल बैंक ने कहा कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) $23 मिलियन घटकर $18.697 बिलियन हो गए. RBI के डेटा के मुताबिक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) में भारत की रिजर्व पोजीशन भी रिपोर्टिंग सप्ताह में $15 मिलियन घटकर $4.814 बिलियन हो गई है. फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का अहम पैमाना होता है, ऐसे में इसकी गिरावट रुपये की स्थिरता और आयात क्षमता पर असर डाल सकती है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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