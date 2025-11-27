Advertisement
trendingNow13019651
Hindi Newsबिजनेस

RBI का नया आदेश, हर हफ्ते अपडेट होगा आपका क्रेड‍िट स्‍कोर; क्‍या होगा असर?

What is CIBIL: स‍िब‍िल स्‍कोर या क्रेड‍िट स्‍कोर की जरूरत बैंक से लोन लेने के लि‍ए पड़ती है. यद‍ि आपका स‍िब‍िल स्‍कोर 750 से नीचे है तो आपको बैंक आपको लोन देने में आना-कानी करते हैं. लेक‍िन यद‍ि यह इससे ऊपर है तो ब्‍याज दर भी कम होने की संभावना बनी रहती है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RBI का नया आदेश, हर हफ्ते अपडेट होगा आपका क्रेड‍िट स्‍कोर; क्‍या होगा असर?

RBI Credit Score Guidelines: जब आप क‍िसी भी बैंक में लोन के ल‍िये अप्‍लाई करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका स‍िब‍िल स्‍कोर चेक करता है. स‍िब‍िल स्‍कोर अच्‍छा होने पर आपको कम ब्‍याज पर लोन म‍िलने की उम्‍मीद रहती है. स‍िब‍िल स्‍कोर 750 से ज्‍यादा होने पर आपको सही ब्‍याज दर पर लोन म‍िलने की उम्‍मीद रहती है. अभी तक सिबिल को अपडेट करने वाली कंपनी CRIF हाई मार्क, इक्‍व‍िफैक्‍स आद‍ि आपका स‍िब‍िल स्‍कोर हर 15 दिन में अपडेट करती हैं. लेकिन अब इसको लेकर र‍िजर्व बैंक (RBI) की तरफ से बड़ा फैसला क‍िया गया है. 29 सितंबर 2025 को जारी ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार अप्रैल 2026 से आपका क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होगा.

हर महीने के इन 5 दिन होगा स्कोर अपडेट

नई नियमावली के मुताब‍िक सिबिल कंपन‍ियां हर महीने की 7, 14, 21, 28 तारीख और आखिरी तारीख (30 या 31) को आपका पूरा क्रेडिट डेटा अपडेट करेंगी. यानी महीने में कम से कम 5 से बार आपका स्कोर फ्रेश तरीके से अपडेट हो जाएगा. यद‍ि बैंक और सिबिल कंपनी आपके स्‍कोर को हफ्ते से पहले हर तीन या चार द‍िन में अपडेट कर सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बैंक कैसे भेजेंगे डेटा
हर महीने की आखिरी तारीख तक का पूरा डेटा बैंक को अगले महीने की 3 तारीख तक सिबिल कंपन‍ियों को देना होगा. मिसाल के तौर पर 31 अक्टूबर 2025 का पूरा डेटा 3 नवंबर 2025 तक पहुंचना जरूरी है. लेकिन बाकी हफ्तों 7, 14, 21, 28 तारीख में महज नया या बदला हुआ डेटा भेजना है, उसे 'इंक्रीमेंटल डेटा' कहा जाता है. इसमें नए खुले अकाउंट, बंद हुए पुराने लोन/कार्ड, कोई EMI चुकाई या एड्रेस बदला और लोन का स्टेटस बदला तो उससे जुड़ा डेटा होगा. इस डेटा को महज दो द‍िन के अंदर भेजना जरूरी होगा. यानी 7 तारीख का डेटा 9 तारीख तक और 14 तारीख का डेटा 16 तक देना जरूरी है.

RBI से होगी देरी की शिकायत!
यद‍ि कोई बैंक समय पर डेटा नहीं भेजता तो सिबिल कंपनी को हर छह महीने में (31 मार्च और 30 सितंबर को) RBI के DAKSH पोर्टल पर उस बैंक की श‍िकायत करनी होगी. यानी अब स‍िब‍िल को लेकर बैंक पर भी न‍िगरानी रखी जाएगी.

आपको क्‍या फायदा?
ईएमआई समय पर चुकाई तो 7 दिन में स्‍कोर बढ़ जाएगा, पहले इसे अपडेट होने पर 15-30 दिन लगते थे. पुराना लोन बंद करने पर भी तुरंत फायदा म‍िलेगा और नया लोन आसानी से म‍िल जाएगा. गलत एंट्री (जो आपकी नहीं थी) सुधारते ही स्कोर ठीक हो जाएगा. बैंक को आपका लेटेस्ट स्टेटस पता होगा, इसलिए रिजेक्शन के चांस कम हैं. फ्रॉड या चोरी हुए कार्ड का असर भी जल्दी हटेगा.

बैंक और एनबीएफसी के लिए भी अच्छी खबर
बैंकों को पहले ही पता चल जाएगा क‍ि कस्टमर ने कहीं और नया लोन लिया या डिफॉल्ट किया. इससे रिस्क कम होगा और वो बेहतर लोन देने का फैसला कर सकेंगे. कुल मिलाकर लोन प्रोसेसिंग तेज हो जाएगी. आरबीआई की तरफ से नए न‍ियमों को लेकर अभी ड्राफ्ट जारी किया गया है. सभी बैंकों, एनबीएफसी (NBFC) और सिबिल कंपनियों से फीडबैक मांगा गया है. नए न‍ियमों के अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्‍मीद है.  

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBIcredit score

Trending news

बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
Police
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
DNA
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
Punjab
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात