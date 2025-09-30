Advertisement
अब आपको आसानी से मिलेगा गोल्ड लोन..RBI ने किया बड़ा बदलाव

RBI ने कहा कि ये बदलाव बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने, जोखिम कम करने और ट्रांजैक्शन की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए गए हैं. नए नियमों के तहत, गोल्ड लोन के लिए बैंकिंग फर्मों को उधार के मानक और वैल्यूएशन प्रक्रिया में सख्ती बरतनी होगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:49 AM IST
अब आपको आसानी से मिलेगा गोल्ड लोन..RBI ने किया बड़ा बदलाव

RBI updates: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, एडवांस (Advances), गोल्ड लोन और बैंक के पूंजी (Capital) संबंधी प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं. RBI ने कहा कि ये बदलाव बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने, जोखिम कम करने और ट्रांजैक्शन की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए गए हैं. नए नियमों के तहत, गोल्ड लोन के लिए बैंकिंग फर्मों को उधार के मानक और वैल्यूएशन प्रक्रिया में सख्ती बरतनी होगी.

 सात बदलावों का प्रस्ताव 

RBI ने कुल सात बदलावों का प्रस्ताव है जिनमें से तीन 1 अक्तूबर से लागू हो जाएंगे. इससे ग्राहकों के साथ-साथ बैंकों को भी फायदा होगा. अगर RBI ब्याज दरें घटाएगा, तो इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा। इससे उनकी EMI कम हो सकती है और उन्हें कम ब्याज देना होगा. इसके साथ ही, एडवांस और कैपिटल रेगुलेशंस में बदलाव से बैंक की ट्रांजैक्शन कैपिसिटी और कैपिटल पर असर पड़ेगा. RBI का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकिंग संस्थान जागरूक और सुरक्षित तरीके से लोन दें और वित्तीय जोखिमों को नियंत्रित करें.

यही भी पढ़ें : RBI की MPC पर सबकी निगाहें, क्या रेपो रेट में होगा बदलाव? जानें इसका आप पर क्या होगा असर!

गोल्ड पर लोन

RBI ने सोने और चांदी के गिरवी रखकर कर्ज देने के नियमों को भी आसान किया है. अब, बैंक और छोटे शहरी सहकारी बैंक (टियर-3 और टियर-4) भी कर्ज दे पाएंगे.

अब होगी सुरक्षित बैंकिंग 

RBI ने बैंकों से कहा है कि वे नए नियमों को समय पर अपनाएं और अपने सिस्टम को अपडेट करें ताकि वित्तीय प्रणाली सुचारू और सुरक्षित बनी रहे. एनालिस्ट का कहना है कि इन नियमों से ग्राहकों और निवेशकों दोनों के लिए भरोसेमंद और सुरक्षित बैंकिंग वातावरण तैयार होगा. नए नियम बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेंगे.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

RBI New Directions

