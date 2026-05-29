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Rupee Vs Dollar: बड़े दिनों के बाद रुपये की दहाड़, काम कर गया RBI का ब्रह्मास्त्र, 2 महीने का सबसे शानदार प्रदर्शन

Indian Currency:  लगातार गिरते रुपये को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने बड़ी प्लानिंग की है. जिसका असर दिखने भी लगा है. शुक्रनार, 29 मई को रुपये से दो महीने का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 29, 2026, 09:33 PM IST
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Rupee Vs Dollar: बड़े दिनों के बाद रुपये की दहाड़, काम कर गया RBI का ब्रह्मास्त्र, 2 महीने का सबसे शानदार प्रदर्शन

Rupee Vs Dollar: लगातार गिर रहा भारतीय रुपया फिर से दहाड़ भरने लगा है. रुपये में तेजी लौटी है और शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुताबले 2 महीने की अपनी सबसे बड़ी बढ़त दर्ज करने में सफल रहा है. 29 मई को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले  14 पैसे मजबूत के साथ खुला और कारोबार के अंत तक 70 पैसे की मजबूती के साथ 95.03  पर पहुंच गया. एक डॉलर की कीमत आज 95.03 रुपये पर बंद हुई. रुपये में तेजी का ये लगातार दूसरा दिन रहा. इससे पहले गुरुवार, 28 मई को भारतीय करेंसी 95.70 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गई.  

रुपये में लौटी मजबूती  

 शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूती के साथ बंद हुआ.अमेरिका-ईरान युद्ध में 60 दिनों के सीजफायर पर बनती बात, कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के साथ-साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले का असर रुपये पर दिख रहा है.  सीजफायर की खबरों के बीच कच्चा तेल करीब 91 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंत गया. अप्रैल के बाद से ये तेल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है.  भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है. तेल की कीमतों का उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है. 

रुपये की मजबूती के लिए रिजर्व बैंक ने चला ब्रह्मास्त्र  

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक की ओर से डॉलर की बिकवाली ने भारतीय करेंसी को मजबूती दी है. RBI के डॉलर बिक्री के फैसले से रुपये की चाल बदली है. वित्त वर्ष 2025-26 में रिजर्व बैंक ने कुल 53.1 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की, जो पिछले वित्त वर्ष 12 अरब डॉलर अधिक है. डॉलर की बिक्री ने मार्केट में डॉलर की उपलब्धता अधिक होने से मांग में कमी आई है. जिससे कीमत में कमी आती है और भारतीय रुपये को मजबूती मिलती है.  वहीं रिजर्व बैंक ने 26 मई को डॉलर-रुपया स्वैप प्लान तैयार किया है, जिसने रुपये को मजबूती दी है.  रिजर्व बैंक ने 5 अरब डॉलर का बाय-सेल स्वैप ऑक्शन किया है. जिससे आरबीआई बाजार से डॉलर खरीदकर सिस्टम में बड़ी मात्रा में रुपया डालेगा. बैंकों के पास ज्यादा कैश होगा और बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी. जिससे रुपये को सहारा मिलेगा.  

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About the Author
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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