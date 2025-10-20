Advertisement
दिवाली के बाद RBI कर सकता है तोहफे का ऐलान, होम-कार लोन की EMI पर दिखेगा असर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल आपको राहत का तोहफा दे सकता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ब्याज दरों में कटौती का तोहफा मिल सकता है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 20, 2025, 01:49 PM IST
RBI Rate Cut: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल आपको राहत का तोहफा दे सकता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ब्याज दरों में कटौती का तोहफा मिल सकता है. गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई इस वर्ष के अंत से पहले नीतिगत दर में एक और कटौती कर सकता है, जिससे राजकोषीय समेकन और घरेलू नियामकीय ढील के साथ-साथ क्रेडिट डिमांड में धीरे-धीरे सुधार होगा. 

ब्याज दरों में कटौती का तोहफा 

गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की रिपोर्ट की माने तो इस साल के अंत तक यानी दिसंबर में होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठकों में नीतिगत दरों में कटौती का ऐलान किया जा सकता है.जीएसटी कटौती से संकेत मिलता है कि राजकोषीय कंसोलिडेशन का पीक अब पीछे छूट गया है. उम्मीद है कि घरेलू नियामकीय ढील के साथ-साथ, इससे ऋण मांग में धीरे-धीरे सुधार होगा. 

क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट  
 
आरबीआई द्वारा घोषित हालिया उपायों से सप्लाई साइड क्रेडिट की स्थिति में सुधार आना चाहिए, हालांकि, वृद्धिशील ऋण की सीमा व्यापक अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति पर निर्भर करेगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियां भारत के आउटलुक पर दबाव बना रही हैं, जिनमें एच-1बी वीजा के लिए अमेरिका में बढ़ती इमिग्रेशन लागत शामिल है, जो भारतीय आईटी सेवाओं को प्रभावित करती है. इसके अलावा, इसमें भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि भी शामिल है.  

ये कारक व्यापक मैक्रो अनिश्चितता के साथ-साथ ऋण मांग को कम कर सकते हैं. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित भारत की मुद्रास्फीति दर इस वर्ष सितंबर में घटकर 8 वर्षों के निचले स्तर 1.54 प्रतिशत पर आ गई. इससे आरबीआई को नीतिगत दरों में कटौती और विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में अधिक लिक्विडिटी डालने पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक अवसर मिल गया है.  आरबीआई ने 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अपने अनुमान को पहले के 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है, क्योंकि जीएसटी सुधार सहित कई विकास-प्रेरक संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन से बाहरी बाधाओं के कुछ प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई होने की उम्मीद है. 

कितना रहेगा जीडीपी का अनुमान  
आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की माने तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद ने 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो मजबूत निजी खपत और स्थिर निवेश के कारण संभव हुई. सप्लाई साइड पर, सकल मूल्य वर्धन में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र में पुनरुद्धार और सेवाओं में निरंतर विस्तार के कारण हुई. उपलब्ध उच्च-आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि आर्थिक गतिविधि लगातार मज़बूत बनी हुई है.आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि अच्छे मानसून और मजबूत कृषि गतिविधि के कारण ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि शहरी मांग में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. आईएएनएस

