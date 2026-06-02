Advertisement
trendingNow13236052
Hindi Newsबिजनेसबेचना पड़ा ₹1100000000000 का सोना? RBI ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम; समझिए पूरी कहानी

बेचना पड़ा ₹1100000000000 का सोना? RBI ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम; समझिए पूरी कहानी

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के आकलन के मुताबिक, RBI ने 22 मई को समाप्त दो सप्ताह की अवधि में लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेचा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X/social media/AI
Source : X/social media/AI

US-Iran Conflict Impact : अमेरिका-ईरान संकट और मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है. इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए अपने कुछ गोल्ड रिजर्व की बिक्री की हो सकती है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बड़ा दावा

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के आकलन के मुताबिक, RBI ने 22 मई को समाप्त दो सप्ताह की अवधि में लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेचा. ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ भारत अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता का अनुमान है कि इस दौरान RBI ने करीब 7.5 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में जोड़े. रिपोर्ट के मुताबिक, सोने के आयात शुल्क में ग्रोथ के बावजूद RBI के स्वर्ण भंडार के मूल्य में गिरावट देखी गई. सामान्य परिस्थितियों में आयात शुल्क बढ़ने से सोने की कीमत और रिजर्व का मूल्य बढ़ना चाहिए था. इसी वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि RBI ने संभवतः अपने कुछ स्वर्ण भंडार की बिक्री की है.



Add Zee News as a Preferred Source

Top 10 Countries With Highest Gold Reserves

Rank Country Gold Reserves (Tonnes)
1 United States 8,133.46
2 Germany 3,350.25
3 Italy 2,451.84
4 France 2,437.00
5 Russia 2,326.52
6 China 2,306.30
7 Switzerland 1,039.94
8 India 880.34
9 Japan 845.97
10 Turkey 614.30

क्यों बढ़ी चिंता?

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है. मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिपिंग बाधित होने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. इसका सीधा असर भारत के आयात बिल और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है.

880 टन से अधिक है RBI का स्वर्ण भंडार

मार्च के अंत तक RBI के पास 880.52 मीट्रिक टन सोना था. इनमें से लगभग 77 प्रतिशत सोना भारत में ही सुरक्षित रखा गया है, जबकि छह महीने पहले यह आंकड़ा 66 प्रतिशत था. RBI की अप्रैल में जारी विदेशी मुद्रा रिपोर्ट के अनुसार, विदेश में रखे गए अधिकांश स्वर्ण भंडार बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास सुरक्षित हैं.

भारत वापस लाया जा रहा है अधिक सोना

पिछले कुछ वर्षों में RBI लगातार विदेशों में रखे अपने सोने का बड़ा हिस्सा भारत वापस ला रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस की विदेशी संपत्तियां फ्रीज किए जाने के बाद कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक विदेशों में रखे रिजर्व को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं.

रुपये को संभालने की तैयारी में RBI

रिपोर्ट के अनुसार, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा रुपये को मजबूत बनाए रखने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. इनमें ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी और विदेशी निवेशकों से अधिक डॉलर आकर्षित करने जैसे कदम शामिल हैं. विदेशी मुद्रा बाजार में RBI के हस्तक्षेप का असर भी देखने को मिला है. 20 मई को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद रुपया एशिया की कई मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. हालांकि, मंगलवार को रुपया 0.2 प्रतिशत गिरकर 95.17 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

RBIGold reserve

Trending news

डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
Dal Lake
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल
Rudram
बिल में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, लगेगा सटीक निशाना, भारत ने टेस्ट की रुद्रम-2 मिसाइल
मैंने मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी... महबूबा ने किसे लिखा ऐसा लेटर?
Mehbooba Mufti
मैंने मिलने का समय मांगा, खत लिखने की गुस्ताखी... महबूबा ने किसे लिखा ऐसा लेटर?
कश्मीर जाने से पहले जान लें ये खबर, इतने दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट
Jammu and Kashmir
कश्मीर जाने से पहले जान लें ये खबर, इतने दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट
कांग्रेस में सुलहनामे का 'ट्रेडमार्क' बनी तस्वीर,फिर भी कहीं सरकार गंवाई कहीं निष्ठा
congress karnataka
कांग्रेस में सुलहनामे का 'ट्रेडमार्क' बनी तस्वीर,फिर भी कहीं सरकार गंवाई कहीं निष्ठा
जिसे बोलने का हक नहीं, वह चुप ही रहे; कश्मीर का नाम लेने पर PAK-EU को भारत की फटकार
Pak-EU joint statement
जिसे बोलने का हक नहीं, वह चुप ही रहे; कश्मीर का नाम लेने पर PAK-EU को भारत की फटकार
बंगाल में दीदी के साथ होगा 'खेला', हाथ से जाएगा चुनावी निशान, क्या टूट जाएगी TMC?
Bengal politics
बंगाल में दीदी के साथ होगा 'खेला', हाथ से जाएगा चुनावी निशान, क्या टूट जाएगी TMC?
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, 2 जगहों पर तबाही; कितना हुआ नुकसान?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, 2 जगहों पर तबाही; कितना हुआ नुकसान?
14000 पुरुष भी उठा रहे थे लाडकी बहिन योजना का फायदा, अब चलेगा 'देवा भाऊ' का हंटर
Ladki Bahin Yojana
14000 पुरुष भी उठा रहे थे लाडकी बहिन योजना का फायदा, अब चलेगा 'देवा भाऊ' का हंटर
114 राफेल से 100% बढ़ेगी एयरफोर्स की ताकत, लेकिन क्या दूर होगी फाइटर जेट्स की कमी
Rafale deal
114 राफेल से 100% बढ़ेगी एयरफोर्स की ताकत, लेकिन क्या दूर होगी फाइटर जेट्स की कमी