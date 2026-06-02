बेचना पड़ा ₹1100000000000 का सोना? RBI ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम; समझिए पूरी कहानी

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US-Iran Conflict Impact : अमेरिका-ईरान संकट और मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है. इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए अपने कुछ गोल्ड रिजर्व की बिक्री की हो सकती है.
ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के आकलन के मुताबिक, RBI ने 22 मई को समाप्त दो सप्ताह की अवधि में लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेचा. ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ भारत अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता का अनुमान है कि इस दौरान RBI ने करीब 7.5 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में जोड़े. रिपोर्ट के मुताबिक, सोने के आयात शुल्क में ग्रोथ के बावजूद RBI के स्वर्ण भंडार के मूल्य में गिरावट देखी गई. सामान्य परिस्थितियों में आयात शुल्क बढ़ने से सोने की कीमत और रिजर्व का मूल्य बढ़ना चाहिए था. इसी वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि RBI ने संभवतः अपने कुछ स्वर्ण भंडार की बिक्री की है.
|Rank
|Country
|Gold Reserves (Tonnes)
|1
|United States
|8,133.46
|2
|Germany
|3,350.25
|3
|Italy
|2,451.84
|4
|France
|2,437.00
|5
|Russia
|2,326.52
|6
|China
|2,306.30
|7
|Switzerland
|1,039.94
|8
|India
|880.34
|9
|Japan
|845.97
|10
|Turkey
|614.30
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है. मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिपिंग बाधित होने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. इसका सीधा असर भारत के आयात बिल और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है.
मार्च के अंत तक RBI के पास 880.52 मीट्रिक टन सोना था. इनमें से लगभग 77 प्रतिशत सोना भारत में ही सुरक्षित रखा गया है, जबकि छह महीने पहले यह आंकड़ा 66 प्रतिशत था. RBI की अप्रैल में जारी विदेशी मुद्रा रिपोर्ट के अनुसार, विदेश में रखे गए अधिकांश स्वर्ण भंडार बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास सुरक्षित हैं.
पिछले कुछ वर्षों में RBI लगातार विदेशों में रखे अपने सोने का बड़ा हिस्सा भारत वापस ला रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस की विदेशी संपत्तियां फ्रीज किए जाने के बाद कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक विदेशों में रखे रिजर्व को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा रुपये को मजबूत बनाए रखने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. इनमें ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी और विदेशी निवेशकों से अधिक डॉलर आकर्षित करने जैसे कदम शामिल हैं. विदेशी मुद्रा बाजार में RBI के हस्तक्षेप का असर भी देखने को मिला है. 20 मई को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद रुपया एशिया की कई मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. हालांकि, मंगलवार को रुपया 0.2 प्रतिशत गिरकर 95.17 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था.
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