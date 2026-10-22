/यही नहीं रुकेगा RBI...रेपो रेट पर दिसंबर में फिर मिलेगा झटका; इस बार बढ़कर कितना होने का अनुमान?

महंगाई को लगाम लगाने के मकसद से अक्टूबर में हुई एमपीसी के दौरान रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाया गया. इसके बाद यह 5.25 फीसदी से बढ़कर 5.5 फीसदी पर पहुंच गया. लेकिन अब इसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इकोनॉमिस्ट की तरफ से लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी के रुख को कायम रखा गया है. रिजर्व बैंक (RBI) की एमपीसी (MPC) की अक्टूबर बैठक के मिनट्स से केंद्रीय बैंक का रुख पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त दिखाई दिया है. जानकारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और रुपये पर बने दबाव को देखते हुए दिसंबर में भी रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट तक की बढ़ोतरी की जा सकती है.