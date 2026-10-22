/यही नहीं रुकेगा RBI...रेपो रेट पर दिसंबर में फिर मिलेगा झटका; इस बार बढ़कर कितना होने का अनुमान?

महंगाई को लगाम लगाने के मकसद से अक्टूबर में हुई एमपीसी के दौरान रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाया गया. इसके बाद यह 5.25 फीसदी से बढ़कर 5.5 फीसदी पर पहुंच गया. लेकिन अब इसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इकोनॉमिस्ट की तरफ से लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी के रुख को कायम रखा गया है. रिजर्व बैंक (RBI) की एमपीसी (MPC) की अक्टूबर बैठक के मिनट्स से केंद्रीय बैंक का रुख पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त दिखाई दिया है. जानकारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और रुपये पर बने दबाव को देखते हुए दिसंबर में भी रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट तक की बढ़ोतरी की जा सकती है.
एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया कि दिसंबर की एमपीसी (MPC) में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की संभावना है. रेपो रेट की यह बढ़ोतरी या तो सीधे ब्याज दर में 50 बेसिस प्वाइंट के रूप में हो सकती है. यह 25 बेसिस प्वाइंट रेपो रेट बढ़ाने और 25 बेसिस प्वाइंट के असमान समायोजन के जरिये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF) कॉरिडोर को बढ़ा सकता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्य कांति घोष ने कहा कि महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है और रुपये में कमजोरी बनी हुई है. ऐसे में आरबीआई को हालात पर करीब से नजर रखने और बैलेंस्ड नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि नवंबर तक महंगाई दर 6.5 प्रतिशत से नीचे बनी रह सकती है. लेकिन मौजूदा समय के लेवल को देखते हुए आरबीआई की सतर्क निगरानी जरूरी है.' डीबीएस बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधिका राव ने कहा कि अक्टूबर एमपीसी के बाद यह साफ हुआ कि आरबीआई ने सख्त रुख अपनाया है. बैठक में रेपो रेट 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाया गया और नीतिगत रुख को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' में बदला गया. उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों ने महंगाई के बढ़ते दबाव और मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ को ब्याज दर बढ़ाने के प्रमुख कारणों के रूप में देखा.
बढ़ती महंगाई के रिस्क को देखते हुए पहले से कदम उठाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया. कुछ दूसरे सदस्य धीरे-धीरे रेपो रेट में इजाफे के पक्ष में रहे और लंबे समय तक कड़ी मौद्रिक नीति के संकेत देने के खिलाफ दिखे. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी यही इशारा दिया कि महंगाई ज्यादा व्यापक रूप लेती दिखाई दे रही है. राधिका राव के अनुसार यदि चालू कैलेंडर ईयर की चौथी तिमाही में महंगाई दर 6 प्रतिशत के करीब पहुंचती है तो दिसंबर में एक बार और ब्याज दर में बढ़ोतरी हो सकती है.
बाजार की बात करें तो बॉन्ड यील्ड ऊंचे लेवल पर बनी हुई है, जबकि विदेशी मुद्रा बाजार से जुड़े उपायों के चलते रुपया मजबूत हुआ है. इन कदम के असर से इस महीने रुपया डॉलर के मुकाबले करीब डेढ़ फीसदी मजबूत हुआ है, जबकि क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें और ग्लोबल रिस्क अभी भी चुनौती बनी हुई है. इकोनॉमिस्ट का कहना है कि देश के सबसे बड़े इक्विटी आईपीओ में विदेशी निवेश बढ़ने से भी रुपये को सपोर्ट मिला है. जानकारों के अनुसार फिलहाल रुपया बाहरी घटनाक्रम पर सीमित प्रतिक्रिया दिखा रहा है. लेकिन क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता के बीच बॉन्ड मार्केट पर दबाव बना रह सकता है.