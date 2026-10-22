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यही नहीं रुकेगा RBI...रेपो रेट पर दिसंबर में फिर मिलेगा झटका; इस बार बढ़कर कितना होने का अनुमान?

रिजर्व बैंक की तरफ से इस बार बढ़ती महंगाई दर में लगाम लगाने के लिए एक बार फिर से ब्याज दर बढ़ाई जा सकती है. अक्टूबर महीने में हुई एमपीसी के दौरान ब्याज दर को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 5.5 फीसदी किया गया. लेकिन दिसंबर में होने वाली बैठक के दौरान यह बढ़कर 6 प्रतिशत तक हो सकती है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 22, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Oct 22, 2026, 01:46 PM IST
यही नहीं रुकेगा RBI...रेपो रेट पर दिसंबर में फिर मिलेगा झटका; इस बार बढ़कर कितना होने का अनुमान?

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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