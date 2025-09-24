डॉलर के मुकाबले लगातार क्‍यों प‍िट रहा रुपया? ग‍िरावट थामने के लि‍ए RBI उठा सकता है यह कदम
डॉलर के मुकाबले लगातार क्‍यों प‍िट रहा रुपया? ग‍िरावट थामने के लि‍ए RBI उठा सकता है यह कदम

RBI Plan For Rupee: प‍िछले द‍िनों अमेर‍िका की तरफ से भारतीय न‍िर्यात पर 50 प्रत‍िशत टैर‍िफ लगाने का ऐलान क‍िया गया है. अब जब रुपये में ग‍िरावट का स‍िलस‍िला जारी है तो रिपोर्ट में बताया गया क‍ि र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) रुपये में अस्थिरता पर लगाम लगाने के लि‍ए हस्‍तक्षेप कर सकता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:33 PM IST
डॉलर के मुकाबले लगातार क्‍यों प‍िट रहा रुपया? ग‍िरावट थामने के लि‍ए RBI उठा सकता है यह कदम

Rupee vs US Dollar: भारतीय रुपया (Indian Rupee) अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार ग‍िर रहा है. प‍िछले कुछ ही द‍िन में यह ग‍िरकर 88 के नीचे चला गया है. यह अब तक का भारतीय रुपये का सबसे ज्‍यादा न‍िचला स्‍तर है. रुपये में ग‍िरावट का कारण विदेशी निवेशकों का शेयर बाजार से पैसा न‍िकालना और अमेरिका की ट्रेड पॉल‍िसी हैं. प‍िछले द‍िनों अमेर‍िका की तरफ से भारतीय न‍िर्यात पर 50 प्रत‍िशत टैर‍िफ लगाने का ऐलान क‍िया गया है. अब जब रुपये में ग‍िरावट का स‍िलस‍िला जारी है तो एक रिपोर्ट में बताया गया क‍ि र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) रुपये में अस्थिरता पर लगाम लगाने के लि‍ए हस्‍तक्षेप कर सकता है.

रुपये पर दबाव क्यों?

केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार रुपये पर दबाव अमेरिका के बढ़ते टैरिफ, एच-1बी वीजा फीस में इजाफा और विदेशी निवेशकों के पैसा निकालने से है. इस साल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारी बिकवाली की है. अगर अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लागू क‍िया जाता है तो भारत की इकोनॉम‍िक ग्रोथ FY26 में 6% तक ग‍िर सकती है.

यह भी पढ़ें: RBI के न‍ियम बदलने से क‍िरायेदारों को बड़ा झटका, अब इस तरह नहीं कर सकेंगे रेंट का भुगतान

RBI के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार
रिपोर्ट में यह भी कहा गया क‍ि भारत के पास करीब 703 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है. यह अब तक का र‍िकॉर्ड लेवल बताया जा रहा है. इससे RBI को रुपये की अस्थिरता को लगाम लगाने की ताकत मिलती है. केयरएज रेटिंग्स की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि FY26 के अंत तक डॉलर के मुकाबले रुपया 85-87 के बीच रहेगा.

यूएस डॉलर और चीनी युआन का असर
अमेरिकी डॉलर सूचकांक इस साल 10% कमजोर हुआ है. इसका कारण अमेरिका की ट्रेड पॉल‍िसी और ब्याज दर में कटौती की उम्मीद है. दूसरी तरफ चीनी युआन 2.5% मजबूत हुआ है. इससे रुपये पर पहले जैसा दबाव कम हुआ है. आने वाले समय में रुपये में और ग‍िरावट नहीं देखी जाए, इसको लेकर आरबीआई की तरफ से कदम उठाए जाने की उम्‍मीद की जा रही है.

यह भी पढ़ें: अब बैंक ग्राहकों से नहीं वसूल पाएंगे मनमाना पैसा? RBI ने बैंकों से कही यह बड़ी बात

आरबीआई की ब्याज दर पॉल‍िसी
रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में होने वाली आरबीआई (RBI) की मीट‍िंग में ब्‍याज दर में कटौती की संभावना नहीं है. हालांकि, यद‍ि अमेरिकी टैरिफ ज्‍यादा रहता है और GST में सुधार से महंगाई कम होती है तो बाद में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा सकती है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मुकाबले RBI की ब्याज दरें कम होने से रुपये को सपोर्ट मिल सकता है. 

