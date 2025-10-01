RBI Monetary Policy 2025 : क्या रेपो रेट में होगा बदलाव, आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर ?

RBI Monetary Policy 2025 : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक सोमवार यानी 29 सितंबर से शुरू हो चुकी है और आज यानी 1 अक्टूबर को इस बैठक में रेपो रेट के साथ कई अन्य वित्तीय मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे. एनालिस्ट का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ और कम महंगाई दर को देखते हुए RBI रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा यानी यथास्थिति बनी रह सकती है. इस समय रेपो रेट 5.50 प्रतिशत है. इस साल की शुरुआत से अब तक RBI इसमें एक प्रतिशत की कटौती कर चुका है, जिसमें फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत और जून की 0.50 प्रतिशत की कटौती शामिल है.

बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिस्ट सोनल बधान का मानना है कि आगामी RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेट (Policy Repo Rate) में कोई बदलाव नहीं होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति और महंगाई को देखते हुए दरों में स्थिरता बनी रह सकती है.

क्या रेपो रेट में होगा बदलाव?

एनालिस्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद है, क्योंकि GST सुधारों का मांग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में अपेक्षा से अधिक GDP ग्रोथ हुई है और महंगाई की दर में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद ये दर और बढ़ने की उम्मीद है.

GST दरों में बदलाव

SBI की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के पटरी पर लौटने के बीच GST दरों में बदलाव के साथ महंगाई 2004 के बाद से अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर आने की ओर बढ़ रही है, ऐसे में ब्याज दरों में कटौती RBI के लिए सबसे अच्छा विकल्प है.

RBI ने जून 0.50 प्रतिशत की कटौती के बाद, अगस्त की बैठक में नीतिगत दर को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखा. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ सौम्य कांति घोष ने बताया कि हमारा मानना ​​है कि CPI महंगाई अभी अपने निचले स्तर पर नहीं पहुंची है, और GST दरों में बदलाव किए जाने के कारण इसमें 65-75 आधार अंकों की और गिरावट आ सकती है.

क्या होगा असर?

लोन की दरें: अगर रेपो रेट में कटौती होती है, तो बैंक अपने लोन की ब्याज दरों में कमी कर सकते हैं, जिससे होम लोन, कार लोन और व्यक्तिगत लोन सस्ते हो सकते हैं.

FD और बचत खातों की ब्याज दरें: हालांकि, रेपो रेट में कटौती का असर FD और बचत खातों की ब्याज दरों पर सीमित हो सकता है, क्योंकि ये दरें पहले ही कम हो चुकी हैं.

शेयर बाजार: कम ब्याज दरें निवेशकों को शेयर बाजार में आकर्षित कर सकती हैं, जिससे बाजार में तेजी आ सकती है.