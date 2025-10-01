RBI Monetary Policy: रेपो रेट, महंगाई, GDP...पर RBI ने क्या कहा? MPC की पांच बड़ी बातें

RBI Monetary Policy 2025: RBI ने रेपो रेट में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया है. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कमेटी ने नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी 6 सदस्यों ने सर्व-सम्मति से ये फैसला लिया है. बाजार की उम्मीदों के मुताबिक, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर 5.5% पर स्थिर रखी और पालिसी स्टान्स को ‘न्यूट्रल’ (तटस्थ) बनाए रखा है.

MPC की पांच बड़ी बातें

1. रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं

RBI ने रेपो रेट को लगातार दूसरी बार स्थिर रखने का फैसला किया गया है. रेपो रेट को 5.50% पर मेंटेन किया गया है.

2. ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाया

FY26 के लिए ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाया गया है. FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है. पूरे फिस्कल के लिए महंगाई के अनुमान को घटाया गया है. FY26 के लिए महंगाई के अनुमान को अब 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया गया है.

3. महंगाई के अनुमान को रिवाइज किया

RBI ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई के अनुमान को रिवाइज कर 2.6 प्रतिशत कर दिया, जो पहले 3.1 प्रतिशत बताया गया था.

4. भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण

भूटान, नेपाल और श्रीलंका के बैंकों को अब नॉन रेजिडेंट भारतीयों (NRI) को भारतीय रुपये में लोन देने की अनुमति होगी.

5. क्रेडिट फ्लो में सुधार

RBI ने रियल इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो में सुधार के उपायों का प्रस्ताव रखा है. RBI गवर्नर ने बीमा प्रीमियम और लेंडिंग लिमिट में सुधारों का प्रस्ताव रखा है. RBI ने लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज पर लोन देने की अधिकतम सीमा हटाने, शेयरों पर लोन देने की सीमा प्रति व्यक्ति ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ करने और IPO फाइनेंसिंग लिमिट प्रति व्यक्ति ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने का प्रस्ताव रखा है.