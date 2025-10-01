Advertisement
trendingNow12943292
Hindi Newsबिजनेस

RBI Monetary Policy: रेपो रेट, महंगाई, GDP...पर RBI ने क्या कहा? MPC की पांच बड़ी बातें

RBI ने रेपो रेट में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया है. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कमेटी ने नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RBI Monetary Policy: रेपो रेट, महंगाई, GDP...पर RBI ने क्या कहा? MPC की पांच बड़ी बातें

RBI Monetary Policy 2025: RBI ने रेपो रेट में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया है. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कमेटी ने नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी 6 सदस्यों ने सर्व-सम्मति से ये फैसला लिया है. बाजार की उम्मीदों के मुताबिक, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर 5.5% पर स्थिर रखी और पालिसी स्टान्स को ‘न्यूट्रल’ (तटस्थ) बनाए रखा है.

MPC की पांच बड़ी बातें

1. रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं 

 RBI ने रेपो रेट को लगातार दूसरी बार स्थिर रखने का फैसला किया गया है. रेपो रेट को 5.50% पर मेंटेन किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 2. ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाया 

FY26 के लिए ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाया गया है. FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है. पूरे फिस्कल के लिए महंगाई के अनुमान को घटाया गया है. FY26 के लिए महंगाई के अनुमान को अब 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया गया है.

3. महंगाई के अनुमान को रिवाइज किया 

RBI ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई के अनुमान को रिवाइज कर 2.6 प्रतिशत कर दिया, जो पहले 3.1 प्रतिशत बताया गया था.

4. भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण

भूटान, नेपाल और श्रीलंका के बैंकों को अब नॉन रेजिडेंट भारतीयों (NRI) को भारतीय रुपये में लोन देने की अनुमति होगी.

5. क्रेडिट फ्लो में सुधार

RBI ने  रियल इकोनॉमी में  क्रेडिट फ्लो में सुधार के उपायों का प्रस्ताव रखा है. RBI गवर्नर ने बीमा प्रीमियम और लेंडिंग लिमिट में सुधारों का प्रस्ताव रखा है. RBI ने लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज पर लोन देने की अधिकतम सीमा हटाने, शेयरों पर लोन देने की सीमा प्रति व्यक्ति ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ करने और  IPO फाइनेंसिंग लिमिट प्रति व्यक्ति ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने का प्रस्ताव रखा है.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

RBI Monetary Policy 2025

Trending news

जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
Zubeen Garg death probe undate
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
NCRB
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
Delhi High Court
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
;