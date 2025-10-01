RBI GDP growth 2025: RBI ने GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया

RBI Monetary Policy 2025 : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है. अगले वर्ष की पहली तिमाही (Q1) के लिए क्वार्टरली ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है.

'ग्लोबल इकोनॉमी में भारी उतार-चढ़ाव'

RBI गवर्नर ने कहा कि GST दरों में कटौती से महंगाई में कमी आएगी. ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. ग्लोबल इकोनॉमी में भारी उतार-चढ़ाव हैं.उन्‍होंने कहा कि खाद्य कीमतों में गिरावट से महंगाई में कमी आएगी. FY26 महंगाई दर 3.1% से घटकर 2.6% का अनुमान है.

Add Zee News as a Preferred Source

बाजार पर RBI की नजर

RBI गवर्नर ने कहा कि सेंट्रल बैंक बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच रुपये की चाल पर कड़ी नजर रख रहा है. उन्होंने आगे कहा कि CRR कटौती से बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी में सुधार होगा, जिससे क्रेडिट फ्लो में आसानी होगी और वित्तीय स्थिरता को बल मिलेगा.

महंगाई पर RBI गवर्नर ने क्या कहा?

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कोर इन्फ्लेशन (Core Inflation) 4.2% पर रही, जो ये संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित मूल्य दबाव (underlying price pressures) काफी हद तक नियंत्रित हैं.

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घटाया था अनुमान

भारत की अर्थव्यवस्था FY26 और FY27 में 6.5% की दर से बढ़ेगी. ये बात एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने कही थी. इस साल और अगले साल एशिया और पैसिफिक क्षेत्र की ग्रोथ रेट में हल्की कमी दिखाई दे रही है. ADB ने बताया कि इसका कारण अमेरिका के हाई टैरिफ और वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता है. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने FY26 और FY27 की ग्रोथ रेट लिए 0.1 और 0.2 प्रतिशत की मामूली कटौती की थी. ADB ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बनी रहने के कारण भारत को सावधानीपूर्ण आर्थिक नीतियों और निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है. मजबूत घरेलू मांग और निवेश ही अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने में मदद करेंगे.