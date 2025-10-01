RBI Monetary Policy: आपकी उम्मीदों को लगा धक्का! RBI ने ब्याज दरें नहीं बदलीं, रेपो रेट 5.5% पर बनी रहेगी

RBI Monetary Policy 2025: RBI ने रेपो रेट में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया है. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कमेटी ने नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी 6 सदस्यों ने सर्व-सम्मति से ये फैसला लिया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक में रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा है. त्‍योहारों के बीच ग्राहकों को लोन की EMI में राहत की उम्मीद थी, लेकिन RBI के फैसले से उन्‍हें झटका लगा है.

रियल GDP ग्रोथ अनुमान

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अक्टूबर 2025 को अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए रियल GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है.

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि GST को तर्कसंगत बनाने से महंगाई पर कुछ हद तक अंकुश लगने की उम्मीद है.

'ग्लोबल इकोनॉमी में भारी उतार-चढ़ाव'

RBI गवर्नर ने कहा कि GST दरों में कटौती से महंगाई में कमी आएगी. ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. ग्लोबल इकोनॉमी में भारी उतार-चढ़ाव हैं.उन्‍होंने कहा कि खाद्य कीमतों में गिरावट से महंगाई में कमी आएगी. FY26 महंगाई दर 3.1% से घटकर 2.6% का अनुमान है.

बाजार पर RBI की नजर

RBI गवर्नर ने कहा कि सेंट्रल बैंक बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच रुपये की चाल पर कड़ी नजर रख रहा है. उन्होंने आगे कहा कि CRR कटौती से बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी में सुधार होगा, जिससे डेट फ्लो में आसानी होगी और वित्तीय स्थिरता को बल मिलेगा.

महंगाई पर RBI गवर्नर ने क्या कहा?

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कोर इन्फ्लेशन (Core Inflation) 4.2% पर रही, जो ये संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित मूल्य दबाव (underlying price pressures) काफी हद तक नियंत्रित हैं.