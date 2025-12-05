जानिए कितनी घट जाएगी आपकी EMI? RBI MPC के फैसले का आपकी जेब पर क्या होगा असर

RBI Monetary Policy Decision: गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि MPC के सभी सदस्यों ने एकमत होकर रेपो रेट घटाने का समर्थन किया. समिति ने तय किया कि आगे भी पॉलिसी स्टांस ‘न्यूट्रल’ ही रहेगा, ताकि संतुलन बना रहे.
RBI Monetary Policy Meeting Update : साल 2025 के अंत में RBI ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है. भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है. RBI की इस कटौती के बाद अब रेपो रेट 5.25% हो गया है. होम लोन लेने वालों के लिए काफी राहत मिल सकती है क्योंकि फ्लोटिंग-रेट EMI कम हो जाएगी. गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि MPC के सभी सदस्यों ने एकमत होकर रेपो रेट घटाने का समर्थन किया. समिति ने तय किया कि आगे भी पॉलिसी स्टांस ‘न्यूट्रल’ ही रहेगा, ताकि संतुलन बना रहे.
इससे पहले 2025 में RBI ने कई बार रेपो रेट कम किया था. सबसे पहले 7 फरवरी को इसे घटाकर 6.25% किया, फिर 9 अप्रैल को फिर से घटाकर 6.00% किया और एक बार फिर 6 जून को इसे घटाकर 5.50% कर दिया था. इन कटौतियों के बाद सेंट्रल बैंक ने अगस्त और अक्टूबर की दो महीने की पॉलिसी रिव्यू में ब्रेक लिया और US टैरिफ और भारत के आर्थिक आउटलुक पर अन्य ग्लोबल अनिश्चितताओं के संभावित प्रभावों पर नजर रखते हुए सतर्क रुख अपनाया.
30 लाख का होम लोन कितनी कम होगी EMI
अगर आपने 30 लाख रुपये का होम लोन 20 साल की अवधि के लिए लिया है, तो पहले 5.50% ब्याज दर पर मंथली EMI लगभग ₹20,625 होती थी. अब 5.25% ब्याज दर पर यह EMI घटकर करीब ₹20,350 हो जाएगी. इससे अब हर महीने लगभग ₹275 की बचत होगी. अगर साल भर की बचत देखें तो ये ₹3,300 हो जाएगी.
रेपो रेट का सीधा असर आपकी मंथली लोन पेमेंट (EMI) पर पड़ता है क्योंकि यह वो रेट है जो RBI बैंकों से चार्ज करता है, जिससे उनके लेंडिंग रेट्स पर असर पड़ता है. जब ये कम होता है, तो बैंक रेट कम कर देते हैं. जिससे आपकी EMI (होम, ऑटो लोन) कम हो जाती है और आपके पैसे बचते हैं, लेकिन जब यह बढ़ता है, तो EMI बढ़ जाती है, जिससे आपके वॉलेट पर दबाव पड़ता है.