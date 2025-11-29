RBI MPC Cut: सरकार की तरफ से शुक्रवार को जारी क‍िये गए जीडीपी के आंकड़े से सबकी नींद उड़ा दी है. देश की जीडीपी ग्रोथ जबरदस्‍त तेजी के साथ बढ़कर 8.2 प्रत‍िशत पर पहुंच गई है. दूसरी तरफ तीन द‍िन बाद आरबीबाई (RBI) की एमपीसी की द्व‍िमास‍िक बैठक होनी है. इसमें ब्‍याज दर पर फैसला ल‍िया जाना है. जीडीपी का आंकड़ा आने से पहले सभी यह उम्‍मीद कर रहे थे क‍ि इस बार कमेटी रेपो रेट का आंकड़ा 5.5 प्रत‍िशत से घटाकर 5.25 प्रत‍िशत कर देगी. लेक‍िन अब जीडीपी ग्रोथ के आए आंकड़ों ने लोगों की उम्‍मीदों पर पानी फेर द‍िया है. सवाल यही है क‍ि क्‍या ईएमआई कम होने का लोगों का सपना टूट जाएगा?

महंगाई महज 0.25% पर, फ‍िर ब्‍याज दर का क्‍या होगा?

मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर की पहली छमाही में एवरेज ग्रोथ 8% रही, यह पिछले साल 6.1% पर थी. अक्टूबर के महीने में महंगाई दर घटकर 50 साल निचले स्तर 0.25% पर आ गई. इसके बावजूद जीडीपी का आंकड़ा इस रफ्तार से बढ़ते हुए देखकर RBI सोच में पड़ जाएगा. दरअसल, जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार बढ़ने का सीधा सा मतलब है कंपनियां ज्यादा प्रोडक्‍शन कर रही हैं और इसकी ब‍िक्री भी खूब हो रही है. इसका असर लोगों की पॉकेट पर पड़ रहा है और खूब पैसा आ रहा है. जबक‍ि ब्‍याज दर में कटौती मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाने के ल‍िए की जाती है.

'25 बेस‍िस प्‍वाइंट कटौती की उम्‍मीद बरकरार'

रेपो रेट में कटौती के सवाल पर कोटक बैंक की चीफ इकोनॉम‍िस्‍ट उपासना भारद्वाज ने कहा 'हमारी राय नहीं बदली, 25 अंक कटौती होगी. जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा तो अच्छा लगा रहा है. असल नॉमिनल ग्रोथ (बिना एडजस्‍टमेंट) केवल 9% के आसपास है. यानी इकोनॉमी अभी धीमी ही चल रही है. इसलिए भी भी 25 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती की उम्मीद है. ICRA की चीफ इकोनॉम‍िस्‍ट अदिति नायर ने साफ कहा क‍ि 8.2% की जीडीपी ग्रोथ और 0.25% महंगाई दोनों ही सरप्राइज रहे. बड़ा झटका सरकारी खर्च वाले सेक्टर से आया, जिसने 9.7% की छलांग लगाई. इस ग्रोथ रेट से द‍िसंबर के महीने में रेपो रेट कटौती की संभावना काफी कम हो गई है.

'सरकार की पॉल‍िसी ने भी कमाल कर द‍िया'

PHDCCI के सीईओ और जनरल सेक्रेटरी रंजीत मेहता ने कहा क‍ि लोग जमकर खर्च कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा सपोर्ट है. PHDCCI के चेयरमैन राजीव जुनेजा ने बताया क‍ि सर्विस सेक्टर 9.2%, मैन्युफैक्चरिंग 9.1% और फाइनेंशियल-रियल एस्टेट सर्विसेज तो 10.2% तक बढ़ीं. सरकार की पॉल‍िसी ने भी कमाल कर द‍िया. पिछले साल इसी तिमाही में ग्रोथ महज 5.6% थी. इस बार फैक्ट्रियां और सर्विस सेक्टर ने मिलकर 8.2% का शानदार आंकड़ा पेश क‍िया है. देखने वाली बात यह होगी आरबीआई गवर्नर शक्‍त‍िकांत दास की तरफ से 5 द‍िसंबर को रेपो रेट में कटौती की जाएगी या नहीं?