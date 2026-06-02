RBI MPC Meeting: रेपो रेट बढ़ेगा, घटेगा या रहेगा स्थिर…क्या होगा RBI का फैसला? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

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RBI MPC Meeting: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक मंगलवार से शुरू हो रही है. बढ़ती महंगाई की चिंताओं के बीच होने वाली इस बैठक में अधिकांश अर्थशास्त्रियों और ट्रेजरी प्रमुखों का मानना है कि RBI इस सप्ताह ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा. हालांकि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सख्त रुख अपनाने के संकेत दे सकता है.
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय MPC की बैठक 3 जून से 5 जून तक चलेगी. मौद्रिक नीति की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी. एक सर्वे के अनुसार, 11 विशेषज्ञों का मानना है कि जून की मौद्रिक समीक्षा में RBI रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर ही बनाए रखेगा, जबकि चार विशेषज्ञों ने 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की संभावना जताई है.
गौरतलब है कि RBI पिछले वर्ष से अब तक आर्थिक ग्रोथ को समर्थन देने के लिए रेपो रेट में कुल 125 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर चुका है. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अब RBI फ्यूल कीमतों में बढ़ोतरी और वैश्विक जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों के महंगाई पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना चाहेगा.
IDFC फर्स्ट बैंक की अर्थशास्त्री गौरा सेनगुप्ता ने कहा कि शीर्षक महंगाई दर अभी भी RBI के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे है, इसलिए केंद्रीय बैंक के पास इंतजार करने की गुंजाइश है. उन्होंने कहा कि ईंधन कीमतों में ग्रोथ के महंगाई पर दूसरे चरण के प्रभाव को समझने के लिए RBI फिलहाल रेपो रेट में बदलाव नहीं कर सकता.
हालांकि, अधिकांश विशेषज्ञ इस बैठक में यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है. कई एनालिस्ट का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में कम से कम दो बार ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं. यदि कमोडिटी कीमतों और आयातित महंगाई का दबाव बना रहता है तो अतिरिक्त सख्ती भी देखने को मिल सकती है.
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया की भारत आर्थिक अनुसंधान प्रमुख अनुभूति सहाय ने कहा कि घरेलू महंगाई जोखिम बढ़ रहे हैं और वैश्विक बॉन्ड यील्ड्स भी ऊंचे स्तर पर हैं. ऐसे में MPC जून बैठक से ही दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत कर सकती है. उन्होंने कहा कि यदि कमोडिटी कीमतों और रुपये पर दबाव बना रहता है तो वित्त वर्ष 2027 के लिए ब्याज दरों में 0.25 से 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी की संभावना भी बन सकती है.
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