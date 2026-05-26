RBI MPC Date: इस बार आरबीआई की एमपीसी का आयोजन जून के पहले हफ्ते में 3 से 5 जून के बीच होगा. तेल की कीमत बढ़ने के बीच रिजर्व बैंक रेपो रेट को लेकर क्या फैसला लेगा? यह देखने वाली बात होगी.
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RBI MPC in June: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच देश में पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं. तेल के दाम बढ़ने का असर घरेलू बाजार में महंगाई के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में आम जनता के मन में सवाल उठा रहा है कि क्या रिजर्व बैंक (RBI) आने वाले दिनों में ब्याज दर में इजाफा कर सकता है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो इस बीच आपके लिए राहत वाली खबर सामने आई है. रेटिंग एजेंसी इकरा (Icra) की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने इशारा किया कि तेल की बढ़ती कीमत और मानसून की अनिश्चितता के बावजूद आरबीआई (RBI) जल्दबाजी में ब्याज दर में बढ़ोतरी नहीं करेगा. अभी रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर बना हुआ है.
आपको बता दें इस बार आरबीआई की तरफ से एमपीसी का आयोजन 3 से 5 जून के बीच किया जाना है. जानकारों का मानना है यदि महंगाई का दबाव लंबे समय तक बना भी रहा तो भी केंद्रीय बैंक इस साल के आखिर तक रेपो रेट बढ़ाने से बचेगा. मौजूदा संकट को सप्लाई क्राइसिस माना जा रहा है, यह कोरोना के दौरान आए डिमांड और सप्लाई से एकदम अलग है. यही कारण है कि आरबीआई अभी सख्त कदम उठाने के मूड में नहीं नहीं है. रेटिंग एजेंसी इकरा ने रिटेल ईंधन की कीमत में आई बढ़ोतरी को देखकर FY 2026-27 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) बेस्ड महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया है.
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इसके बावजूद इकरा (Icra) की तरफ से उम्मीद जताई गई कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) अगली दो समीक्षा बैठक में ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं करेगी. पॉलिसी में किसी भी तरह के बदलाव की शुरुआत अक्टूबर से देखने को मिल सकती है. वास्तव में ब्याज दर को बढ़ाने का फैसला तब ही होगा, जब दिसंबर तक हालात काबू में नहीं आएं. जून के पहले हफ्ते में होने वाली एमपीसी में किसी तरह का बदलाव करना बहुत जल्दबाजी होगी.
अगस्त तक मानसून के रुख और ईंधन की कीमत का बाजार पर क्या असर होगा? यह पूरी तरह साफ हो जाएगा. इकरा की तरफ से अनुमान जताया गया कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान केवल एक बार ब्याज दर में बढ़ोतरी की नौबत आ सकती है. आरबीआई की नजर इस चीज पर भी है कि क्या कंपनियां कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमत का बोझ सीधे ग्राहकों पर डालना शुरू कर रही हैं. केंद्रीय बैंक केवल ग्लोबल लेवल पर कमोडिटी की कीमत में आए शुरुआती उछाल को देखकर फैसला नहीं लेगा, बल्कि वह यह देखेगा कि इसका जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहा है.
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इकरा की तरफ से अनुमान जताया गया कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का एवरेज प्राइस 95 डॉलर प्रति बैरल रहने की उम्मीद है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. वहीं, थोक महंगाई दर 6.6 प्रतिशत के करीब रह सकती है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बीच देश के नीति निर्माताओं को महंगाई काबू में रखने और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को संभालने के बीच बेहद कड़ा संतुलन बनाना होगा.
इकरा के अनुसार, कमोडिटी की ऊंची कीमत के कारण सरकार पर फर्टिलाइजर सब्सिडी का 40,000 करोड़ रुपये और ईंधन सब्सिडी का 50,000 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता है. इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड में 15,000 करोड़ रुपये की गिरावट आने की आशंका है. इस संकट का सबसे बड़ा असर टैक्स कलेक्शन पर देखने को मिल सकता है. रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि सरकार का एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये तक घट सकता है, और डायरेक्ट टैक्स से होने वाली कमाई भी कमजोर पड़ सकती है.
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