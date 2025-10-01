RBI का बड़ा फैसला, 2027 से लागू होंगे ECL फ्रेमवर्क, आम आदमी पर क्या होगा असर?

RBI MPC Updates: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा अहम ऐलान किया है. अब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ECL) नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे. इसके साथ ही, बैंक और उनकी ग्रुप कंपनियों के बीच बिजनेस ओवरलैप पर लगी प्रस्तावित पाबंदियां भी हटा दी गई हैं.

क्या है ECL नियम?

ECL यानी Expected Credit Loss एक मॉडर्न तरीका है, जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थान पहले से अंदाजा लगाकर तय करते हैं कि उनके लोन का कितना हिस्सा वसूल नहीं हो पाएगा. अभी तक ज्यादातर बैंक 'लोन खराब होने के बाद' ही प्रावधान (Provision) बनाते थे. लेकिन ECL लागू होने पर बैंकों को पहले से ही संभावित नुकसान के लिए पैसे अलग रखने होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : रेपो रेट, महंगाई, GDP...पर RBI ने क्या कहा? MPC की पांच बड़ी बातें

आम आदमी पर असर

लोन महंगे हो सकते हैं: बैंकों को जोखिम का अंदाजा लगाकर पहले से प्रावधान करना होगा, तो वे ब्याज दरों में हल्की बढ़ोतरी कर सकते हैं.

सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम: ग्राहकों की जमा राशि और बैंकिंग सिस्टम और मज़बूत होगा, क्योंकि खराब लोन (NPA) का असर कम होगा.

जिनका CIBIL अच्छा है उन्हें फायदा: अच्छे क्रेडिट स्कोर और समय पर EMI भरने वाले ग्राहकों को आसानी से और सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा.

खराब क्रेडिट वाले लोगों पर दबाव: जिनका क्रेडिट इतिहास खराब है या जिनमें डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा है, उनके लिए लोन पाना मुश्किल और महंगा हो सकता है.

RBI का मकसद

RBI का कहना है कि इस बदलाव से भारतीय बैंकिंग व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब पहुंचेगी और NPA की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा.

RBI ने ब्याज दरें नहीं बदलीं

RBI ने रेपो रेट में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया है. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कमेटी ने नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी 6 सदस्यों ने सर्व-सम्मति से ये फैसला लिया है.