Advertisement
trendingNow13049081
Hindi Newsबिजनेसअभी कम नहीं होगी आपके लोन की EMI, न ही कम होगा ब्‍याज; ICICI की र‍िपोर्ट से सामने आया सच

अभी कम नहीं होगी आपके लोन की EMI, न ही कम होगा ब्‍याज; ICICI की र‍िपोर्ट से सामने आया सच

RBI Repo Rate: आरबीआई ने द‍िसंबर के पहले हफ्ते में ही रेपो रेट को 25 बेस‍िस प्‍वाइंट कम करके 5.25 प्रत‍िशत क‍िया है. अब आने वाले कुछ महीनों में इसमें और कटौती की संभावना कम ही है. ICICI बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में इसका कारण भी बताया गया है-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अभी कम नहीं होगी आपके लोन की EMI, न ही कम होगा ब्‍याज; ICICI की र‍िपोर्ट से सामने आया सच

RBI MPC: करीब दो हफ्ते ही हुए हैं जब रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने रेपो रेट में 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती की है. इसके साथ ही रेपो रेट घटकर 5.25 प्रत‍िशत रह गया. लेक‍िन अब कहा जा रहा है क‍ि ब्‍याज दर पर अब लंबे समय तक क‍िसी तरह का बदलाव देखने के लि‍ए नहीं म‍िलेगा. ICICI बैंक की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार आगे और रेपो रेट में कटौती की संभावना तब है जब महंगाई लगातार अनुमान से कम रहे. इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ है लेक‍िन महंगाई पर नजर रखते हुए सावधानी बरती जा रही है.

अब क्‍यों एक ही जगह रुकी रहेगी ब्‍याज दर?

ICICI बैंक की इकोनॉमिक रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है क‍ि MPC अब एक्सटेंडेड पॉज पर रहेगी. दिसंबर महीने में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती के बाद क‍िसी तरह की जल्दबाजी नहीं है. आगे दर तब ही कम की जाएगी, जब महंगाई लगातार मौजूदा अनुमान से नीचे रहे. रिपोर्ट में साफ कहा गया, हम उम्मीद करते हैं क‍ि एमपीसी (MPC) लंबे पॉज पर रहेगी. ब्‍याज दर में कोई अत‍िर‍िक्‍त कटौती तब ही होगी जब महंगाई दर में लगातार ग‍िरावट हो. 

Add Zee News as a Preferred Source

फरवरी में होगी MPC की मीटिंग
फरवरी 2026 की मीटिंग में क‍िसी तरह के बदलाव की उम्‍मीद नहीं की जा रही. इसका कारण है नई GDP और CPI सीरीज का असर द‍िखाई देना. एमपीसी (MPC) नए डेटा सीरीज के हेडलाइन नंबर्स पर असर समझना चाहती है. तब तक स्टेटस को बनाए रखा जाएगा. ब्‍याज दर में कटौती नहीं होने का मतलब यह रहेगा क‍ि आपकी ब्‍याज दर और ईएमआई वहीं रहेगी, जो पहले से चली आ रही है.

क्‍या है महंगाई का ट्रेंड?
महंगाई दर काबू में है. आरबीआई (RBI) ने साल 2025-26 के लिए CPI इन्फ्लेशन के अनुमान को घटाकर 2.0% कर दिया है. पहले यह 2.6% का था. अच्छी फसल और कम ग्लोबल ऑयल प्राइसेज की वजह से महंगाई दर नीचे आई है. FY27 में हेडलाइन इन्फ्लेशन के 4% रहने का अनुमान है. लेकिन MPC मेंबर्स की तरफ से चेतावनी दी जा रही है क‍ि लंबे समय तक बहुत कम महंगाई दर से छोटे बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन और निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBIRepo rate

Trending news

भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
Mumbai Marina Project
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
Punjab
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
Mulayam singh yadav
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
Jammu Kashmir
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
Maharashtra local body elections 2025
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
Bangladesh Riots
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
Maharashtra
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
Aravalli
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
javed akhtar news
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर