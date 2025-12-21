RBI MPC: करीब दो हफ्ते ही हुए हैं जब रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने रेपो रेट में 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती की है. इसके साथ ही रेपो रेट घटकर 5.25 प्रत‍िशत रह गया. लेक‍िन अब कहा जा रहा है क‍ि ब्‍याज दर पर अब लंबे समय तक क‍िसी तरह का बदलाव देखने के लि‍ए नहीं म‍िलेगा. ICICI बैंक की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार आगे और रेपो रेट में कटौती की संभावना तब है जब महंगाई लगातार अनुमान से कम रहे. इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ है लेक‍िन महंगाई पर नजर रखते हुए सावधानी बरती जा रही है.

अब क्‍यों एक ही जगह रुकी रहेगी ब्‍याज दर?

ICICI बैंक की इकोनॉमिक रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है क‍ि MPC अब एक्सटेंडेड पॉज पर रहेगी. दिसंबर महीने में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती के बाद क‍िसी तरह की जल्दबाजी नहीं है. आगे दर तब ही कम की जाएगी, जब महंगाई लगातार मौजूदा अनुमान से नीचे रहे. रिपोर्ट में साफ कहा गया, हम उम्मीद करते हैं क‍ि एमपीसी (MPC) लंबे पॉज पर रहेगी. ब्‍याज दर में कोई अत‍िर‍िक्‍त कटौती तब ही होगी जब महंगाई दर में लगातार ग‍िरावट हो.

फरवरी में होगी MPC की मीटिंग

फरवरी 2026 की मीटिंग में क‍िसी तरह के बदलाव की उम्‍मीद नहीं की जा रही. इसका कारण है नई GDP और CPI सीरीज का असर द‍िखाई देना. एमपीसी (MPC) नए डेटा सीरीज के हेडलाइन नंबर्स पर असर समझना चाहती है. तब तक स्टेटस को बनाए रखा जाएगा. ब्‍याज दर में कटौती नहीं होने का मतलब यह रहेगा क‍ि आपकी ब्‍याज दर और ईएमआई वहीं रहेगी, जो पहले से चली आ रही है.

क्‍या है महंगाई का ट्रेंड?

महंगाई दर काबू में है. आरबीआई (RBI) ने साल 2025-26 के लिए CPI इन्फ्लेशन के अनुमान को घटाकर 2.0% कर दिया है. पहले यह 2.6% का था. अच्छी फसल और कम ग्लोबल ऑयल प्राइसेज की वजह से महंगाई दर नीचे आई है. FY27 में हेडलाइन इन्फ्लेशन के 4% रहने का अनुमान है. लेकिन MPC मेंबर्स की तरफ से चेतावनी दी जा रही है क‍ि लंबे समय तक बहुत कम महंगाई दर से छोटे बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन और निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है.