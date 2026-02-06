Advertisement
trendingNow13099760
Hindi NewsबिजनेसRBI Repo Rate: बजट के बाद मिडिल क्लास को RBI से भी मिली निराशा, ब्याज दरों पर नहीं चली कैंची, EMI जस की तस

RBI Repo Rate: बजट के बाद मिडिल क्लास को RBI से भी मिली निराशा, ब्याज दरों पर नहीं चली कैंची, EMI जस की तस

RBI Repo Rate:    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों फैसला लेते हुए उसे इस बार बरकरार रखा है. रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उसे 5.25 फीसदी पर ही रखा गया है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 06, 2026, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RBI Repo Rate: बजट के बाद मिडिल क्लास को RBI से भी मिली निराशा, ब्याज दरों पर नहीं चली कैंची, EMI जस की तस

RBI MPC Meeting Repo Rate:  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों फैसला लेते हुए उसे इस बार बरकरार रखा है. रिजर्व बैंक ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव वहीं किया.रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर जस का तस रखा है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है. ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. भारत ईयू ट्रेड डील और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार से बढ़ रही है. ऐसे में आरबीआई की MPC कमेंटी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को न्यूट्रल रखने का फैसला किया है. आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर बरकरार रखा है. यानी आरबीआई के फैसले के बाद रेपो रेट 5.25 फीसदी पर ही है.  

रेपो रेट में बगलवा नहीं, क्या होगा असर 

यानी रिजर्व बैंक के इस फैसले से आपके लिए बैंक की ब्याज दरों में कोई राहत नहीं है. रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से सस्ते कर्ज की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से बैंकों को आरबीआई के मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर नहीं बदलेंगे. बैंक भी ग्राहकों के लिए ब्याज दर में कटौती नहीं करेंगे, जिससे होम लोन, कार लोन की दरों में बदलाव नहीं होगा, यानी ईएमआई में राहत नहीं मिल सकेगी.  Petrol-Diesel Price: रूसी तेल से दूरी क्या भारत में बढ़ा देगी पेट्रोल-डीजल के दाम ? तेल पर ट्रंप की शर्तों पर क्या बोलीं वित्त मंत्री

Add Zee News as a Preferred Source

 

साल 2026 में RBI की पहली एमपीसी मीटिंग  

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में साल 2026 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक हुई. 4 फरवरी से शुरू हुई इस बैठक के बाद रेपो रेट पर फैसला जारी कर दिया गया है. ये मीटिंग इसलिए भी खास रही क्योंकि आम बजट और भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील के ऐलान के बीच हुई.  इससे पहले आरबीआई ने दिसंबर 2025 में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की थी.साल 2025 में उन्होंने चार बार रेपो रेट में कटौती कर दी.  

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

RBI

Trending news

थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें