RBI Repo Rate: बजट के बाद मिडिल क्लास को RBI से भी मिली निराशा, ब्याज दरों पर नहीं चली कैंची, EMI जस की तस

RBI MPC Meeting Repo Rate: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों फैसला लेते हुए उसे इस बार बरकरार रखा है. रिजर्व बैंक ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव वहीं किया.रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर जस का तस रखा है. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है. ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. भारत ईयू ट्रेड डील और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार से बढ़ रही है. ऐसे में आरबीआई की MPC कमेंटी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को न्यूट्रल रखने का फैसला किया है. आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर बरकरार रखा है. यानी आरबीआई के फैसले के बाद रेपो रेट 5.25 फीसदी पर ही है.

रेपो रेट में बगलवा नहीं, क्या होगा असर

यानी रिजर्व बैंक के इस फैसले से आपके लिए बैंक की ब्याज दरों में कोई राहत नहीं है. रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से सस्ते कर्ज की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से बैंकों को आरबीआई के मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर नहीं बदलेंगे. बैंक भी ग्राहकों के लिए ब्याज दर में कटौती नहीं करेंगे, जिससे होम लोन, कार लोन की दरों में बदलाव नहीं होगा, यानी ईएमआई में राहत नहीं मिल सकेगी. Petrol-Diesel Price: रूसी तेल से दूरी क्या भारत में बढ़ा देगी पेट्रोल-डीजल के दाम ? तेल पर ट्रंप की शर्तों पर क्या बोलीं वित्त मंत्री

साल 2026 में RBI की पहली एमपीसी मीटिंग

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में साल 2026 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक हुई. 4 फरवरी से शुरू हुई इस बैठक के बाद रेपो रेट पर फैसला जारी कर दिया गया है. ये मीटिंग इसलिए भी खास रही क्योंकि आम बजट और भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील के ऐलान के बीच हुई. इससे पहले आरबीआई ने दिसंबर 2025 में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की थी.साल 2025 में उन्होंने चार बार रेपो रेट में कटौती कर दी.