RBI MPC Meeting: कम होगी होम लोन की EMI या फिर RBI भी करेगा मिडिल क्लास को निराश, ऐलान होगा आज

RBI MPC Meeting: बजट 2026 के ऐलान में मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं मिला. इनकम टैक्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया तो वहीं सेविंग स्कीम पर भी कुछ खास नहीं मिला. सरकार ने सोने-चांदी से लेकर तेल पर कोई राहत नहीं दी. कुल मिलाकर बजट में मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ. बजट से मायूस मिडिल क्लास की निगाहें आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समीक्षा बैठक पर है.

RBI का रेपो रेट पर फैसला आज

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समीक्षा बैठक का फैसला आज होने वाला है. रिजर्व बैंक की 4 फरवरी से चल रही मौद्रिक समीक्षा बैठक पर फैसलों की घोषणा आज 6 फरवरी को होगी.रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज रेपो रेट पर ऐलान करेंगे. आरबीआईए बार फिर रेपो रेट में कटौती का ऐलान करेगा या नहीं ये देखना होगा. बजट और अमेरिका के साथ ट्रेड डील समझौते के बीच अब पूरे देश की नजरें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक के फैसले पर है. सबकी निगाहें इस बात पर है कि रेपो रेट में एक बार फिर से कटौती कर इसे 5.25 फीसदी से कम किया जाएगा या नहीं. इनकम टैक्स पर भी खुशखबरी नहीं मिली, अब PF पर भी लग सकता है झटका, ब्याज दर पर कैंची चलाने की तैयारी में EPFO

ब्याज दरों की कटौती की संभावना कितनी ?

बता दें कि इससे पहले लगातार पांच बात रेपो रेच में कटौती कर रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में 1.25 फीसदी की कटौती तर उसे 5.25% कर दिया था. इस बार रेपो रेट में कटौती की उम्मीद बहुत कम है. फरवरी 2025 से लेकर अब तक ब्याज दर 6.5% से घटाकर 5.25 फीसदी पर पहुंचा दिया है. CPI और GDP के आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई रिजर्व बैंक के दायरे में है. ब्रोकरेज हाउस बैंक ऑफ अमेरिका की माने तो ग्रोथ आउटलुक के हिसाब से ब्याज दर में कटौती की जरूरत कम महसूस हो रही है.

आरबीआई की ओर से रेपो रेट को घटाकर 5.25 प्रतिशत पर ला दिया गया है,जो बीते कई सालों के निचले स्तर पर है. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जरूरी समर्थन मिल रहा है. ऐसे में इस बार कटौती की संभावना कम है. आरबीआई का फोकस भी विकास और इकोऩॉमी की स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने पर होगा. रिजर्व बैंक पिछले कटौतियों के बाद अब उसके अर्थव्यवस्था पर असर दिखाने का वक्त दे सकता है. ऐसे में उम्मीद कम है कि इस बार रेपो रेट में कटौती है.