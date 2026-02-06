Advertisement
trendingNow13099623
Hindi NewsबिजनेसRBI MPC Meeting: कम होगी होम लोन की EMI या फिर RBI भी करेगा मिडिल क्लास को निराश, ऐलान होगा आज

RBI MPC Meeting: कम होगी होम लोन की EMI या फिर RBI भी करेगा मिडिल क्लास को निराश, ऐलान होगा आज

RBI Repo Rate:  बजट 2026 के ऐलान में मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं मिला. इनकम टैक्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया तो वहीं सेविंग स्कीम पर भी कुछ खास नहीं मिला. सरकार ने सोने-चांदी से लेकर तेल पर कोई राहत नहीं दी. कुल मिलाकर बजट में मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 06, 2026, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RBI MPC Meeting: कम होगी होम लोन की EMI या फिर RBI भी करेगा मिडिल क्लास को निराश, ऐलान होगा आज

RBI MPC Meeting: बजट 2026 के ऐलान में मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं मिला. इनकम टैक्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया तो वहीं सेविंग स्कीम पर भी कुछ खास नहीं मिला. सरकार ने सोने-चांदी से लेकर तेल पर कोई राहत नहीं दी. कुल मिलाकर बजट में मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ. बजट से मायूस मिडिल क्लास  की निगाहें आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समीक्षा बैठक पर है. 

RBI का रेपो रेट पर फैसला आज  

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समीक्षा बैठक का फैसला आज होने वाला है. रिजर्व बैंक की 4 फरवरी से चल रही मौद्रिक समीक्षा बैठक पर फैसलों की घोषणा आज 6 फरवरी को होगी.रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज रेपो रेट पर ऐलान करेंगे. आरबीआईए बार फिर रेपो रेट में कटौती का ऐलान करेगा या नहीं ये देखना होगा. बजट और अमेरिका के साथ ट्रेड डील समझौते के बीच  अब पूरे देश की नजरें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक के फैसले पर है. सबकी निगाहें इस बात पर है कि रेपो रेट में एक बार फिर से कटौती कर इसे 5.25 फीसदी से कम किया जाएगा या नहीं.  इनकम टैक्स पर भी खुशखबरी नहीं मिली, अब PF पर भी लग सकता है झटका, ब्याज दर पर कैंची चलाने की तैयारी में EPFO

Add Zee News as a Preferred Source

 

ब्याज दरों की कटौती की संभावना कितनी ? 

बता दें कि इससे पहले लगातार पांच बात रेपो रेच में कटौती कर रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में 1.25 फीसदी की कटौती तर उसे  5.25% कर दिया था. इस बार रेपो रेट में कटौती की उम्मीद बहुत कम है. फरवरी 2025 से लेकर अब तक ब्याज दर 6.5% से घटाकर 5.25 फीसदी पर पहुंचा दिया है.   CPI और GDP के आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई रिजर्व बैंक के दायरे में है. ब्रोकरेज हाउस बैंक ऑफ अमेरिका की माने तो  ग्रोथ आउटलुक के हिसाब से ब्याज दर में कटौती की जरूरत कम महसूस हो रही है. 

आरबीआई की ओर से रेपो रेट को घटाकर 5.25 प्रतिशत पर ला दिया गया है,जो  बीते कई सालों के निचले स्तर पर है. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जरूरी समर्थन मिल रहा है. ऐसे में इस बार कटौती की संभावना कम है.  आरबीआई का फोकस भी विकास और इकोऩॉमी की स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने पर होगा. रिजर्व बैंक पिछले कटौतियों के बाद अब उसके अर्थव्यवस्था पर असर दिखाने का वक्त दे सकता है. ऐसे में उम्मीद कम है कि इस बार रेपो रेट में कटौती है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

 rbi

Trending news

दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना