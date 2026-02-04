Advertisement
बजट भी सूना, अब RBI के सामने भी खाली न रह जाए हाथ ? मिडिल क्लास की उम्मीदों पर फिर सकता है पानी, सस्ते लोन पर मंथन शुरू, फैसला 6 फरवरी को

RBI MPC Meeting:   बजट 2026 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत नहीं मिली. मिडिल क्लास के लिए न तो इनकम टैक्स में कटौती की राहत मिली और न ही कोई बड़ी योजना या फिर स्कीम का ऐलान किया गया. बजट के बाद लोगों की निगाहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समीक्षा बैठक पर टिकी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 04, 2026, 09:44 AM IST
RBI Repo Rate:  बजट 2026 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत नहीं मिली. मिडिल क्लास के लिए न तो इनकम टैक्स में कटौती की राहत मिली और न ही कोई बड़ी योजना या फिर स्कीम का ऐलान किया गया. बजट के बाद लोगों की निगाहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समीक्षा बैठक पर टिकी है. 4 फरवरी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समीक्षा बैठक शुरू हो रही है, जो 6 फरवरी तक चलेगी. 6 फरवरी रेपो रेट का ऐलान किया जाएगा. जहां सबको उम्मीद थी कि बजट 2026 में मिली निराशा को आरबीआई की एमपीसी की बैठकों के फैसलों से राहत मिलेगी, लेकिन इसकी उम्मीद भी कम लग रही है.  

आरबीआई की बैठक में राहत मिलने की उम्मीद कम 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग आज से शुरू हो रही है. फैसलों का ऐलान 6 फरवरी को होगी, लेकिन इस बार फैसलों में बड़े ऐलान का चांस बेहद कम है.  इस मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती की कम ही उम्मीद है. बता दें कि साल 2025 में रिजर्व बैंक की ओर , रेपो रेट में 4 बार कटौती की गई और करीब 1.25% की कटौती कर इसे 6.5% से घटाकर 5.25% पर ला लिया गया.  रिजर्व बैंक ने एक साल में रेपो रेट में 1.25 फीसदी की कटौती कर दी.  हालांकि पांचवीं बार राहत की उम्मीद कम है. 'मदर ऑफ ऑल डील्स' के बाद अब भारत-अमेरिका के बीच'फादर ऑफ ऑल डील्स'...भारत-EU FTA ने कैसे बदला ट्रंप का गेम ?

रेपो रेट में कटौती की उम्मीद कम ? 

इस बार रेपो रेट में कटौती की उम्मीद कम है, क्योंकि महंगाई नियंत्रण में बनी हुई है.  रेपो रेट को घटाकर 5.25 प्रतिशत पर ला दिया गया है, जो  बीते कई सालों के निचले स्तर पर है. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जरूरी समर्थन मिल रहा है. ऐसे में इस बार कटौती की संभावना कम है. जिस तरह से खुदरा महंगाई दर के आंकड़े रिजर्व बैंक के तय दायरे के भीतर बने हुए हैं, और आने वाले दिनों में उसमें और नरमी मिलने की उम्मीद है , ऐसे में उम्मीद कम है कि आरबीआई मौद्रिक नीतियों में बड़े बदलाव कर ब्याज दरों में बड़ी कटौती करे.  

जिस तरह सरकार ने बजट 2026-27 में देश की इकोनॉमी और विकास पर फोकस रखा, आरबीआई का फोकस भी विकास और इकोऩॉमी की स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने पर होगाा. रिजर्व बैंक पिछले कटौतियों के बाद अब उसके अर्थव्यवस्था पर असर दिखाने का वक्त दे सकता है. ऐसे में उम्मीद कम है कि इस बार रेपो रेट में कटौती है. माना जा रहा है कि आरबीआई मौजूदा दर को बनाए रख सकता है.  

