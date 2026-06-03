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Hindi NewsबिजनेसRBI MPC Meeting: घर-कार लोन वालों के लिए खुशखबरी या झटका? आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर!

RBI MPC Meeting: घर-कार लोन वालों के लिए खुशखबरी या झटका? आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर!

RBI MPC : जून 2026 की RBI MPC बैठक में ब्याज दरों के साथ-साथ रुपये की कमजोरी भी प्रमुख चर्चा का विषय रहने वाली है. इस साल अब तक भारतीय मुद्रा 6% से ज्यादा फिसल चुकी है. ये पिछले दस वर्षों का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 12:55 PM IST
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Source : X/social media
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RBI MPC Meeting :  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक बुधवार से शुरू हो गई है. इस बैठक के बाद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा 5 जून को नीतिगत फैसलों की घोषणा करेंगे. देशभर में होम लोन, ऑटो लोन और अन्य कर्ज लेने वाले लोगों के साथ-साथ फिक्स्ड डिपॉजिट निवेशकों और शेयर बाजार की भी इस बैठक पर खास नजर बनी हुई है.

क्यों खास है MPC बैठक?

जून 2026 की मौद्रिक समीक्षा ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक और घरेलू दोनों मोर्चों पर आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं. वेस्ट एशिया में जारी तनाव ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर दी है. इसके चलते कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है. इसके अलावा वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की लगातार कमजोरी ने महंगाई को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं. ऐसे माहौल में RBI के फैसलों का महत्व और बढ़ जाता है.

रेपो रेट में बदलाव की संभावना कम

अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार केंद्रीय बैंक नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा. फिलहाल रेपो रेट 5.25 फीसदी पर है और अधिकांश जानकारों का अनुमान है कि इसे इसी स्तर पर बरकरार रखा जा सकता है. हालांकि, RBI का रुख पहले की तुलना में अधिक सतर्क और सख्त रहने की संभावना जताई जा रही है. बढ़ती एनर्जी कॉस्ट और रुपये पर दबाव को देखते हुए केंद्रीय बैंक महंगाई को लेकर सख्त संदेश दे सकता है.

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मार्केट एनालिस्ट के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई फिलहाल नियंत्रण में दिखाई दे रही है. लेकिन, थोक महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतें भविष्य के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं. एनालिस्ट का मानना है कि RBI वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने महंगाई अनुमान में बढ़ोतरी कर सकता है. वहीं, आर्थिक GDP ग्रोथ के अनुमान में हल्की कटौती की संभावना भी जताई जा रही है.

रुपये की गिरावट पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस

इस बार की बैठक में भारतीय रुपये की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल रहने की उम्मीद है. वर्ष 2026 में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 फीसदी से अधिक कमजोर हो चुका है. ये पिछले 10 वर्षों का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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