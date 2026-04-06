लोन की EMI पर राहत या झटका ? तेल-गैस, रुपया और ईरान युद्ध के चक्रव्यूह के बीच फंसे RBI का मंथन शुरू

RBI MPC: ईरान युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ रही है. कच्चे तेल के दाम बढ़ने,आयात रुकने की वजह से चीजें महंगी हो रही हैं. युद्ध की वजह से खाने-पीने का खर्च बढ़ रहा है. इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर सबकी निगाहें टिकी है. सबको उम्मीद है कि रिजर्व बैंक होम लोन की ब्याज दरों में कटौती कर ईएमआई में थोड़ी राहत देगा. हालांकि, इस बार इसकी उम्मीद बेहद कम है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समीक्षा बैठक आज , 6 अप्रैल से शुरू हो गई है. 8 अप्रैल, बुधवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करेंगे.

क्या होम लोन वालों को मिलेगी राहत ?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) 6 से 8 अप्रैल के बीच होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट पर समीक्षा करेगा. रेपो रेट में कटौती से जहां बैंक के कर्ज लेने वालों को राहत मिलती है तो वहीं अगर रेपो रेट बढ़ जाए तो ईएमआई का बोझ बढ़ जाता है. रेपो रेट को लेकर इस बार रिजर्व बैंक की ओर से कोई बदलाव का रुख नहीं दिख रहा है. ये दावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट में किया जा रहा है.

होम लोन वालों को लगेगा झटका ?

SBI ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह से मौजूदा वैश्विक हालात है,उससे इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कोई कटौती की जाएगी. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने दुनियाभर में अस्थिरता बढ़ा दी है. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं. रुपया 93 प्रति डॉलर के पार बना हुआ है, जबकि कच्चे तेल की कीमत 112 डॉलर के प्रति बैरल के पार पहुंच गई है. इंपोर्ट महंगा होने से महंगाई बढ़ रही है. भारत में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पहले ही 5.4% तक पहुंच चुका है, अभी इसमें और बढ़ोतरी की आशंका है. ऐसे में SBI का मानना है कि RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा. इस बार रिजर्व बैंक का फोकस लिक्विडिटी और स्थिरता पर होगा.