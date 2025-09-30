Advertisement
RBI की MPC पर सबकी निगाहें, क्या रेपो रेट में होगा बदलाव? जानें इसका आप पर क्या होगा असर!

 इस समय रेपो रेट 5.50 प्रतिशत है. इस साल की शुरुआत से अब तक RBI इसमें एक प्रतिशत की कटौती कर चुका है, जिसमें फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत और जून की 0.50 प्रतिशत की कटौती शामिल है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:25 AM IST
RBI MPC meeting : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक सोमवार यानी 29 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इस बैठक में रेपो रेट के साथ कई अन्य वित्तीय मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे. एनालिस्ट का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ और कम महंगाई दर को देखते हुए RBI रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हो सकता है यानी यथास्थिति बनी रह सकती है. इस समय रेपो रेट 5.50 प्रतिशत है. इस साल की शुरुआत से अब तक RBI इसमें एक प्रतिशत की कटौती कर चुका है, जिसमें फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत और जून की 0.50 प्रतिशत की कटौती शामिल है.

बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिस्ट सोनल बधान का मानना है कि आगामी RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेट (Policy Repo Rate) में कोई बदलाव नहीं होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति और महंगाई को देखते हुए दरों में स्थिरता बनी रह सकती है.

क्या रेपो रेट में होगा बदलाव?

एनालिस्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद है, क्योंकि GST सुधारों का मांग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में अपेक्षा से अधिक GDP ग्रोथ हुई है और महंगाई की दर में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद ये दर और बढ़ने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें : Moody's ने भारत की Baa3 रेटिंग बरकरार रखी, आउटलुक स्टेबल रखा

GST दरों में बदलाव 

SBI की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के पटरी पर लौटने के बीच GST दरों में बदलाव  के साथ महंगाई 2004 के बाद से अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर आने की ओर बढ़ रही है, ऐसे में ब्याज दरों में कटौती RBI के लिए सबसे अच्छा विकल्प है.

RBI ने जून 0.50 प्रतिशत की कटौती के बाद, अगस्त की बैठक में नीतिगत दर को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखा. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ सौम्य कांति घोष ने बताया कि हमारा मानना ​​है कि CPI महंगाई अभी अपने निचले स्तर पर नहीं पहुंची है, और GST दरों में बदलाव किए जाने के कारण इसमें 65-75 आधार अंकों की और गिरावट आ सकती है.

