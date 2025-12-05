RBI MPC Meeting : RBI ने किया बड़ा ऐलान, रेपो रेट 25 बेसिस प्वाइंट्स घटाया

RBI MPC Meeting : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​के नेतृत्व वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने आज रेपो रेट पर अपना फ़ैसला सुनाया दिया है. RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके इसे 5.25% कर दिया है. इस साल 125 बेसिस पॉइंट्स की रेट कटौती के बाद अब रेपो रेट 5.25% हो गया है. रेपो रेट में कटौती का मतलब है कि लोन लेने वालों की EMI कम हो जाएगी. रेट में कटौती के लिए हालात अच्छे हैं क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) इन्फ्लेशन अक्टूबर में रिकॉर्ड निचले स्तर 0.25% पर आ गया है. एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स को उम्मीद थी कि RBI 25 बेसिस पॉइंट्स की रेपो रेट में कटौती करेगा.

RBI ने इस साल फरवरी तक तीन बैठकों में कुल 100 बेसिस पॉइंट्स घटाए हैं. अक्टूबर की पॉलिसी में रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखा गया था और पॉलिसी स्टांस ‘न्यूट्रल’ बनाए रखा गया है.

ट्रेड डेफिसिट बढ़ा

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है. भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल Q2 में GDP के 2.2% से कम होकर इस साल Q2 में 1.3% हो गया- यानी लगभग 0.9% की कमी हुई है. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में साल-दर-साल कमी आई, जबकि मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स लगातार दूसरे महीने बढ़ते रहे हैं.