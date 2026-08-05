/RBI MPC: आपके होम लोन की EMI घटेगी या बढ़ेगी? RBI कुछ देर करने वाला है ऐलान; इन फैसलों पर रहेगी नजर

RBI MPC Meeting: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया की अगस्‍त में होने वाली एमपीसी (MPC) का आज तीसरा और आख‍िरी द‍िन है. अब से कुछ घंटे बाद आरबीआई (RBI) की तरफ से एमपीसी (MPC) में ल‍िये गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी. 3 से 5 अगस्‍त तक चलने वाली एमपीसी के ऐलान के दौरान हर क‍िसी की न‍िगाह रेपो रेट पर बनी रहेगी. बैंकों के करोड़ों ग्राहक इस चीज को लेकर उत्‍सुक हैं क‍ि उनकी ईएमआई (EMI) घटी, बढ़ी या फ‍िर पुराने लेवल पर ही बरकरार रही. एमपीसी (MPC) की तरफ से ल‍िये जाने वाले फैसले पर फाइनेंश‍ियल मार्केट की नजरें टिकी हैं. बाजार के जानकारों को उम्‍मीद है क‍ि आरबीआई की तरफ से इस बार ब्‍याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया जाएगा.