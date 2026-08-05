/RBI MPC: आपके होम लोन की EMI घटेगी या बढ़ेगी? RBI कुछ देर करने वाला है ऐलान; इन फैसलों पर रहेगी नजर

RBI MPC Meeting: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगस्त में होने वाली एमपीसी (MPC) का आज तीसरा और आखिरी दिन है. अब से कुछ घंटे बाद आरबीआई (RBI) की तरफ से एमपीसी (MPC) में लिये गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी. 3 से 5 अगस्त तक चलने वाली एमपीसी के ऐलान के दौरान हर किसी की निगाह रेपो रेट पर बनी रहेगी. बैंकों के करोड़ों ग्राहक इस चीज को लेकर उत्सुक हैं कि उनकी ईएमआई (EMI) घटी, बढ़ी या फिर पुराने लेवल पर ही बरकरार रही. एमपीसी (MPC) की तरफ से लिये जाने वाले फैसले पर फाइनेंशियल मार्केट की नजरें टिकी हैं. बाजार के जानकारों को उम्मीद है कि आरबीआई की तरफ से इस बार ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.
मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग और तनाव को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है. आरबीआई (RBI) भले ही ब्याज दर को स्थिर रखे, लेकिन रिजर्व बैंक का रुख सख्त रहने वाला है. साल 2026 में ही भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा गिर गया है. पिछले एक दशक के दौरान रुपये का यह सबसे खराब प्रदर्शन है. ऐसे में बाजार को यह भी उम्मीद कि रुपये की गिरावट को रोकने लिए रिजर्व बैंक कोई ठोस कदम उठा सकता है.
आरबीआई (RBI) की तरफ से इस बार महंगाई के पुराने अनुमान को बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, जीडीपी (GDP) ग्रोथ रेट के अनुमान को बैंक की तरफ से 6.6% पर ही बरकरार रखा जा सकता है. एसबीआई (SBI) के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए महंगाई दर के अनुमान को पहले ही संशोधित कर 5% से 5.1% के बीच कर दिया गया है.
बाजार की अनिश्चितता को ध्यान में रखकर एसबीआई (SBI) ने भी जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया है.
जरूरत पड़ने पर आरबीआई की तरफ बैंकों को लोन दिया जाता है. जिस रेट पर आरबीआई (RBI) की तरफ से बैंकों को लोन दिया जाता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है. रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि बैंकों को आरबीआई (RBI) से महंगे रेट पर कर्ज मिलेगा. वहीं, रेपो रेट घटने का मतलब है बैंकों को सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलना. इसका असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन आदि की ब्याज दर पर पड़ता है. इससे आपकी ईएमआई पर सीधा असर पड़ता है.
गिरते रुपये को संभालने के लिए आरबीआई की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है.
वैश्विक हालात के बीच आरबीआई जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.6% पर बरकरार रख सकता है.
क्रूड ऑयल में उठापटक से महंगाई बढ़ी है, रिजर्व बैंक महंगाई के पुराने अनुमान को बढ़ा सकता है.