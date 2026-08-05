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RBI MPC: आपके होम लोन की EMI घटेगी या बढ़ेगी? RBI कुछ देर करने वाला है ऐलान; इन फैसलों पर रहेगी नजर

Repo Rate: आरबीआई की तरफ से आज एमपीसी में ल‍िये गए फैसलों का ऐलान क‍िया जाएगा. करोड़ों ग्राहकों की न‍िगाह केंद्रीय बैंक की तरफ से रेपो रेट को लेकर क‍िये जाने वाले ऐलान पर बनी है. इसमें यद‍ि क‍िसी भी तरह का बदलाव होता है तो इसका सीधा असर आपके होम लोन की ईएमआई पर पड़ेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 05, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:36 AM IST
RBI MPC: आपके होम लोन की EMI घटेगी या बढ़ेगी? RBI कुछ देर करने वाला है ऐलान; इन फैसलों पर रहेगी नजर
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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