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RBI MPC minutes: महंगाई पर RBI की नजर, लेकिन खतरा बरकरार! अगले इतने महीने रहना होगा सतर्क

3 से 5 अगस्त 2026 को हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक के मिनट्स में केंद्रीय बैंक ने इन जोखिमों को लेकर सावधानी बरतने के संकेत दिए हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 19, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:26 PM IST
RBI MPC minutes: महंगाई पर RBI की नजर, लेकिन खतरा बरकरार! अगले इतने महीने रहना होगा सतर्क
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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