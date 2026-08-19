RBI MPC minutes: महंगाई पर RBI की नजर, लेकिन खतरा बरकरार! अगले इतने महीने रहना होगा सतर्क

RBI के मुताबिक हाल की अवधि में महंगाई में हल्की तेजी देखने को मिली है. खासकर खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों ने महंगाई के दबाव को बढ़ाया है. चिंता सिर्फ कीमतों में शुरुआती बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है. RBI इस बात पर भी नजर रख रहा है कि कंपनियों की बढ़ती लागत का कितना हिस्सा आखिरकार ग्राहकों तक पहुंचता है. अगर कंपनियां कच्चे माल, बिजली, ईंधन और परिवहन की बढ़ी लागत का बोझ उत्पादों की कीमतों में डालती हैं, तो इसका असर खुदरा महंगाई यानी CPI पर दिखाई दे सकता है. यही वजह है कि आने वाले महीनों में इनपुट कॉस्ट और कंज्यूमर इन्फ्लेशन के बीच संबंध RBI के लिए अहम बना रहेगा.