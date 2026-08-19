RBI MPC minutes: महंगाई पर RBI की नजर, लेकिन खतरा बरकरार! अगले इतने महीने रहना होगा सतर्क

RBI MPC minutes: RBI पॉलिसी मिनट्स ने महंगाई को लेकर तस्वीर के दोनों पहलू सामने रखे हैं. एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी हुई है. वहीं, दूसरी ओर खाने-पीने की चीजों, ईंधन और इनपुट लागत में बढ़ोतरी ने रिजर्व बैंक की चिंता बढ़ा दी है.
हालांकि, अच्छी बात ये है कि RBI को देश की आर्थिक गतिविधियों में फिलहाल मजबूती दिखाई दे रही है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही और पूरे वित्त वर्ष के लिए 6.7% GDP ग्रोथ का अनुमान बरकरार है यानी RBI की सबसे बड़ी चिंता इस समय आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार नहीं, बल्कि महंगाई का आगे का रुख है.
RBI के मुताबिक हाल की अवधि में महंगाई में हल्की तेजी देखने को मिली है. खासकर खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों ने महंगाई के दबाव को बढ़ाया है. चिंता सिर्फ कीमतों में शुरुआती बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है. RBI इस बात पर भी नजर रख रहा है कि कंपनियों की बढ़ती लागत का कितना हिस्सा आखिरकार ग्राहकों तक पहुंचता है. अगर कंपनियां कच्चे माल, बिजली, ईंधन और परिवहन की बढ़ी लागत का बोझ उत्पादों की कीमतों में डालती हैं, तो इसका असर खुदरा महंगाई यानी CPI पर दिखाई दे सकता है. यही वजह है कि आने वाले महीनों में इनपुट कॉस्ट और कंज्यूमर इन्फ्लेशन के बीच संबंध RBI के लिए अहम बना रहेगा.
RBI के आकलन के मुताबिक अगले 9 महीनों में CPI इन्फ्लेशन औसतन 5.6% के आस-पास रह सकती है. ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि RBI का मध्यम अवधि का इन्फ्लेशन टारगेट 4% है. ऐसे में 5.6% का अनुमान केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से काफी ऊपर है. हालांकि, RBI को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही में महंगाई अपने मौजूदा ऊंचे स्तर से नीचे आ सकती है यानी आगे चलकर कुछ राहत मिलने की संभावना भी बनी हुई है.
महंगाई से जुड़ी पूरी तस्वीर चिंताजनक नहीं है. RBI ने बताया कि जून में कोर इन्फ्लेशन 4% के स्तर से नीचे रही. कोर इन्फ्लेशन को समझने के लिए खाद्य और ईंधन जैसी तेजी से बदलने वाली कीमतों को अलग रखा जाता है. इसलिए इस हिस्से में दबाव सीमित रहना RBI के लिए सकारात्मक संकेत है. अगर आने वाले समय में भी कोर इन्फ्लेशन नियंत्रण में रहती है, तो यह संकेत होगा कि व्यापक स्तर पर महंगाई का दबाव अभी मजबूत तरीके से नहीं फैला है.
मौसम से जुड़ी अनिश्चितता भी महंगाई के लिए बड़ा जोखिम बन सकती है. RBI के मिनट्स में कमजोर या अनिश्चित मानसून और El Niño की वजह से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित असर का जिक्र किया गया है. अगर बारिश का वितरण ठीक नहीं रहता या कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, तो खाद्य पदार्थों की सप्लाई पर असर पड़ सकता है. सप्लाई कम होने की स्थिति में सब्जियों, अनाज और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी आ सकती है. इसका सीधा असर फूड इन्फ्लेशन पर पड़ सकता है और आम परिवार के बजट पर भी दबाव बढ़ सकता है.
खाने-पीने की चीजों की कीमत बढ़ने का सीधा असर घरेलू खर्च पर पड़ता है। दूसरी तरफ ईंधन महंगा होने का प्रभाव कई स्तरों पर दिखाई दे सकता है.
ईंधन महंगा → ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी → कंपनियों की लागत बढ़ी → प्रोडक्ट प्राइस बढ़ने का दबाव
यानी पेट्रोल, डीजल या दूसरी ऊर्जा लागत में तेजी सिर्फ फ्यूल इन्फ्लेशन तक सीमित नहीं रहती. इसका असर सामान और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है.
किसी कंपनी के लिए उत्पादन की लागत में कच्चा माल, बिजली, ईंधन, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे कई खर्च शामिल होते हैं. इनमें से किसी भी लागत में तेज बढ़ोतरी होने पर कंपनी की कुल लागत बढ़ जाती है. इसके बाद कंपनी के पास सामान्य तौर पर दो ऑप्शन होते हैं. वो बढ़ी लागत को खुद वहन करे या फिर उत्पाद की कीमत बढ़ाकर उसका कुछ हिस्सा ग्राहक से वसूले. अगर बड़ी संख्या में कंपनियां कीमतें बढ़ाती हैं, तो इसका असर खुदरा महंगाई पर पड़ सकता है. RBI इसी संभावित असर को लेकर सतर्क है.