RBI MPC: लोन की EMI घटेगी या पुराने लेवल पर ही रहेगी बरकरार? कुछ देर में RBI करने वाला है ऐलान

RBI MPC Meeting: आरबीआई की एमपीसी (MPC) का आज तीसरा द‍िन है. अब से कुछ घंटे बाद र‍िजर्व बैंक की तरफ से एमपीसी में ल‍िये गये फैसलों की जानकारी दी जाएगी. एमपीसी के ऐलान के दौरान हर क‍िसी की न‍िगाह ब्‍याज दर पर रहेगी. बैंकों के करोड़ों ग्राहक यह जानना चाहते हैं क‍ि उनकी ईएमआई (EMI) घटी, बढ़ी या फ‍िर फ‍िर पुराने लेवल पर ही बनी रही. रिजर्व बैंक की एमपीसी (MPC) पर देश के फाइनेंश‍ियल मार्केट की भी नजरें टिकी हुई हैं. बाजार के जानकारों की तरफ से उम्‍मीद जताई जा रही है क‍ि केंद्रीय बैंक इस बार मुख्‍य ब्याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं करेगा.

म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रही जंग के बीच भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है. आरबीआई (RBI) इस बार ब्‍याज दर को भले ही स्थिर रखे, लेकिन रिजर्व बैंक का रुख इस बार काफी सख्त और सतर्कता भरा रहने वाला है. इस साल 2026 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा टूट चुका है. पिछले एक दशक के दौरान यह इसका सबसे खराब प्रदर्शन है. ऐसे में बाजार यह उम्मीद कर रहा है कि रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय दर (एक्सचेंज रेट) को कंट्रोल करने और गिरने से बचाने के लिए कोई ठोस संकेत दे सकता है.

ग्रोथ रेट के अनुमान में आ सकती है ग‍िरावट

बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉम‍िस्‍ट मदन सबनवीस ने कहा क‍ि आरबीआई (RBI) इस बार महंगाई के पुराने अनुमान को बढ़ाकर 5% के करीब कर सकता है. जबकि, जीडीपी (GDP) ग्रोथ रेट के अनुमान को 6.9% से घटाकर करीब 6.5% कर सकता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के इकोनॉम‍िक र‍िसर्च ड‍िपार्टमेंट (Economic Research Department) ने पूरे फाइनेंश‍ियल ईयर के लिए महंगाई के अनुमान को संशोध‍ित कर 5% से 5.1% के बीच कर दिया है. इंटरनेशनल मार्केट की अनिश्‍च‍ितताओं को ध्यान में रखते हुए एसबीआई (SBI) ने भी जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया है.

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रेपो रेट क्‍या होता है?

जरूरत पड़ने पर आरबीआई की तरफ बैंकों को लोन द‍िया जाता है. जिस रेट पर आरबीआई (RBI) की तरफ से बैंकों को लोन द‍िया जाता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है. रेपो रेट बढ़ने का मतलब है क‍ि बैंकों को आरबीआई (RBI) से महंगे रेट पर कर्ज मिलेगा. वहीं, रेपो रेट घटने का मतलब है बैंकों को सस्‍ती ब्‍याज दर पर लोन म‍िलना. इसका असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन आद‍ि की ब्‍याज दर पर पड़ता है. इससे आपकी ईएमआई पर सीधा असर पड़ता है.

इन फैसलों पर रहेगी न‍िगाह