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RBI ने लगातार पांचवीं बार दी खुशखबरी, रेपो रेट पर क‍िया ऐलान; आपकी EMI बढ़ी या घटी?

Repo Rate: र‍िजर्व बैंक ने लगातार पांचवीं बार रेपो रेट को पुराने स्‍तर पर ही बरकरार रखा है. म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी तनाव के बीच रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं होने से आम आदमी को राहत म‍िलने की उम्‍मीद है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 05, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:14 AM IST
RBI ने लगातार पांचवीं बार दी खुशखबरी, रेपो रेट पर क‍िया ऐलान; आपकी EMI बढ़ी या घटी?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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