RBI MPC Meeting: यदि आप हर महीने होम लोन, कार लोन या अन्य किसी प्रकार की ईएमआई (EMI) का भुगतान करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. ग्लोबल लेवल पर मिडिल ईस्ट की टेंशन के बीच रिजर्व बैंक ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय बैंक ने लगातार पांचवी बार रेपो रेट को पुराने ही लेवल 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. केंद्रीय बैंक के इस फैलसे से करोड़ों ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है. रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने FY 2027 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) के बाद अपने संबोधन में रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही बरकरार रखने की बात कही. (खबर अपडेट हो रही है)
The Monetary Policy Committee has decided to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%, and to maintain a neutral stance, announces RBI Governor Sanjay Malhotra. pic.twitter.com/zNGQNAQR7r
— ANI (@ANI) August 5, 2026
रिजर्व बैंक की तरफ से प्रमुख नीतिगत दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किये जाने से होम लोन से लेकर कार लोन तक की ईएमआई पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. यानी आपको उतनी ही ईएमआई (EMI) देनी होगी, जितनी आप पहले से दे रहे थे. इस बार की एमपीसी में आरबीआई (RBI) का फोकस महंगाई पर लगाम लगाने के साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने पर रहा. इससे पहले रिजर्व बैंक की तरफ से एमपीसी का ऐलान किये जाने से पहले कारोबारी सत्र की शुरुआत में घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली.
आरबीआई की तरफ से आखिरी बार अक्टूबर 2025 में रेपो रेट में बदलाव किया गया था. उस समय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की थी. उसके बाद दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, जून और अब अगस्त की एमपीसी में यह पुराने लेवल पर ही बरकरार है. आरबीआई (RBI) की तरफ से साल 2025 के दौरान तीन बार रेपो रेट में कुल 125 बेसिस प्वाइंट (1.25%) की कटौती की गई थी. लेकिन महंगाई दर बढ़ने की आशंका और जीडीपी ग्रोथ धीमी रहने की उम्मीद में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया.
जिस रेट पर आरबीआई की तरफ से बैंकों को लोन दिया जाता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है. रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि बैंकों को आरबीआई से महंगे रेट पर कर्ज मिलेगा. इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन आदि की ब्याज दर बढ़ जाएगी, जिससे आपकी ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा.