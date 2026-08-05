RBI MPC Meeting: यद‍ि आप हर महीने होम लोन, कार लोन या अन्‍य क‍िसी प्रकार की ईएमआई (EMI) का भुगतान करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. ग्‍लोबल लेवल पर म‍िड‍िल ईस्‍ट की टेंशन के बीच र‍िजर्व बैंक ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय बैंक ने लगातार पांचवी बार रेपो रेट को पुराने ही लेवल 5.25 प्रत‍िशत पर बरकरार रखा है. केंद्रीय बैंक के इस फैलसे से करोड़ों ग्राहकों को राहत म‍िलने की उम्‍मीद है. र‍िजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने FY 2027 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) के बाद अपने संबोधन में रेपो रेट को 5.25 प्रत‍िशत पर ही बरकरार रखने की बात कही. (खबर अपडेट हो रही है)