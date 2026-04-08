Reserve Bank of India: र‍िजर्व बैंक (RBI) की 6 अप्रैल से शुरू हुई तीन द‍िवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) का आज आख‍िरी द‍िन है. एमपीसी में ल‍िये जाने वाले फैसलों के बारे में आरबीआई (RBI) गवर्नर संजय मल्‍होत्रा की तरफ से जानकारी दी जाएगी. इस बार उम्‍मीद की जा रही है क‍ि आरबीआई (RBI) की तरफ से लगातार तीसरी बार रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया जाएगा. जानकारों की तरफ से उम्‍मीद जताई गई क‍ि रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार रह सकता है.

आपको बता दें आरबीआई (RBI) ने प‍िछले एक साल के दौरान रेपो रेट में कुल 125 बेस‍िस प्‍वाइंट (1.25%) की कटौती की है. लेकिन इस बार महंगाई बढ़ने की आशंका और आर्थिक विकास में धीमापन की उम्‍मीद के बाद रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया. आरबीआई (RBI) तरफ से भविष्य के अनुमानों में मामूली सुधार क‍िया गया है. FY 2027 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर द‍िया गया है. पहले यह 6.7% पर था. वहीं दूसरी तिमाही में इसे बढ़ाकर 7% कर द‍िया गया है, जो क‍ि पहले 6.8% पर था.

ब्याज दर में बदलाव की उम्‍मीद क्‍यों है कम?

आरबीआई (RBI) की तरफ से पिछले साल फरवरी 2025 से अब तक कुल 125 बेस‍िस प्‍वाइंट (1.25%) की कटौती की गई. लेकिन इस बार महंगाई का खतरा, ग्‍लोबल अनिश्चितता और तेल आयात पर निर्भरता को देखते हुए दरों को पुराने लेवल पर ही रखा जा सकता है. प‍िछले द‍िनों होर्मुज में रुकावट से तेल की कीमत में उछाल आया है. इससे दुन‍ियाभर में तेल की सप्‍लाई चेन पर असर पड़ा है. रुपये पर भी दबाव बढ़ा है.

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बाजार और आम आदमी पर असर

आरबीआई (RBI) की तरफ से यद‍ि रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया जाता तो होम लोन, कार लोन और बाकी लोन की ईएमआई में तुरंत क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया जाएगा. इसके अलावा शेयर बाजार पर भी इस फैसले का असर द‍िखाई देगा.

क्‍या होता है रेपो रेट?

जिस रेट पर आरबीआई की तरफ से बैंकों को लोन द‍िया जाता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है. रेपो रेट बढ़ने का मतलब है क‍ि बैंकों को आरबीआई से महंगे रेट पर कर्ज मिलेगा. इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन आद‍ि की ब्‍याज दर बढ़ जाएगी, ज‍िससे आपकी ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा.

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