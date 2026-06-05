Advertisement
trendingNow13238144
Hindi NewsबिजनेसRBI ने फ‍िर क‍िया बड़ा ऐलान, ब्‍याज दर में बदलाव नहीं; चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार

RBI ने फ‍िर क‍िया बड़ा ऐलान, ब्‍याज दर में बदलाव नहीं; चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार

Repo Rate: आरबीआई की तरफ से लगातार चौथी बार रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया. इस बार भी रेपो रेट 5.25 फीसदी पर ही बरकरार रहा. म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी तनाव के बीच आरबीआई के इस कदम से आम आदमी ने राहत की सांस ली है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

RBI MPC: अगर आप भी हर महीने होम लोन की ईएमआई (EMI) का भुगतार करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. र‍िजर्व बैंक ने म‍िड‍िल ईस्‍ट की टेंशन के बीच आम आदमी को बड़ी राहत दी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने लगातार चौथी बार करोड़ों ग्राहकों को राहत देते हुए रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया है. र‍िजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने FY 2027 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) का ऐलान कर द‍िया. उन्‍होंने अपने संबोधन में रेपो रेट को पुराने ही लेवल 5.25 प्रत‍िशत पर बरकरार रखने का ऐलान क‍िया है. लगातार चौथी बार आरबीआई की तरफ से एमपीसी (MPC) में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया.

र‍िजर्व बैंक की प्रमुख नीत‍िगत दर रेपो रेट के पुराने ही लेवल पर बने रहने से होम लोन समेत सभी प्रकार के लोन ईएमआई पर में कोई बदलाव नहीं आएगा. आरबीआई (RBI) का फोकस महंगाई पर लगाम लगाने के साथ ही इकोनॉम‍िक ग्रोथ को बनाए रखने पर रहेगा. इससे पहले र‍िजर्व बैंक की तरफ से एमपीसी का ऐलान क‍िये जाने से पहले भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई.

आख‍िरी बार कब हुआ था बदलाव?

आपको बता दें आरबीआई ने आख‍िरी बार अक्‍टूबर 2025 में रेपो रेट में कटौती की थी. उसके बाद द‍िसंबर, फरवरी, अप्रैल और जून की एमपीसी में यह पुराने रेट पर ही कायम है. आरबीआई (RBI) ने साल 2025 में तीन बार के दौरानद रेपो रेट कुल 125 बेस‍िस प्‍वाइंट (1.25%) घटाया था. लेकिन अब महंगाई बढ़ने की आशंका और आर्थिक विकास धीमी रहने की उम्‍मीद के साथ रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं क‍िया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्‍या होता है रेपो रेट?

जिस रेट पर आरबीआई की तरफ से बैंकों को लोन द‍िया जाता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है. रेपो रेट बढ़ने का मतलब है क‍ि बैंकों को आरबीआई से महंगे रेट पर कर्ज मिलेगा. इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन आद‍ि की ब्‍याज दर बढ़ जाएगी, ज‍िससे आपकी ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBIrbi mpc

Trending news

कटमनी, धोखाधड़ी और...ममता बनर्जी को लगा झटका, पूर्व मंत्री के भाई को उठा ले गई पुलिस
West Bengal news
कटमनी, धोखाधड़ी और...ममता बनर्जी को लगा झटका, पूर्व मंत्री के भाई को उठा ले गई पुलिस
सूखा, बाढ़ या कुछ और? जानिए 14 राज्यों में किसानों की खुदकुशी बढ़ने की खौफनाक वजह
environment day
सूखा, बाढ़ या कुछ और? जानिए 14 राज्यों में किसानों की खुदकुशी बढ़ने की खौफनाक वजह
गधे का ताना और इतिहास: जानिए कैसे बनी दुनिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी!
World First Political Party
गधे का ताना और इतिहास: जानिए कैसे बनी दुनिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी!
क्या भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने की कीमत ममता को पार्टी गंवाकर चुकानी पड़ी?
west bengal news in hindi
क्या भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने की कीमत ममता को पार्टी गंवाकर चुकानी पड़ी?
उदयनिधि स्टालिन की सीएम विजय से गुहार: 'रोकिए 152 मेडिकल सीटों का ट्रांसफर'
Tamil Nadu
उदयनिधि स्टालिन की सीएम विजय से गुहार: 'रोकिए 152 मेडिकल सीटों का ट्रांसफर'
क्या करें जब 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे हवा? ऐसे बचा सकते हैं जान
Storm Safety Tips in Hindi
क्या करें जब 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे हवा? ऐसे बचा सकते हैं जान
वीकेंड पर चारधाम यात्रा या घर से बाहर निकलने का प्लान? जान लीजिए मौसम का बड़ा अलर्ट
weather update
वीकेंड पर चारधाम यात्रा या घर से बाहर निकलने का प्लान? जान लीजिए मौसम का बड़ा अलर्ट
आम से कई गुना महंगा बिकता इलायची जैसी खुशबू वाला केला; ये राज्य कहलाता World Capital
Ilaychi Kela
आम से कई गुना महंगा बिकता इलायची जैसी खुशबू वाला केला; ये राज्य कहलाता World Capital
ईरान नाराज नहीं, ओमान तैयार... प्लान-B से सबको कैसे साध गया भारत? हैरत में दुनिया
DNA
ईरान नाराज नहीं, ओमान तैयार... प्लान-B से सबको कैसे साध गया भारत? हैरत में दुनिया
जबरन नहीं बचाई जा सकती टूटी शादी... 15 साल से अलग रह रहे डॉक्टर दंपति का तलाक बरकरार
Supreme Court
जबरन नहीं बचाई जा सकती टूटी शादी... 15 साल से अलग रह रहे डॉक्टर दंपति का तलाक बरकरार