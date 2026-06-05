RBI MPC: अगर आप भी हर महीने होम लोन की ईएमआई (EMI) का भुगतार करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. र‍िजर्व बैंक ने म‍िड‍िल ईस्‍ट की टेंशन के बीच आम आदमी को बड़ी राहत दी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने लगातार चौथी बार करोड़ों ग्राहकों को राहत देते हुए रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया है. र‍िजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने FY 2027 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) का ऐलान कर द‍िया. उन्‍होंने अपने संबोधन में रेपो रेट को पुराने ही लेवल 5.25 प्रत‍िशत पर बरकरार रखने का ऐलान क‍िया है. लगातार चौथी बार आरबीआई की तरफ से एमपीसी (MPC) में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया.

र‍िजर्व बैंक की प्रमुख नीत‍िगत दर रेपो रेट के पुराने ही लेवल पर बने रहने से होम लोन समेत सभी प्रकार के लोन ईएमआई पर में कोई बदलाव नहीं आएगा. आरबीआई (RBI) का फोकस महंगाई पर लगाम लगाने के साथ ही इकोनॉम‍िक ग्रोथ को बनाए रखने पर रहेगा. इससे पहले र‍िजर्व बैंक की तरफ से एमपीसी का ऐलान क‍िये जाने से पहले भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई.

आख‍िरी बार कब हुआ था बदलाव?

आपको बता दें आरबीआई ने आख‍िरी बार अक्‍टूबर 2025 में रेपो रेट में कटौती की थी. उसके बाद द‍िसंबर, फरवरी, अप्रैल और जून की एमपीसी में यह पुराने रेट पर ही कायम है. आरबीआई (RBI) ने साल 2025 में तीन बार के दौरानद रेपो रेट कुल 125 बेस‍िस प्‍वाइंट (1.25%) घटाया था. लेकिन अब महंगाई बढ़ने की आशंका और आर्थिक विकास धीमी रहने की उम्‍मीद के साथ रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं क‍िया गया.

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क्‍या होता है रेपो रेट?

जिस रेट पर आरबीआई की तरफ से बैंकों को लोन द‍िया जाता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है. रेपो रेट बढ़ने का मतलब है क‍ि बैंकों को आरबीआई से महंगे रेट पर कर्ज मिलेगा. इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन आद‍ि की ब्‍याज दर बढ़ जाएगी, ज‍िससे आपकी ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा.