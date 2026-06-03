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Hindi NewsबिजनेसRBI MPC: लोन महंगा होगा या EMI में मिलेगी राहत? आज से शुरू हुआ RBI का महामंथन; हो सकते हैं ये फैसले

RBI MPC: लोन महंगा होगा या EMI में मिलेगी राहत? आज से शुरू हुआ RBI का महामंथन; हो सकते हैं ये फैसले

Home Loan EMI: आरबीआई की बुधवार को शुरू हुई एमपीसी के दौरान ब्‍याज दर में क‍िसी भी तरह के बदलाव की उम्‍मीद कम है. हालांक‍ि, इस बार महंगाई दर का अनुमान बढ़ने के साथ ही जीडीपी की ग्रोथ का आंकड़ा बढ़ाया जा सकता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 03, 2026, 10:02 AM IST
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RBI MPC Meeting: अगर आप भी हर महीने होम लोन की ईएमआई (EMI) भर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, रिजर्व बैंक (RBI) की एमपीसी (MPC) की आज से शुरू हो रही मीट‍िंग पर पूरे देश के फाइनेंश‍ियल मार्केट की नजरें टिकी हुई हैं. बाजार के ज्‍यादातर जानकारों का मानना है कि केंद्रीय बैंक इस बार मुख्‍य ब्याज दर यानी रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं करेगा. इसके बावजूद, 5 जून को आने वाले एमपीसी के ऑफ‍िश‍ियल बयान को बहुत बारीकी से देखा जाएगा. इसका कारण यह है कि इस समय इकोनॉमी के सामने कई ऐसी चुनौतियां खड़ी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है.

माना जा रहा है कि आरबीआई (RBI) ब्‍याज दर को भले ही स्थिर रखे, लेकिन रिजर्व बैंक का रुख इस बार काफी सख्त और सतर्कता भरा रहने वाला है. इस बार एमपीसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेशनल लेवल पर आ रही खबरें हैं. म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी ज‍ियो पॉल‍िट‍िकल टेंशन और संघर्ष को करीब 100 दिन पूरे होने वाले हैं. शुरुआत में इसे अस्थाई समस्या माना जा रहा था, लेकिन अब इसका सीधा असर देश की इकोनॉम‍िक ग्रोथ रेट और घरेलू महंगाई पर पड़ना तय है.

ये 3 फैसले ले सकता है आरबीआई

  • 2026 में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा टूट चुका है. ऐसे में आरबीआई की तरफ से रुपये को संभालने के ल‍िए बड़ा ऐलान क‍िया जा सकता है.

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  • मौजूदा वैश्‍व‍िक हालात के बीच आरबीआई जीडीपी (GDP) ग्रोथ रेट के अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.5% कर सकता है.

  • क्रूड ऑयल महंगा होने से आयात की लागत बढ़ गई है. ऐसे में र‍िजर्व बैंक महंगाई के पुराने अनुमान को बढ़ाकर 5% के करीब ले जा सकता है.

रुपया डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा टूटा

इसके अलावा साल 2026 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा टूट चुका है. पिछले एक दशक के दौरान यह इसका सबसे खराब प्रदर्शन है. ऐसे में बाजार यह उम्मीद कर रहा है कि रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय दर (एक्सचेंज रेट) को कंट्रोल करने और गिरने से बचाने के लिए कोई ठोस संकेत दे सकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉम‍िस्‍ट मदन सबनवीस ने कहा, आरबीआई इस बार महंगाई के अपने पुराने अनुमान को बढ़ाकर 5% के करीब ले जा सकता है, जबकि जीडीपी (GDP) ग्रोथ रेट के अनुमान को 6.9% से घटाकर करीब 6.5% कर सकता है.

महंगाई दर में हो सकता है इजाफा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के आर्थिक अनुसंधान विभाग (Economic Research Department) ने पूरे फाइनेंश‍ियल ईयर के लिए महंगाई के अनुमान को संशोध‍ित कर 5% से 5.1% के बीच कर दिया है. इस खतरे के पीछे सबसे बड़ा हाथ 'आयातित महंगाई' (Imported Inflation) का है. इसके मई महीने में छलांग लगाकर 7.3% के हायर लेवल पर पहुंचने का अनुमान है. इन तमाम अनिश्‍च‍ितताओं को ध्यान में रखते हुए एसबीआई (SBI) ने भी जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया है.

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मौसम का पूर्वानुमान भी राहत देने वाला नहीं

आर्थिक मोर्चे पर चौतरफा चुनौतियों के बीच मौसम का पूर्वानुमान भी राहत देने वाला नहीं है. इस बार साउथ-वेस्‍ट मानसून के नॉर्मल से कमजोर रहने की आशंका जताई गई है. यह अपने लॉन्‍ग टर्म एवरेज का 90% के आसपास रह सकता है. इसके अलावा, मानसून के तय समय से देरी से आने की भी संभावना है, जिससे खाद्य महंगाई बढ़ सकती है. इस हालात से निपटने के लिए एसबीआई की रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि भारत को अपने 680 बिलियन डॉलर के विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल नपे-तुले तरीके से करना चाहिए. बाजार में रुपये के उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए आरबीआई (RBI) को अचानक हस्तक्षेप करना होगा.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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